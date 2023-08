Une Coach House Séculaire Offre une Vie de Campagne à Proximité de Londres Près de Londres

Griffin House est une maison proche de la ville avec une atmosphère de campagne. Située sur un site clos d’un demi-acre, la résidence historique se trouve juste à l’extérieur du centre de Londres, dans le village d’East Sheen.

À l’origine une auberge, la propriété a 80 pieds de façade, des arbres centenaires et un jardin de 180 pieds de long, amplement d’espace pour un terrain de sport ou une piscine.

« Une grande partie de cette taille est rare pour East Sheen », déclare l’agent inscripteur Matthew Genders de Chestertons.

Au cours des trois siècles qui se sont écoulés depuis que la structure en pierre abritait des chevaux et des calèches pour un grand manoir, elle a été transformée en une gracieuse résidence à deux étages.

Des pièces généreusement proportionnées avec de hauts plafonds composent les plus de 4 000 pieds carrés d’espace de vie de Griffin House.

La lumière du soleil pénètre par 11 fenêtres à triple vitrage orientées au sud. Les vues panoramiques embrassent le jardin paisible. Le stade de Wembley, à environ 16 kilomètres, est visible depuis le palier du premier étage.

Un hall d’entrée à double hauteur avec un escalier majestueux crée une grande première impression en entrant dans la maison. Trois grandes pièces de réception sont dotées de parquet et de baies vitrées donnant sur le jardin.

Une cheminée en marbre antique au bois se trouve dans le salon. A proximité se trouvent une bibliothèque / salle de télévision et une chambre / pièce bonus surdimensionnée avec une salle de bains et un accès séparé. L’espace pourrait être utilisé pour un bureau, un studio ou un appartement de grand-mère.

La cuisine améliorée est équipée d’appareils électroménagers Miele, d’un îlot central/bar à déjeuner et d’un plancher chauffant. Une entrée arrière séparée mène à l’allée. Le rez-de-chaussée contient également une salle d’eau et une salle de lavage.

A l’étage se trouvent quatre chambres doubles, dont une suite principale avec deux dressings, deux salles de bains et des plafonds voûtés. Il y a un total de cinq chambres et six salles de bains.

La communauté piétonne d’East Sheen offre une vie à la campagne avec un accès à la ville via les transports de Londres. La gare de Paddington est à environ 30 minutes en voiture.

« Le style de vie ici est détendu », déclare Genders. « Intelligent mais sans prétention. »

Des pubs centenaires, des ruelles pavées bordées de boutiques, des cafés, des écoles et Sheen Common, populaire auprès des joueurs de cricket, des joueurs de boulingrin et des promeneurs de chiens, font partie des équipements communautaires. Mais peut-être que l’attraction principale est le parc naturel adjacent de 2 500 acres.

«Les gens vivent ici pour Richmond Park», explique Genders. Autrefois terrains de chasse de la royauté, les anciens bois et prairies sont désormais un habitat partagé par des troupeaux de cerfs en liberté, des randonneurs et des joggeurs.

Le prix demandé pour la propriété de Stanley Road est de 6,25 millions de livres sterling, soit environ 7,76 millions de dollars américains.