Une maison familiale, des messages cachés, l’histoire des prisonniers de guerre rappelée dans un nouveau livre

« Comment un garçon de onze ans comprend-il et comprend-il que son père bien-aimé a été abattu et qu’il est porté disparu ? » a demandé Sidney Bailey Stockdale, le deuxième des quatre fils du vice-amiral James Bond Stockdale, récipiendaire de la médaille d’honneur, dans ses mémoires récemment publiés. Et comment son histoire et celle de sa famille héroïque s’intègrent-elles dans une rubrique immobilière du Memorial Day ? Il y a une maison historique au centre de celui-ci.

« Les gens ne savent pas que 23 prisonniers de guerre américains sont morts en prison au Nord-Vietnam », a partagé l’auteur dans un e-mail. Sa famille ne pouvait être sûre que leur prisonnier de guerre bien-aimé ne deviendrait pas le 24e fatalité à tout moment au cours de son emprisonnement brutal de sept ans et demi dans le tristement célèbre « Hanoi Hilton ».

Alors que le Memorial Day rend hommage aux militaires qui ont perdu la vie en temps de guerre, dont 58 220 Américains au Vietnam, ceux qui, comme Stockdale et sa famille, ont souffert et se sont sacrifiés dans ses guerres, méritent également d’être reconnus.

Le bungalow Craftsman de 1910 dans lequel vivait la famille de l’aviateur au 547 A Avenue à Coronado, en Californie, a joué un rôle de soutien dans sa capacité à endurer ces années atroces. Il joue également un rôle de point de repère poignant dans la communauté locale de l’autre côté de la baie de San Diego.

La ville d’environ 20 000 habitants et deux bases regorge toujours d’aviateurs et d’équipages de soutien navals, de familles de la marine, d’anciens combattants de la marine et de partisans locaux de la marine qui regardent de travers quiconque se plaint des « bruits de liberté » des hélicoptères militaires et des jets rugissant au-dessus de leur île. .

Rôle de soutien

L’auteur a décrit ainsi une partie du rôle émergent de sa maison d’enfance en temps de guerre : « Ma mère a organisé un déjeuner chez nous pour onze femmes qu’elle connaissait à Coronado et dans la région de San Diego, dont les maris étaient des prisonniers de guerre ou des MIA. » Les épouses avaient reçu pour instruction de ne pas se parler ni à la presse dans le cadre de ce qui a été décrit comme la « politique de silence » du gouvernement. L’effet était de les faire se sentir «isolés et oubliés», a observé Stockdale.

Après un an de respect de cette instruction, Sybil Stockdale en avait fini; elle avait besoin de se connecter avec d’autres souffrant des mêmes difficultés. Elle avait besoin d’être. « Le déjeuner a commencé à midi et quand je suis rentré de l’école vers 15h30, la maison était en effervescence de discussions et de rires. La vaisselle et les tasses de thé étaient partout dans la salle à manger.

Ce premier rassemblement a donné un espace physique et émotionnel aux épouses pour s’organiser, et la salle à manger Stockdale est devenue le siège historique de la Ligue nationale des familles des prisonniers de guerre et des disparus en Asie du Sud-Est. Décrivant la salle à manger dans ses mémoires comme une « ruche d’activités », se souvient Stockdale, « il était maintenant courant de rencontrer deux ou trois épouses de prisonniers de guerre dans la maison travaillant avec maman, composant des lettres et passant des appels téléphoniques, restant souvent tard dans la soir. »

Heath Hardage Lee, auteur de À propos du groupe, a partagé dans un e-mail : « Le mouvement POW MIA est littéralement « né » à l’immense table de salle à manger en chêne de Sybil. Les femmes se réunissaient régulièrement à la maison Stockdale autour de cette table de salle à manger pour partager des informations, planifier une stratégie et, surtout, se soutenir moralement pendant les années de guerre.

Codes roses

La maison A Avenue a également été le site d’une opération militaire hautement classifiée. « Moins d’un an après la capture de papa, maman travaillait secrètement avec les services de renseignement de la marine et s’entraînait à coder ses lettres », a déclaré Stockdale par e-mail. « Papa était l’officier supérieur du Hanoi Hilton et les services de renseignement navals envoyaient des informations à papa par le biais de ces lettres codées qu’il diffusait aux autres prisonniers. Papa utilisait également un stratagème pour répondre clandestinement par ses lettres à maman, alors la communication allait et venait. Le premier message caché de papa reçu au printemps 1966 disait : « Experts en torture, fers aux jambes 18 heures par jour ». » Sybil Stockdale savait grâce à ces messages secrets ce que son mari et ses compagnons de guerre enduraient aux mains de leurs ravisseurs, mais ne pouvaient pas révéler les mauvais traitements sans risquer que leurs dures conditions s’aggravent – ​​ou leurs exécutions.

Les rosiers de la maison ont inspiré les codes secrets. Comme Stockdale l’a expliqué dans ses mémoires, « Au début de mars 1968, je me souviens que maman m’a demandé de prendre sa photo en train d’arranger des roses dans un vase en argent dans le coin de notre salon. Je ne savais pas que la photo serait utilisée pour dissimuler un message secret à papa après qu’il « lui ait donné un bon trempage ». « Il a appris plus tard du livre de ses parents de 1985, , que son père avait pour instruction de tremper toute photo avec une rose. dedans.

Lors de sa prochaine visite à Coronado, « j’ai regardé nos vieilles photos de famille et j’ai trouvé de nombreuses photos de Stan, Tay, maman et moi posant à côté des rosiers dans la cour avant », se souvient Stockdale. Un mémorial prévu pour honorer les épouses des militaires présente ces roses en hommage à Sybil Stockdale et à sa fraternité d’épouses de prisonniers de guerre / MIA de l’ère vietnamienne, déclarent les créateurs sur leur site Web.

Honneur silencieux

«Il n’y avait pas de photos ou de sanctuaires à papa dans notre maison. Maman a compris que ce serait contre-productif et probablement préjudiciable que nous, les garçons, nous concentrions sur la situation de papa. Son destin ultime était très incertain », a écrit Stockdale dans son e-mail. Ainsi, les chambres qu’ils partageaient n’étaient pas remplies de rappels, et le porche vitré où ils jouaient était rempli de leur train électrique, de Hot Wheels et de soldats de plomb, plutôt que de souvenirs. Le piano du salon, sur lequel « papa adorait jouer des airs jazzy », se souvient Stockdale, l’arbre de Noël annuel et, bien sûr, son siège vide à la table étaient probablement un rappel suffisant.

Coronado se déplace

Les Stockdale avaient eu la possibilité de vivre sur la base, mais ce n’était pas leur préférence, comme Stockdale l’a écrit dans son livre. « Plus tard dans la vie, j’ai appris à quel point maman voulait éviter de vivre sur la base navale dans des logements fournis par l’armée. » (Mon ex-mari, deuxième génération de carrière dans l’Air Force, ressentait la même chose et nous avons vécu hors de la base pendant toutes ses affectations.)

Selon L’époque du Coronado« À son retour chez lui après avoir été prisonnier de guerre pendant la guerre du Vietnam en 1973, le contre-amiral Stockdale a été affecté à la tête d’un commandement de guerre aérienne avec un bureau à la base aérienne navale de North Island… Il s’est vu offrir des quartiers spacieux à bord de North Island mais a refusé. la famille pourrait rester dans leur maison bien-aimée A Avenue.

Lee l’a décrit ainsi dans son e-mail et son livre : « C’était un environnement familier chaleureux et réconfortant. Sybil a déclaré qu’après avoir acheté 547 A, « elle aimait imaginer que Peter Pan regardait leur vie de famille heureuse à travers les fenêtres anglaises de leur nouvelle maison douillette ». Elle se sentait en sécurité, protégée et satisfaite.

Une allée

Pas étonnant qu’ils n’aient pas voulu déménager après le retour de Stockdale, a souligné Lee. « La maison est devenue leur port d’attache et un refuge sûr pour Sybil et ses garçons pendant le long emprisonnement de Jim », a écrit l’historienne dans son livre. « Bien que Sybil et les plus jeunes garçons aient passé un an à DC et que les garçons plus âgés aient été en internat, 547 A a toujours été une présence réconfortante et familière où tout le monde pouvait se détendre et retourner dans un abri contre la tempête pour ainsi dire. »

Se souvenant de 1972 et des derniers mois de la captivité de son mari, lorsque Sybil Stockdale travaillait en étroite collaboration avec Nixon et Kissinger sur la libération des prisonniers de guerre, Sydney Stockdale a écrit dans son e-mail : « Se sentant plus optimiste que cela finirait par arriver, maman a rénové notre maison. Elle a ajouté une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée au cas où papa ne pourrait pas monter les escaliers, et elle a ajouté une grande terrasse à l’arrière de la maison pour qu’il puisse profiter du soleil et de l’air frais. Elle a également rénové la cuisine.

Ville de la Marine

Où que vous viviez ou travailliez sur l’île pendant les années où Sidney Stockdale et ses frères grandissaient, vous étiez entouré de marins, d’officiers et de familles de la Marine. Lee a partagé les pensées de Sybil Stockdale dans son livre de cette façon : « Quand elle est finalement rentrée chez elle avec ses garçons en 1971 après un an à Washington à la tête de l’organisation de la Ligue nationale des familles, elle a dit : « Je voulais juste embrasser tous ceux que je rencontrais dans la rue. de Coronado. Oh comme j’étais soulagé d’être de retour là où je semblais appartenir. Même les meubles semblaient pousser un soupir de soulagement en se réinstallant dans leurs emplacements familiers.

« Les maisons de Coronado sont un mélange charmant », a commenté Lee dans son e-mail à propos de ses nombreuses visites dans la ville alors qu’elle travaillait sur League of Wives et même après pour rendre visite à Sybil Stockdale et aux autres épouses POW / MIA encore dans la région. « Vous voyez des éléments de style Tudor, des haciendas espagnoles, voire des coloniaux en retrait sur des avenues idylliques parsemées de palmiers. Comme je l’ai dit dans le livre, toute la ville ressemble à un plateau de tournage hollywoodien. Il a un charme de livre de contes – je comprends pourquoi Sybil pensait que Peter Pan pourrait regarder dans ses fenêtres anglaises la nuit !

Malheureusement, bon nombre de ces charmeurs architecturaux ont été démolis et remplacés par de plus grandes résidences à mesure que la valeur des terrains explosait. La maison de la rue A se dresse toujours fièrement – . Après une récente rénovation complète pour lui redonner sa gloire d’antan, il a remporté un prix GEM 2021 de la Coronado Historical Association. Détenue et occupée par un autre membre de la famille, la maison Stockdale n’est pas sur le marché aujourd’hui, mais la société d’analyse immobilière ATTOM estime sa valeur actuelle entre 2,16 millions de dollars et 2,45 millions de dollars.

Certaines familles en service actif et à la retraite de la marine vivent toujours à Coronado, mais les coûts médians du logement de 2,03 millions de dollars (selon ATTOM) ont grimpé en flèche au cours des six décennies écoulées depuis que les Stockdales ont acheté leur Craftsman de 1910 (construit au coût de 5 000 $, selon ATTOM). CHA), les mettant hors de portée de la plupart des familles de militaires. Certains ont eu beaucoup de chance d’avoir hérité de maisons Coronado autrefois abordables de parents militaires à la retraite, ou d’avoir investi judicieusement et acheté le leur avant le doublement des prix au cours des deux dernières décennies.

Dernières pensées

« Le 547 A Avenue était un lieu de célébration et de reconstruction de notre famille après le retour de papa », a expliqué Stockdale dans son e-mail. « De nombreux souvenirs heureux se sont produits dans cette maison. Mais il était également rempli de nombreux souvenirs d’enfance puissants de peur, de perte et de s’accrocher à l’espoir », a-t-il ajouté.

Ses nouveaux mémoires sont remplis de photos et de souvenirs de la maison, de la famille et de leur lien avec une période douloureuse de l’histoire américaine.