Une maison de montagne pour toutes les saisons dans une communauté de villégiature de la région du lac Tahoe

Les communautés de terrains de golf évoquent généralement des endroits comme Palm Springs, en Californie, ou Scottsdale, en Arizona, où le désert joue un rôle de premier plan. Gray’s Crossing, dans la région du lac Tahoe en Californie, troque le désert contre la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, ajoutant plus que le golf au mélange de style de vie.

Le quartier est composé de maisons de montagne dans des environnements privés et boisés avec un accès facile à l’extérieur et au centre-ville. Par exemple, la maison située au 11478 Hennessy Road à Truckee offre une vue sur les pins et les pentes ainsi que sur les 10e et 11e greens du parcours de golf de 18 trous conçu par Peter Jacobsen et Jim Hardy.

La maison de 4 009 pieds carrés avec une façade en bois naturel se trouve sur près d’un acre, la plus grande taille de terrain à Gray’s Crossing. « C’est aussi isolé que ça en a l’air », déclare l’agent inscripteur Fancy Rutherford. Il a été construit en 2016 et dispose de quatre chambres, cinq salles de bains et une conception à aire ouverte.

Le plafond voûté et la cheminée en pierre du salon créent un lieu spacieux mais intime pour se rassembler et admirer le paysage de montagne. La pièce est adjacente à la salle à manger et à la cuisine, conçues avec des armoires personnalisées, des appareils Monogram et un îlot central avec des sièges pour des repas décontractés.

Deux chambres au niveau principal et deux chambres à l’étage supérieur disposent de plafonds voûtés qui apportent de la lumière naturelle. Les autres pièces comprennent une salle multimédia, un espace bureau, un bar et une cave à vin.

Les espaces extérieurs de la maison capitalisent sur le cadre montagnard, avec des patios et une cour arrière conçus pour les divertissements intérieurs/extérieurs. Il y a une cuisine extérieure, une télévision, un foyer au gaz, un foyer et un bain à remous pour huit personnes enfoncé dans le niveau du patio. « Le patio s’étend sur toute la face arrière de la maison », explique Rutherford.

En plus du terrain de golf, les résidents de Gray’s Crossing ont accès à un centre de conditionnement physique, à une piscine et au lieu de rencontre local, PJ’s, un restaurant en plein air connu pour ses magnifiques couchers de soleil. La maison est également proche du centre-ville de Truckee, une ville de moins de 20 000 habitants et connue comme la « porte d’entrée de la Sierra Nevada ».

Rutherford, un snowboarder accompli qui dirige des voyages d’embarquement à travers le monde, indique les activités d’hiver et d’été populaires disponibles à proximité. En hiver, les résidents peuvent skier et faire du snowboard dans les stations Northstar et Palisades Tahoe, à environ 15 minutes. En été, il y a la randonnée et le VTT sur les sentiers locaux ainsi que le Donner Memorial State Park à proximité et le kayak au Prosser Creek Reservoir et au lac Tahoe.

A qui conviendrait cette maison ? « Personnellement, je pense que la maison est conçue pour une résidence familiale à temps plein », déclare Rutherford, notant que la maison est située dans le district scolaire unifié de Tahoe Truckee. Il y a aussi une académie privée à proximité.

La maison est sur le marché pour 3,595 millions de dollars. L’agent inscripteur est Fancy Rutherford de Tahoe Mountain Realty.