Une nouvelle enquête révèle que Covid a transformé de nombreux propriétaires en casaniers

Covid a transformé de nombreux Américains en casaniers, selon le Research Institute for Cooking and Kitchen Intelligence. Dans son «enquête récemment publiée et envoyée à plus de 1 000 propriétaires, le cabinet de conseil en recherche a cherché à savoir comment les expériences pandémiques des répondants ont eu un impact sur leurs relations avec leur maison, en particulier dans la cuisine, quels changements ils ont apportés et comment leurs attitudes ont changé au fur et à mesure. conséquence de cette perturbation massive.

Plus grand désir d’être à la maison

Une réponse qui a bondi de l’enquête RICKI était que 64% des propriétaires interrogés étaient tout à fait d’accord avec le fait que « j’ai un plus grand désir d’être à la maison maintenant qu’avant la pandémie ». Comment cela pourrait-il apparaître dans les plans de rénovation domiciliaire ?

Une tendance est l’augmentation des demandes de centres de vin et de café par les clients des projets de cuisine, facilitant le type de socialisation qui était presque impossible pendant les premiers mois de la pandémie. Cela a stimulé davantage de lancements de produits qui aident à conserver le vin, à servir de la bière et à préparer du café à la maison.

Steve Smith, PDG de la chaîne de magasins haut de gamme du sud de la Californie, Pirch, a déclaré dans le récapitulatif annuel de Trend Spotting du magazine spécialisé en novembre dernier : « Nous avions l’habitude de vendre des machines à café intégrées dans une cuisine sur 10, et maintenant c’est plutôt trois ou quatre sur 10. Les clients veulent installer leur propre version d’un bar ou d’un centre de boissons gazeuses, afin que leur maison soit mieux équipée pour se divertir. Tout ce qui permet aux gens de se divertir chez eux est devenu incontournable.

Un autre domaine où l’influence de la pandémie s’est manifestée est la popularité continue des espaces de vie extérieurs pour la socialisation et la détente, qui sont plus grands, plus luxueux et mieux équipés que jamais. Les fonctions de contrôle climatique prolongeant leur utilisation dans les mois les plus chauds et les plus froids incluent des ventilateurs et des brumisateurs pour les mois les plus chauds et des fonctions de feu pour les mois les plus froids. Des matériaux comme les comptoirs et les terrasses en dalles de porcelaine rendent également ces espaces résistants à la chaleur et au gel.

Le fitness à domicile continue d’être populaire – même si, comme indiqué ici récemment, ces espaces peuvent être plus petits et polyvalents dans certaines régions – de sorte que les propriétaires pressés par le temps et soucieux de leur santé peuvent s’entraîner sans se rendre à un gymnase ou partager douches.

Ma maison me rend plus heureux maintenant

Covid a montré aux propriétaires où leurs maisons les servaient mal, et une explosion d’activités de rénovation a suivi pour résoudre certains de ces problèmes. Par exemple, le résumé des tendances 2022 des professionnels de l’industrie de la National Kitchen & Bath Association a noté que les clients ont choisi des surfaces hygiéniques faciles à nettoyer; robinets mains libres; des peintures qui ne dégagent pas de gaz et des caractéristiques de conception universelles qui s’adaptent au vieillissement sur place, qui contribuent toutes à la tranquillité d’esprit. Ils ajoutent également des caractéristiques de confort comme un plancher radiant, un rangement de salle de bain avec des prises pour les outils de beauté et de grands îlots pour se divertir.

Le bien-être mental est apparu comme la priorité absolue pour 60% des propriétaires interrogés dans l’enquête Healthy Homes de John Burns Research & Consulting de janvier 2023, décrite dans cet article Forbes.com du 11 avril. Les fonctionnalités qui améliorent la tranquillité d’esprit soutiennent définitivement cette priorité !

Je passe plus de temps dans ma cuisine maintenant

Il y a plusieurs facteurs qui font probablement que 50 % des répondants à l’enquête RICKI sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils passent plus de temps dans la cuisine maintenant qu’ils ne le faisaient avant la pandémie. Il s’agit notamment des fermetures précoces de restaurants, de la volonté d’utiliser le temps à la maison de manière créative pendant le COVID, des liens entre une alimentation saine et la réduction des comorbidités du COVID, et de l’inflation créant le besoin d’être plus intelligent dans les achats et la préparation des repas.

L’enquête NKBA souligne que les propriétaires planifient la refonte de leur cuisine pour plus que la simple cuisine. Les îles s’agrandissent, note le rapport, avec 62% souhaitant des zones de restauration et 59% souhaitant des zones pour que leurs enfants puissent terminer leurs devoirs et leurs devoirs scolaires. L’espace pour recharger et visualiser leurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables figure également en bonne place sur 64 % des listes de souhaits de cuisine des propriétaires dans l’étude NKBA.

Je connais beaucoup mieux la cuisine

Ce temps supplémentaire dans la cuisine a conduit 43 % des répondants de RICKI à être fortement d’accord qu’ils se sentent mieux préparés à créer des repas pour eux-mêmes et leur famille qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Les fabricants d’appareils électroménagers aident à cet égard, avec des assistants de recettes intégrés, des applications de cuisson et un fonctionnement à distance, vous permettant de vérifier les progrès de votre four depuis votre bureau à domicile pour éviter de brûler vos aliments. La moitié des répondants de la NKBA (50 %) déclarent que les clients souhaitent que les applications mobiles contrôlent leurs appareils.

Cela suscite également de l’intérêt pour les appareils plus récents et plus avancés comme les fours avec des capacités de friture à la vapeur ou à l’air (63 % des répondants NKBA), les tables de cuisson à induction avec ventilation intelligente et une réfrigération améliorée avec des tiroirs flexibles qui passent du réfrigérateur au congélateur au refroidissement du vin.

Alors que les cuisinières à gaz et les tables de cuisson de style professionnel sont populaires depuis des décennies, le rapport NKBA montre que « la popularité de l’induction devrait se généraliser » au cours des trois prochaines années. Le rapport de 2022 avait une popularité de l’induction à 42 % contre 46 % pour l’essence. Des études récentes sur les risques pour la santé associés à la cuisson au gaz et les interdictions régionales sur les conduites de gaz vers les maisons augmenteront probablement ces chiffres.

La tendance de la cuisine maison stimule également les rénovations avec un meilleur rangement du garde-manger. L’enquête NKBA fait état d’un intérêt de 60% pour ces espaces. Non seulement ils permettent de ranger les aliments, mais ils comprennent également souvent des appareils de comptoir pour aider à la préparation des repas, du rangement pour les pièces de service et des éviers de style professionnel pour la préparation et le nettoyage.