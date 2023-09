Une enquête de l’industrie révèle que les propriétaires retardent les projets de rénovation

Les propriétaires américains s’intéressent énormément à rendre leurs espaces de vie plus sains, plus sûrs et plus résilients, mais beaucoup tardent à démarrer des projets, selon la plateforme de rénovation domiciliaire Houzz dans sa dernière enquête.

« Un propriétaire sur sept a mis son projet de rénovation domiciliaire entre parenthèses (15 %) », selon les résultats de son enquête en ligne publiée le 6 septembre. « Face à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, de nombreux propriétaires ont été contraints de réévaluer leur capacité à poursuivre leurs projets. des améliorations immédiates », a commenté l’économiste du cabinet Marine Sargsyan dans le résumé de l’enquête.

Facteurs contributifs

De nombreux propriétaires préfèrent rénover leur maison plutôt que déménager, indique le sondage, près des deux tiers des répondants souhaitant rester sur place plutôt que d’acheter une maison plus récente qui répond à leurs besoins (63 %). Rénover est plus abordable et offre un meilleur retour sur investissement (22 % et 21 %, respectivement), ont partagé les personnes interrogées, et le fait d’être assujetti à des taux hypothécaires bien inférieurs à ceux disponibles actuellement a influencé près d’un cinquième des personnes interrogées (19 %).

Pour les propriétaires qui ont le luxe du temps – par exemple, ceux qui n’ont pas à répondre à un besoin urgent comme l’ajout de fonctionnalités adaptées aux fauteuils roulants après une blessure permanente inattendue – attendre la montée en flèche des coûts d’emprunt sur les prêts de rénovation domiciliaire et les produits de rénovation domiciliaire inflationnistes devient à la fois possible et attrayant.

Le côté positif du retard

Sargsyan a souligné : « Alors que les propriétaires choisissent de rester dans leur maison vieillissante plutôt que de déménager, ils continuent de se tourner vers les professionnels de l’industrie pour obtenir de l’aide pour les réparations nécessaires et les projets discrétionnaires qui améliorent leur qualité de vie. » Beaucoup de ces professionnels sont exceptionnellement occupés, avec des listes d’attente de plusieurs mois pour embaucher de nouveaux clients.

« Près de la moitié des projets prévus pour 2023 ont un budget supérieur à 30 000 $ (48 %), et un projet sur cinq a un budget de 100 000 $ ou plus (21 %) », rapporte l’enquête. Il s’agit de sommes considérables que les coûts d’emprunt élevés et les erreurs de bricolage peuvent rendre encore plus pénibles sur le plan économique.

Les cuisines et les salles de bains en particulier nécessitent généralement plusieurs systèmes domestiques, notamment la ventilation, l’électricité et la plomberie. Ceux-ci ont tendance à être complexes, impliquent des codes de construction mis à jour, ont un impact sur la valeur de revente (et la sécurité) et ne sont pas nécessairement adaptés aux débutants.

Selon l’enquête, parmi les propriétaires qui ont déjà terminé leurs projets cette année, 45 % ont signalé des difficultés majeures à trouver les bons professionnels. Attendre pour démarrer un projet permet aux propriétaires de s’assurer les services de leurs entrepreneurs et concepteurs de premier choix.

Trouver des professionnels expérimentés dans la conception d’espaces ou de projets accessibles pour les personnes souffrant de problèmes cognitifs, de neurodivergence ou d’allergies et de sensibilités rend la recherche plus difficile, plus longue et potentiellement plus coûteuse.

Projets de bien-être potentiels

Quel type de fonctionnalités ces projets reportés incluront-ils probablement ? Selon de nombreuses études de tendances d’associations industrielles, les propriétaires souhaitant rester chez eux plutôt que de déménager choisissent d’améliorer la sécurité de leur salle de bain avec des entrées de douche sans barrière, des bancs intégrés, des pommeaux portatifs permettant de prendre une douche assise et une ventilation améliorée pour éviter la moisissure. . Ils améliorent la santé dans ces espaces grâce à des douches à vapeur et des saunas, tous deux de plus en plus populaires, ainsi qu’à une fonctionnalité de bidet pour leurs toilettes. Les projets de santé et de sécurité dans la cuisine comprennent la sélection de tables de cuisson et de cuisinières à induction plutôt qu’à gaz, une meilleure ventilation de la cuisine pour améliorer la qualité de l’air intérieur et des comptoirs en quartz et en porcelaine non poreux. Les projets de résilience incluent l’ajout de batteries de stockage aux systèmes solaires et l’adoption de sols, de lambris, de toitures et de revêtements extérieurs en porcelaine.