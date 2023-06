Une maison de 13,9 millions de dollars dans l’un des quartiers insulaires les plus exclusifs du sud de la Californie

Peu de quartiers côtiers du sud de la Californie sont aussi exclusifs que Harbour Island à Newport Beach. Pour commencer, il n’y a que 30 maisons sur la petite île semi-artificielle de Newport Bay, dans le comté d’Orange. L’île est définie par ses résidents ultra-riches et son emplacement en bord de baie.

Un exemple: une maison de trois chambres à vendre au 11 Harbour Island Road à vendre qui comprend une longue cour au bord de l’eau ainsi qu’un débarcadère assez grand pour accueillir un yacht de 57 pieds, ainsi que des attaches latérales pour deux petits bateaux. Construite en 1950, la maison de trois chambres de 8 250 pieds carrés a été rénovée avec une nouvelle cuisine, de nouveaux tuyaux et un nouveau revêtement de sol.

Il est sur le marché pour 13,9 millions de dollars.

À l’intérieur de la maison, les vues sur l’eau abondent. Le niveau principal a une conception à aire ouverte avec un salon qui cède la place à une grande salle à manger et à une cuisine à proximité. Deux chambres sont situées au niveau principal; la chambre principale avec salle de bain attenante est située au niveau supérieur.

« C’est un endroit qui consiste à construire votre héritage, et il a une intimité que vous n’obtenez nulle part ailleurs sur la baie », déclare l’agent inscripteur AJ Olson Whitfield de la société de courtage EQTY de Newport Beach. L’île est une communauté fermée avec des gardes 24 heures sur 24 et interdite aux non-résidents.

Les résidents de Harbour Island ont inclus Donald Bren, président de la société de développement immobilier Irvine Company, avec une valeur nette de 17,4 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires Forbes; et l’investisseur immobilier et ancien diplomate américain George Argyros.

Le quartier est l’une des rares îles résidentielles du port de Newport; d’autres incluent Bay Island, Little Balboa Island et Lido Isle. L’île a été créée lors du dragage au début des années 1900. Les maisons ici ont été construites dans les années 1940 et 1950, capitalisant sur l’attrait du front de mer et du port.

Les propriétés de la communauté ont tendance à être aussi exclusives que ses résidents, et les ventes sont rares en raison de l’offre limitée. Les transactions au cours des cinq dernières années comprennent la vente en 2020 d’une maison de style contemporain avec 134 pieds de façade linéaire sur l’eau pour 17,68 millions de dollars et une transaction de 25 millions de dollars en 2018 pour une maison de style traditionnel sur un terrain riverain spacieux de plus de 10 000 pieds carrés. pieds, selon les registres du Multiple Listing Service.