Une conversation avec Ryan Saghian, la star du design du Pacific Design Center On The Rise

Ryan Saghian est devenu un véritable incontournable de la scène du design à Los Angeles. Le designer irano-américain de 30 ans a une carrière en plein essor.

En 2022, il a sorti un magnifique livre de table basse intitulé Chic sans vergogne. Puis, en 2023, il a reçu le premier prix Stars on the Rise lors de la 23e cérémonie annuelle des étoiles du design du Pacific Design Center. Considéré comme les «Oscars du design», il était particulièrement significatif pour le natif d’Angelino. « C’est surréaliste de recevoir un prix de cette envergure, dans un endroit que j’admire depuis tant d’années. « Être reconnu par mes pairs est un honneur incroyable. J’espère continuer à contribuer à ce métier et partager ma passion pour le design. Et pour tous ces rêveurs et parias là-bas, si les gens doutent jusqu’où vous pouvez aller, allez si loin que vous ne pouvez plus les entendre ! il a dit.

J’ai récemment parlé avec Saghian de sa carrière, de son approche du design ainsi que de ses meilleures idées pour créer des espaces modernes.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers le design d’intérieur en tant que profession?

: Je n’ai jamais voulu faire autre chose. J’ai commencé à lire Architectural Digest quand j’avais neuf ans. Cela a toujours été un sentiment naturel, sachant que le design d’intérieur est ce que j’étais censé faire.

Comment avez-vous commencé ?

Enfant, je réorganisais constamment les meubles de ma famille. À l’âge de quinze ans, j’ai décroché un stage à la House of Design de Woodson & Rummerfield. C’est une entreprise de design d’intérieur primée basée à Los Angeles, donc c’était un endroit incroyable pour commencer ma carrière.

Comment décririez-vous votre style de design d’intérieur ?

Je ne dirais pas que j’ai un style spécifique – j’adore l’histoire du design et je travaille volontiers avec de nombreuses époques, mais j’ai plus une formule. Avec mes designs d’intérieur, vous verrez la continuité. J’utilise des combinaisons puissantes et éclectiques, des matériaux inattendus et des références mondiales appliquées avec amour et respect. J’aime favoriser les conversations visuelles entre le super-luxe et le brut.

Parlez-moi de votre livre, .

Le titre apparemment irrévérencieux parle de la façon dont je ne crois pas que vous deviez compter sur d’autres personnes pour vous donner la permission de faire des choses. En termes de design, je voulais qu’il transcende n’importe quel style particulier et ait fière allure sur la table basse de n’importe qui, d’où la reliure élégante et entièrement noire. Et bien sûr, je voulais qu’il me représente à la fois en tant que personne et moi en tant que designer. En plus des belles photos intérieures de mon travail, dont certaines n’ont jamais été publiées auparavant, j’ai partagé mon histoire d’origine dans une longue introduction. En tant qu’irano-américain gay de première génération, il est très important pour moi d’inspirer d’autres jeunes créateurs à poursuivre leurs rêves. Vous aurez aussi des rires; toutes les quelques pages, vous trouverez une citation pour vous faire sourire.

Qu’est-ce qui vous attire dans le design moderne ?

Ce sens de l’exploration et de l’expérimentation.

L’un des plus gros problèmes du design moderne est qu’il peut faire un peu froid. Comment réchauffer le design moderne ?

La meilleure chose à propos du design moderne est sa simplicité. Si ce n’est pas bien fait, cependant, cela peut sembler froid et peu accueillant. Un tapis vintage ou des rideaux flaques sont mes préférés pour le réchauffer. Vous pouvez choisir presque tout ce que vous voulez, car la simplicité moderniste des lignes et des matériaux épurés empêchera tout élément ajouté de se heurter.

Dès le début, le mouvement moderniste a embrassé le minimalisme, rejetant tout ce qui est orné. Il était également basé sur des technologies innovantes issues de la Seconde Guerre mondiale, qui ont ouvert de nouvelles façons de construire des meubles. Ensuite, il y a l’idée que la forme doit suivre la fonction (fonctionnalisme), qui laisse de côté tous les détails qui peuvent rendre un espace chaleureux et complet. Pour cette raison, le véritable modernisme de style milieu du siècle peut être ressenti, par certains, comme un style de design froid.

Quelles sont les façons pratiques de mélanger les looks modernes et contemporains ?

Oeuvre et tentures. Les gens ont tellement peur des rideaux, surtout s’ils construisent ou décorent une maison moderne, mais les rideaux ajoutent de la chaleur et peuvent être réalisés de manière très contemporaine.

Quels sont certains de vos endroits préférés pour trouver des meubles et de la décoration ?

The Future Perfect, à Beverly Hills, pour des œuvres créées en studio, des pièces uniques et des éditions limitées ; J Alexander Furniture, qui fabrique des meubles sur mesure à Los Angeles ; Stahl + Band, un studio de Venice Beach qui fait du design organique moderne ; et le

Invisible Collection à New York pour le mobilier design.

Qu’est-ce qui se profile actuellement à l’horizon pour vous ? Je vois que vous avez aussi une salle d’exposition virtuelle. Dites-m’en plus à ce sujet.

Je fais une collection pour Caracole Furniture, qui sera disponible à l’automne. Je travaille également sur le développement de ma toute première collection d’éclairage, dont je suis tellement excitée !

Cette idée du métaverse, avec la réalité virtuelle et les mondes virtuels, va complètement changer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Lorsque 1ClickDesign m’a approché pour créer mon propre showroom virtuel, j’ai sauté sur l’occasion, car cela me permettait d’avoir une créativité sans limite. Tout ce que je voulais construire était possible, même un appartement historique de style parisien comme décor, mais avec des palmiers à l’extérieur de la fenêtre. J’espère que vous le vérifierez.

Quelles tendances prédisez-vous pour 2023 et comment voyez-vous le design évoluer cette année ?

Les dernières années ont été consacrées au minimalisme, aux tons de terre et aux neutres. La pandémie a forcé les gens à ralentir et à passer plus de temps chez eux et les tendances de l’époque reflétaient un désir de confort décontracté et cocon. Maintenant, je vois des gens rompre avec cela, adopter des intérieurs plus dynamiques et éclectiques, plus de couleurs, plus de motifs. Je vois également des styles de design d’intérieur plus traditionnels et formels explorés et redéfinis par les jeunes générations.