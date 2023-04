Une histoire de deux marchés du logement dans l’ouest en ralentissement et l’est en hausse

Un nouveau rapport du fournisseur d’analyse de données CoreLogic révèle à bien des égards l’histoire de deux marchés du logement très différents. À un extrême, l’Ouest ralentit, et à l’autre extrême, l’Est monte.

Même si les prix des maisons ont augmenté pour le 133e mois consécutif en février, la hausse de 4,4 % n’avait toujours rien d’extraordinaire. C’est parce qu’il s’agit du plus bas enregistré depuis 2019. Huit États et districts ont enregistré des baisses annuelles du prix des maisons, une grande partie de la dépréciation étant observée dans l’Ouest relativement cher, notamment la Californie, l’Idaho, l’Oregon, Washington et l’Utah.

La récente vague de licenciements dans les centres technologiques a probablement affecté la demande de logements sur la côte ouest. Cependant, comme indiqué dans le dernier indice CoreLogic S&P Case-Shiller, les gains des prix des maisons se maintiennent dans certaines grandes métropoles de la côte Est, alors que les travailleurs retournent dans les bureaux et que la demande des acheteurs se renouvelle dans des zones qui ont connu une appréciation relativement moindre pendant la pandémie. Les régions du Sud résistent également bien, principalement en raison de leur prix relativement abordable par rapport au reste du pays.

Selma Hepp, économiste en chef chez CoreLogic, a déclaré que la divergence des variations des prix des maisons à travers le pays reflète le marché du logement divisé en Amérique. « Les baisses en Occident sont dues au ralentissement de l’industrie technologique et à un grave manque d’accessibilité après des décennies de sous-approvisionnement », a-t-elle expliqué. « Les gains constants dans le Sud-Est et le Sud reflètent des marchés du travail solides, des schémas d’immigration et une abordabilité relative due à la construction de nouvelles maisons. »

Hepp a ajouté: «Mais alors que les défis du marché du logement demeurent, en particulier à la lumière de la volatilité des taux hypothécaires et des turbulences bancaires en cours, la demande refoulée des acheteurs de maisons réagit favorablement à la baisse des taux sur de nombreux marchés. Cette tendance se vérifie même dans l’Ouest, entraînant une solide hausse mensuelle des prix des maisons en février.

Elle a noté que les prix des maisons avaient augmenté de 0,8 % en février, soit le double de l’augmentation d’un mois à l’autre historiquement observée et indiquant que les prix sur la plupart des marchés ont déjà atteint un creux.

En février, Miami a atterri sur la liste de la plus forte augmentation du prix des maisons d’une année sur l’autre des 20 régions métropolitaines suivies du pays en février, à 15,6 %, tandis que Tampa a continué de se classer deuxième à 9,3 %.

La Floride et le Maine ont enregistré les hausses annuelles les plus élevées du prix des maisons, 11,3 % et 10,3 %, respectivement. La Caroline du Sud a affiché la troisième croissance la plus élevée, avec une augmentation de 9,2 % d’une année sur l’autre. Huit États et districts ont enregistré des pertes annuelles : Washington (-4,9 %), Montana (-3,1 %), Nevada (-1,7 %), Idaho (-1,6 %), Utah (-1,6 %), Californie (-1,5 %), Washington, DC (-1,2 %) et Oregon (-0,7 %).

Pour l’avenir, les prévisions de CoreLogic montrent que les gains annuels des prix des maisons ralentiront à 3,7 % d’ici février 2024.