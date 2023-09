Une enquête sur les salles de bains montre une augmentation des tailles, des budgets et des caractéristiques de bien-être

S’il semble que les salles de bains principales que vous voyez ces derniers temps deviennent plus grandes et plus luxueuses, ce n’est pas votre imagination ! Selon la plateforme de rénovation domiciliaire Houzz dans son rapport 2023 sur les tendances des salles de bains aux États-Unis, leur taille augmente effectivement. Ils deviennent également plus coûteux et améliorés avec des fonctionnalités de conception de bien-être.

Un propriétaire sur cinq (22 %) agrandit la salle de bain de son appartement principal lors de rénovations et près de trois salles de bains sur cinq (59 %) mesurent désormais 100 pieds carrés ou plus, note le rapport. (Comparez cela à une salle de bain standard, qui mesure souvent cinq pieds sur huit pour un total de 40 pieds carrés.)

Des budgets plus importants

Les propriétaires incluent des fonctionnalités haut de gamme dans ces salles de bains rénovées et, sans surprise, investissent beaucoup plus dans leurs projets. « Les dépenses médianes nationales pour la rénovation des salles de bains principales ont bondi de 50 %, passant de 9 000 $ en 2022, passant de 9 000 $ à 13 500 $ », révèle le rapport. « Pour ceux qui effectuent des rénovations « majeures », qui incluent des améliorations de douches, les dépenses médianes ont augmenté de 33 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20 000 $. La dépense médiane pour les salles de bains principales de 100 pieds carrés ou plus est de 25 000 $, contre 15 000 $ pour les salles de bains de moins de 100 pieds carrés », note Houzz.

Cela s’inscrit dans une tendance continue, observe Marine Sargsyan, économiste de la plateforme. « C’est la quatrième année consécutive au cours de laquelle les dépenses médianes augmentent pour les salles de bains principales », commente-t-elle, ajoutant que ces espaces sont une préoccupation constante des propriétaires à la recherche d’un style et d’une fonctionnalité améliorés. « Ils continuent d’investir dans des améliorations par nécessité et besoins futurs. »

Divers facteurs, notamment l’intérêt continu pour la durabilité et les préoccupations liées au vieillissement, sont à l’origine de ces changements, comme le concluent le rapport et les réponses des designers de tout le pays dans les groupes professionnels de médias sociaux.

«Je reçois des appels de clients souhaitant vieillir chez eux», partage Emily Cathcart, designer de cuisine et de salle de bain dans la région centrale de l’Oregon. « Ils planifient à l’avance leur intention de rester longtemps dans leur maison. Cela se manifeste dans des douches 20 % plus grandes, des toilettes avec bidet et des barres d’appui, et dans des budgets compris entre 110 et 125 000 dollars, écrit-elle dans son commentaire de groupe.

Facteurs de coûts

Sasha Drozdetski, architecte d’intérieur de la région de Westchester, dans l’État de New York, voit définitivement les coûts augmenter, écrit-elle. « Pour le budget de notre projet de rénovation de la salle de bain principale, depuis Covid, nous avons remarqué une tendance à dépenser plus pour la salle de bain principale, jusqu’à plus de 50 000 $. » Ses clients investissent dans des toilettes et des bains à air intelligents, ainsi que dans des douches qui sont souvent 30 % plus grandes après la rénovation.

À travers le pays, la designer Michelle Blemel, basée à Pasadena, en Californie, commente : « Le budget du projet de rénovation des salles de bains primaires dans la région de Los Angeles est supérieur à la moyenne – 40 000 $ et plus pour des baignoires de taille moyenne (huit pieds sur 10 pieds). »

Alors que l’empreinte au sol augmente – ce qui nécessite souvent d’emprunter de l’espace dans des pièces, des placards ou des couloirs adjacents – fait grimper les coûts, l’ajout d’équipements fait de même. En plus des améliorations de la douche, Blemel inclut des vanités spécialisées avec des stations de recharge intégrées et des miroirs LED améliorés avec des fonctions antibuée et de gradation, dit-elle.

L’architecte d’intérieur basée à Philadelphie, Nina Green, partage : « Si nous parvenons à agrandir une zone adjacente, comme un placard ou un coin inutilisé, nous avons agrandi la salle de bain de 20 % à 50 %. » Lorsque l’agrandissement n’est pas possible, elle supprime les baignoires rarement utilisées et agrandit la douche dans l’espace existant de la salle de bain.

Tristan Gary, copropriétaire de l’entreprise de conception et de construction de Seattle, souligne que l’ajout de toilettes encastrées, de toilettes nouvellement fermées, de douches à vapeur et d’un éclairage amélioré stimule également les budgets. «Mais j’ajouterais aussi que, surtout, les coûts de main-d’œuvre ont augmenté de façon exponentielle et contribuent à la plus forte augmentation des coûts des salles de bains primaires», explique-t-elle.

Améliorations de la douche

Houzz rapporte que plus de trois propriétaires sur cinq (61 %) augmentent la taille de leur douche, et environ un ménage sur cinq (20 %) ajoute plus de 50 % à sa taille. La designer de cuisines et de salles de bains Christine Kosoff le voit clairement dans son cabinet de Denver, dit-elle. « La plupart des maisons les plus anciennes de notre région ont été construites avec des douches de trois pieds sur trois pieds. Les clients doublent la taille pour inclure un banc.

Ces espaces ne sont pas seulement plus grands, ils deviennent également plus luxueux, selon Houzz et les designers que j’ai interrogés. Houzz rapporte : « Plus des deux tiers des propriétaires intègrent des fonctionnalités haut de gamme dans leurs douches améliorées (67 %), notamment des pommes de douche à effet pluie, des douches doubles, des pulvérisateurs corporels et des mitigeurs thermostatiques (respectivement 54 %, 20 %, 16 % et 14 %). ).”

Green ajoute également des bancs intégrés et d’autres équipements : « Nos douches plus grandes ont davantage l’impression d’être dans une pièce/un spa et peuvent même inclure des fenêtres d’intimité, de multiples niches et des éléments intégrés spécialisés, ainsi que des verres et des portes de douche personnalisés. » Une caractéristique notable en faveur du vieillissement qu’elle cite : « J’inclus aussi toujours une barre d’appui ! »

Gary cite la vapeur avec l’aromathérapie, la chromathérapie et la musique, ainsi que les niches éclairées, les bancs et les secondes pommes de douche à main dans les douches de ses clients. Les douches sans seuil améliorent également les salles de bains accessibles aux personnes âgées, tout comme la fonctionnalité du bidet dans les toilettes, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de gérer plus facilement leur propre hygiène.

Pas de bricolage

À mesure que les projets de salle de bains deviennent plus grands, plus sophistiqués et incluent davantage de fonctionnalités haut de gamme, l’envie de les réaliser soi-même diminue. Le rapport Houzz montre que 86 % des propriétaires font appel à des professionnels, plutôt que de tenter de les gérer eux-mêmes.

Cela ne surprend pas Cathcart, qui observe : « Ils choisissent de travailler avec un professionnel parce qu’ils savent qu’ils ont besoin de l’aide d’un professionnel pour planifier leur santé et leur sécurité à mesure qu’ils vieillissent chez eux. Ils veulent également de l’aide pour visualiser à quoi ressemblera leur nouvelle salle de bains avec des dessins de construction et des rendus. Et surtout, souligne-t-elle, ils souhaitent que quelqu’un rassemble une équipe réunissant les nombreux corps de métier impliqués dans un tel projet.

Sarah C. Wilson, de Washington, DC, note en outre que le type de client qui entreprend un projet comme celui-ci est souvent un professionnel très occupé, sans « aucune envie de bricoler des projets ». Ils comprennent qu’ils sont des experts dans leur domaine et recherchent donc des experts dans le domaine du design pour définir leur vision.