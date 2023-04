Une ferme moderne conserve son charme à Westport, Connecticut

Une maison de Westport située entre la plage et le centre-ville a été repensée par une équipe de conception et de construction. Ils ont transformé la colonie hollandaise du début du siècle dernier en une ferme moderne avec des mises à jour luxueuses tout en conservant le charme d’origine.

L’équipe du designer Bob Costanza, de l’architecte Doug Cutler et du constructeur Oscar Leal de Beachwalk Homes a travaillé ensemble pour conserver les fondations d’origine et la ligne de toit incurvée, et a ajouté des ailes modernes à l’empreinte, agrandissant la maison à 5 400 pieds carrés.

Un porche surdimensionné entoure le niveau principal, avec un foyer qui mène à une grande grande salle avec un foyer au gaz et des plafonds cathédrale de 20 pieds accentués par des suspensions spectaculaires. Les fenêtres du sol au plafond des deux côtés de la pièce apportent beaucoup de lumière et un mur de portes coulissantes mène à la cour arrière.

La cuisine comprend des armoires de Wren Kitchens basées au Royaume-Uni et un îlot gris de 10 pieds surmonté de comptoirs en quartz blanc marbré, ainsi que des appareils Wolf et Sub-Zero et de nombreux sièges.

La salle à manger, qui pourrait également servir de salle familiale confortable, a des portes françaises qui s’ouvrent sur la terrasse en acajou qui se trouve à côté de chaque espace du premier étage.

Également au premier étage se trouve un bureau, une salle d’eau et une salle de bain complète avec accès à la cour, avec chambre et plans pour une piscine.

Le deuxième étage comprend cinq chambres, dont une suite principale avec un plafond voûté, deux dressings et de grandes fenêtres orientées à l’ouest. La salle de bain principale dispose d’une baignoire et d’une douche vitrée. Deux chambres à l’étage se trouvent sous la ligne de toit d’origine de la maison. Outre la suite principale, deux des chambres ont des salles de bains attenantes et des dressings. Les deux chambres restantes partagent une salle de bain et il y a une buanderie à cet étage.

La maison est équipée d’un parquet en chêne blanc personnalisé et dispose de quatre zones de chauffage et de climatisation. Il y a de la place pour deux voitures dans le garage surdimensionné avec des portes vitrées donnant accès à un vestiaire avec des bancs et du rangement.

La maison est en retrait sur la propriété de 1,28 acre, qui est bordée de murs en pierre et d’un ruisseau. Il est à environ 2 miles de Compo Beach, la plage de la ville sur le Long Island Sound, et de la gare de Westport pour accéder à New York via Metro-North. Il est également proche du principal quartier des affaires, avec ses boutiques, ses restaurants, le Westport Playhouse de calibre Broadway et un cinéma drive-in, ainsi que des restaurants du secteur riverain de Saugatuck.

« Être aussi près de la plage et sur autant de propriété est rare », a déclaré l’agent inscripteur Julie Vanderblue de l’équipe Vanderblue du Higgins Group Private Brokerage.

Vanderblue note que parce que les constructeurs ont maintenu la fondation d’origine, les taxes restent inférieures à une construction entièrement nouvelle.

La maison est sur le marché pour 3,295 millions de dollars.

