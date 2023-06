Une maison de 10 millions de dollars à Las Vegas double son design d’inspiration zen

La conception résidentielle élémentaire à trois cases de l’architecte Eric Strain, placée sur le sol impitoyable du désert de Mojave près de Las Vegas, rappelle une retraite zen à la fois urbaine et contemplative.

« C’est un voyage autour et à travers ces trois boîtes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur », explique Strain, dont la conception de 2011 est située dans la communauté Ridges de 800 acres de Summerlin composée d’une douzaine de quartiers distincts. Strain est le fondateur principal d’assemblageSTUDIO, basé à Las Vegas.

La maison de quatre chambres que Strain appelle tresARCA (« trois boîtes ») a récemment été cotée à 10 millions de dollars par Ivan Sher d’IS Luxury. Le propriétaire qui a commandé la conception vend la maison de 8 244 pieds carrés après une douzaine d’années de résidence.

Les deux boîtes principales de la maison sont empilées, la structure supérieure formant un auvent pour une cour d’entrée avec un salon suspendu et un coin salon à côté d’un étroit bassin réfléchissant. Adjacent à l’eau se trouve une étendue de gazon ancrée à une extrémité avec une statue de Bouddha qui semble flotter.

Mais même avant ce repère méditatif, l’ambiance zen de la propriété est établie par l’entrée en boîte flanquée d’agave et d’ocotillo et sertie d’un grand arbre palo verde. La nuit, l’éclairage projette de longues ombres verticales à partir de branches épineuses d’ocotillo sur le revêtement de plâtre gris de la maison.

L’étage supérieur de la maison est curieusement enveloppé d’un filet noir placé à 18 pouces de la structure et poussé pour former de grands losanges. La maille donne un aspect industriel à l’extérieur de la maison, qui à première vue pourrait être confondu avec un espace d’entrepôt chic. Mais cette esthétique est secondaire par rapport à son objectif.

« Le maillage agit comme une cheminée de chaleur », explique Strain, professeur agrégé d’architecture à l’Université du Nevada. « La chaleur s’accumule derrière, mais parce que le treillis est éloigné du bâtiment, le sous-tirage libère l’accumulation de chaleur. Ainsi, la maison reçoit toute la lumière mais pas autant de chaleur. »

Le maillage n’est pas visible de l’intérieur, la seule vue est celle des supports en acier qui encadrent astucieusement les paysages désertiques. L’inspiration de Strain pour la géométrie en pointe de diamant du revêtement est venue de l’environnement hostile de la maison. « Après que le sol du désert se soit asséché à cause d’une pluie, vous voyez tout cela se fissurer », dit-il. « C’est ce qui m’a inspiré. »

Imitant également le désert de Mojave, Strain a situé les trois formes de boîtes et les quatre cours de la maison de manière à former des niches qui rappellent les crevasses fraîches dans les formations rocheuses. Il a ingénieusement manipulé les modèles de brise et exécuté l’ombrage – en jetant les éléments d’eau requis – pour attirer les résidents et leurs invités à l’extérieur, même pendant les journées à plus de 100 degrés Fahrenheit.

« Avec la plupart de nos maisons, nous avons essayé de pousser les gens à l’extérieur autant que possible, mais celui-ci, nous y sommes parvenus au plus haut degré », dit Strain. « Nous voulons vraiment que les gens apprennent à vivre dehors quand il fait 100 degrés ou plus, et en profitent, et ils peuvent le faire quand c’est bien fait. »

Les deux structures superposées de la maison abritent la grande salle, les chambres et la cuisine. Une troisième boîte non connectée à cet édifice contient un espace de divertissement, un bureau et une salle de sport. La maison dispose d’un garage pour cinq voitures.

La chambre principale et la salle familiale à l’étage sont orientées au nord, ce qui permet des murs pleins de verre. « L’idée était d’ouvrir vraiment les pièces pour permettre la lumière et l’ouverture dans chaque espace », explique Strain.

En s’approchant de la maison, les visiteurs pourraient trouver curieux que la porte d’entrée soit cachée, accessible par ce que Strain appelle une crevasse. Au lieu de cela, les invités entrent d’abord dans la grande cour d’entrée et un rideau bloque le soleil d’un côté. « En vérité, c’est vraiment le salon extérieur de la maison », explique Strain. Les espaces extérieurs de la maison sont tous accessibles par des portes entièrement escamotables.

De la cour, les clients peuvent continuer jusqu’à la piscine à débordement ou descendre dans la cour inférieure ou dans l’espace de divertissement. « L’idée était de créer des espaces qui sont reliés par l’extérieur, au lieu d’être reliés par un couloir intérieur », explique Strain. « Lorsque vous vous déplacez dans la maison, vous vous déplacez constamment de l’intérieur vers l’extérieur. »

Il y a aussi une passerelle menant de la grande salle à la piscine. Il donne sur une cour en sous-sol ornée du squelette d’un cactus saguaro. Le mur de pluie de la cour aide à rafraîchir l’espace. « Nous avons encastré le mur et utilisé un système de goutte à goutte qui permet à l’eau de tomber en feuilles, pas directement sur le mur, mais devant », explique Strain. « Il y a aussi un projecteur qui met en évidence le débit d’eau. »

À l’intérieur, les matériaux reflètent l’aspect artisanal extérieur de la structure et comprennent des murs en acier noir ainsi que de la pierre, de l’ardoise et divers éléments en bois. Les sols des chambres de l’unité supérieure sont en bambou tissé tandis que les autres sols en bois proviennent de la collection Toscane.

Une sculpture de lumière dramatique tombe en cascade au centre de l’escalier en acier noir de la maison avec une rampe en verre. Un amas de 5 000 ampoules à incandescence forme un immense lustre abstrait. « Environ 100 des ampoules s’allument et le reste brille de la lumière qu’elles créent », explique Strain. « D’en haut, dans la salle familiale privée, vous pouvez voir à travers les escaliers et regarder à travers l’œuvre d’art. »

L’œuvre singulière est de l’artiste multimédia Annika Newell qui a créé une installation lumineuse similaire pour le Gramercy Park Hotel de New York. Les propriétaires, qui sont de grands collectionneurs d’art, ont commandé l’œuvre et installé de nombreuses autres pièces dans et autour de la propriété, dont beaucoup sont des installations permanentes.

La cuisine minimaliste du chef de la maison s’intègre parfaitement dans les espaces de restauration et de vie. Les armoires en bois sont de Bulthaup ; ils sont jumelés avec des comptoirs Caesarstone. Les appareils sont de Miele, Viking et Sub Zero. Certaines armoires de salle de bain sont créées par Sonia et d’autres sont fabriquées sur mesure.

Des murs en bois de champignon donnant un aspect primitif recouvrent l’escalier circulaire secondaire de la maison qui mène de la grande salle à l’espace de divertissement.

La souche a utilisé du bois Shou Sugi Ban (appelé Yakisugi en japonais) en face d’un bar dans l’espace de divertissement. Le mur de bois brûlé, associé au plâtre gris et aux murs de pierre, donne un aspect sophistiqué. La salle est ancrée avec un immense coin de marbre noir qui constitue le bar, au-dessus duquel se trouve une image rétro-éclairée de fumée abstraite.

Un mur de la cave à vin du sous-sol est recouvert de pierre de Jérusalem, un ancien calcaire crémeux qui transforme l’étendue en une œuvre d’art très texturée. La texture se retrouve également dans un mur de salle de bains brillant peint d’un riche céruléen. « C’est de la peinture automobile sur du plâtre », explique Strain. « La peinture donne une profondeur au mur plutôt qu’une simple surface plane. »

Une autre chambre au sous-sol offre une surprise supplémentaire : une douche avec un plafond de 30 pieds. « Il va du sous-sol jusqu’à une lucarne supérieure », explique Strain. La maison a deux salles de bain complètes, quatre demi-bains et deux salles de bains trois quarts.

Strain a dessiné les plans de 10 autres maisons à Summerlin, toutes des conceptions franc-tireurs. Ils comprennent « J2 », une maison de 12 000 pieds carrés conçue la même année que tresARCA. Riche en pierre et en bois, il présente un long auvent de forme convexe monté avec des panneaux solaires.

Une exposition de 2022 à la Sahara West Library de Las Vegas a célébré 25 ans de conceptions de Strain, qui comprennent un centre d’art, un complexe d’appartements pour seniors et des lycées publics.