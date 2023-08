Une maison élégante avec terrasse rend hommage au patrimoine architectural de Melbourne

Le Domain Precinct de Melbourne, en Australie, est à la fois chic, historique, urbain et aisé.

Une partie recherchée de South Yarra, une banlieue de la ville à environ 4 kilomètres du quartier central des affaires, la zone bordée d’arbres est composée « d’une grande variété de maisons de style patrimonial et de terrasses qui apportent un caractère merveilleux », dit Robert Fletcher de Private Properties Global.

Les rangées de maisons mitoyennes classiques sont des maisons mitoyennes individuelles de plus en plus prisées pour leur emplacement. Ils sont « bien tenus », selon Fletcher.

« Il y a une très forte demande pour ce style de maison », dit-il. « Le marché est fortement sous-approvisionné. »

Tout en préservant le patrimoine architectural de Domain Precinct, bon nombre de ces maisons de l’époque victorienne et édouardienne ont été mises à jour pour la vie moderne. Une de ces maisons est répertoriée par Private Properties Global au 68 Toorak Road West.

« La propriétaire actuelle a effectué une rénovation complète en s’assurant qu’elle a conservé les caractéristiques d’époque », explique Fletcher, tout en « apportant l’attrait luxueux de la maison en 2023 ».

L’interaction du passé et du présent est évidente dès le premier aperçu de l’intemporel victorien. Des volutes en fer forgé le long de la façade et de la véranda créent une toile de fond pour un jardin avant contemporain. Un vitrail surmonte la porte d’entrée noire étincelante et le perron carrelé.

L’ambiance élégante se poursuit à l’intérieur où les pièces bien proportionnées et les luminaires ornés d’une époque antérieure sont désormais intégrés dans des espaces plus lumineux et plus fonctionnels. Les chambres ont été ouvertes et réalisées dans des finitions et des teintes qui marient les sensibilités contemporaines aux goûts classiques.

De hautes fenêtres recouvertes de voilages apportent de la lumière dans la salle à manger. Une cheminée majestueuse, des moulures couronnées, des plinthes hautes et des planchers de bois à larges planches sont entre autres détails.

Un autre foyer et des éléments encastrés ornent le salon attenant.

La cuisine en marbre comprend un long îlot, des accents de laiton et un évier de style ferme. Il s’ouvre sur une cour-patio pour les repas en plein air.

La chambre principale est en suite et comprend des placards sans rendez-vous. Il y a deux chambres supplémentaires et un total de deux salles de bains.

« South Yarra attire de nombreux downsizers de grands domaines familiaux ainsi que de jeunes acheteurs qui aiment le dynamisme », déclare Fletcher. “Vous pouvez vous promener dans la ville, les arts et le quartier sportif .”

La maison est également à quelques pas du terrain de cricket de Melbourne et de plusieurs écoles. A proximité se trouvent les jardins botaniques royaux Victoria et le parc Fawkner, avec des terrains de sport et des sentiers pédestres.

Fletcher représente la maison avec Michael Gibson de Private Property Global. Le prix demandé est de 4,95 millions de dollars australiens, soit environ 3,22 millions de dollars américains.