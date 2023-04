Une maison moderniste rare s’élève au-dessus de la «capitale aérospatiale» de Los Angeles

Dans n’importe quelle autre partie de la planète, cette maison moderne du milieu du siècle pourrait sembler déplacée. Mais à Palmdale, en Californie, une ville au nord de Los Angeles surnommée la «capitale aérospatiale de l’Amérique», elle ressemble aux yeux du monde entier à un lieu de tournage hollywoodien.

Palmdale, entourée d’un terrain désertique accidenté sur fond de montagnes, est un terrain d’essai pour les avions militaires américains depuis des décennies. La NASA y maintient un site Armstrong Flight Research Center à l’ US Air Force Plant 42 . L’aérospatiale est une industrie principale.

La maison, construite en 1986, est profondément enracinée dans les bouffonneries de l’époque où les hauts courts, les combinaisons de puissance et l’aérobic étaient à la mode. attirait des foules au cinéma tandis que l’habitation inhabituelle, conçue par James Herbert Brownell, était en cours d’achèvement au 36005, avenue Tierra Subida.

Le moderniste Brownell, qui a tiré des idées de design de ses voyages au Japon et en Europe, de l’architecture scandinave et du mobilier danois, a sans aucun doute été influencé par le site perché de 2,5 acres de la maison. Un article de ModernSanDiego.com le cite comme ayant écrit ceci à propos de sa philosophie de conception sous-jacente : « … la structure doit être adaptée à l’environnement physique, exprimant honnêtement l’utilisation de matériaux simples, dramatiques, chaleureux et conçus pour bien fonctionner pour le le but recherché. »

Vu d’un avion de chasse hurlant dans le ciel, le côté allée de la maison de 6 000 pieds carrés pourrait presque être confondu avec plusieurs rangées de sièges de gradins géants. La série de toits en terrasse n’est cependant pas fantaisiste. Ils sont fonctionnels. Les plates-formes étagées renferment une piscine intérieure qui s’étend sur toute la longueur de la maison. Un mur de pierre et une végétation luxuriante à l’intérieur donnent à l’espace un effet d’atrium.

Vue du côté de la vue sur le lac, l’habitation revêtue de bois est une masse de formes géométriques, d’affleurements, d’étendues de verre et de vastes terrasses placées au-dessus d’un garage pour six voitures.

À l’intérieur, le salon en contrebas, avec un sol en carrelage de pierre, de larges portes coulissantes en verre et des poutres apparentes au plafond, offre une vue sur la ville, le lac Palmdale et la vallée de l’Antelope. Un foyer ondulant enveloppe la cheminée en pierre du sol au plafond.

Des murs en verre avec des étagères en verre transparent enveloppent la salle à manger formelle. Un coin repas avec des fenêtres sur trois côtés se trouve à quelques pas de la cuisine de l’îlot central.

A l’étage, un escalier circulaire à vitres verticales serties de boiserie succède à une rampe courbe en bois, reliant trois niveaux. Il y a un total de cinq chambres et sept salles de bains.

Au-delà de l’architecture rare et des possibilités cinématographiques évidentes, l’agent inscripteur Kenward Cooper de Strand Hill Properties, considère la maison comme attrayante pour plusieurs publics.

« J’imagine quelqu’un ayant un intérêt artistique pour apprécier la maison », dit-il, imaginant un espace utilisé pour un studio d’enregistrement ou d’artiste.

« Aussi quelqu’un qui préfère l’isolement », dit Cooper, « ou qui aime être immergé ou entouré par la beauté des paysages de la nature. »

Le prix demandé est de 1,499 million de dollars américains.

