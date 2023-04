Une banlieue de l’Oregon dans un décor de carte postale

En regardant une photo du lac Oswego, dans l’Oregon, beaucoup pourraient supposer que la petite ville est située dans une sorte d’arrière-pays dans une partie isolée du pays. Creusé sur la rive ouest de la rivière Willamette, le lac Oswego se dresse au milieu d’un paysage de pins parfaits et de montagnes brumeuses au loin.

Vue à vol d’oiseau, la ville peut ressembler à quelque chose qui devrait être embouteillé dans une boule à neige.

Cela peut surprendre certains, alors, que le lac Oswego se trouve à seulement 15 minutes au sud du centre-ville de Portland et partage même sa frontière la plus au sud.

La banlieue a longtemps servi de lieu de week-end pour de nombreux résidents de Portland qui achètent des résidences secondaires un court voyage dans le sud pour profiter de la beauté des paysages et du style de vie paisible.

« C’est comme un film Hallmark », déclare Terry Sprague, propriétaire de la boutique de courtage LUXE. « Lorsque vous conduisez en ville, vous avez vraiment l’impression d’être arrivé dans un endroit spécial, comme ce que vous ressentez lorsque vous êtes en vacances. À bien des égards, le lac Oswego est une destination de type vacances où vous vivez.

Ce charme a continué d’attirer un nombre croissant d’acheteurs de maison, dit Sprague. Dans le sillage de l’exode métropolitain et du boom du marché des petites villes en 2021, le lac Oswego se bat pour répondre aux exigences de sa popularité croissante et d’un afflux de nouveaux résidents.

« Nous sommes une communauté en pleine croissance, mais en raison des limites de croissance urbaine strictes de Portland, il y a très peu d’offre », a expliqué le principal courtier de la région de Portland et résident de longue date du lac Oswego. « Le marché actuel, c’est un peu comme les chaises musicales. Vous devez agir rapidement si vous voulez gagner une part du gâteau.

Bien que l’offre reste limitée, le maire de Lake Oswego, Joe Buck, affirme que la ville s’efforce d’ajouter une offre plus diversifiée d’options de logement. « Une variété croissante de types de logements crée une communauté sûre pour les résidents de tous âges, origines et modes de vie, et tout le monde appartient et est chez lui à Lake Oswego. »

Dans les années 1930 et 1940, Paul Murphy, qui a fondé l’Oswego Lake Country Club, a fait pression pour une vague de nouveaux développements résidentiels dans la région et, à ce titre, un certain nombre de maisons historiques se trouvent dans tout le lac Oswego, certaines datant même de au 19ème siècle lorsque la ville était connue pour son industrie du minerai de fer.

Ces maisons plus anciennes couvrent une variété de styles architecturaux, allant du victorien à l’artisan au moderne du milieu du siècle.

Les maisons construites au cours de ce siècle, bien que tout aussi diversifiées, présentent souvent des accents naturels de bois et de pierre dans les conceptions extérieures et intérieures. Les acheteurs à la recherche de plus d’espace habitable se tourneront très probablement vers des maisons plus récentes dont la superficie en pieds carrés peut dépasser de loin les maisons historiques.

Avec des contraintes de disponibilité des terres, la plupart des propriétés sont situées sur des lots de moins d’un quart d’acre. Cela étant dit, des lots plus grands, bien que rares, peuvent être trouvés sur le marché.

Alors que les propriétés les plus recherchées se composent principalement de parcelles riveraines, les maisons riveraines sont également très recherchées. Les équipements communs trouvés dans les maisons de luxe au bord de l’eau dans toute la région comprennent des terrasses ensoleillées, des cuisines extérieures et des hangars à bateaux.

En tant que l’une des communautés les plus riches de tout l’Oregon, le lac Oswego abrite certaines des propriétés les plus chères de l’État.

Les moyennes ont atteint des sommets sans précédent pour la banlieue, éclipsant 900 000 $, soit une augmentation d’environ 50 % par rapport à seulement 5 ans plus tôt.

Sprague attribue la hausse des prix à l’offre limitée de la ville et au style de vie souhaitable et prévoit ainsi une croissance continue du marché du luxe.

«Il y a un grand nombre de personnes qui souhaitent entrer dans le lac Oswego et même si les choses ont commencé à se déplacer un peu plus latéralement, c’est plus compétitif que les gens ne le pensent. Il y a une énorme population de personnes assises sur la touche et, dès que la confiance des consommateurs s’améliorera, nous allons voir notre marché local exploser à nouveau.

Bien que les propriétés de premier ordre sur le lac puissent atteindre plus de 5 millions de dollars, des options plus abordables peuvent être trouvées dans les quartiers situés au bord de l’eau ainsi que dans un marché de copropriété en pleine croissance.

« Les gens qui déménagent ici choisissent le lac Oswego à cause de la communauté. C’est un endroit qui valorise l’environnement, la famille et la créativité », déclare Sprague.

Le principal centre de restauration et de shopping, Downtown Lake Oswego, est également le lieu de nombreux espaces communs tels que la bibliothèque publique, le Lakewood Center for the Arts et le Millennium Plaza Park, qui accueille de nombreux événements et un marché fermier hebdomadaire populaire en été.

La ville est fière de sa propreté, a ajouté Sprague, avec beaucoup d’efforts pour entretenir les espaces privés et publics, tels que les plus de 600 acres autour de la ville, qui ont été consacrés aux parcs et aux espaces ouverts.

En tant que lac privé, l’accès public au lac Oswego reste limité à ceux qui possèdent des propriétés sur ou juste à côté de l’eau. Cependant, quelques parcs de natation appartenant à la ville existent pour un usage public par les résidents de la ville. Pendant les mois d’été, l’étroit plan d’eau est en effervescence avec la baignade, le canotage et la pêche.

Le district scolaire du lac Oswego dessert environ 7 000 élèves de la ville. composé de 10 écoles primaires et secondaires. Le district se classe régulièrement parmi les taux de diplomation et les notes de performance scolaire de l’État.

Des écoles privées sont également situées dans la région, à la fois confessionnelles et non confessionnelles.

L’aéroport international de Portland se trouve à l’extrémité nord de Portland, à environ 30 minutes du lac Oswego en voiture.

Les amoureux de la nature se retrouveront parmi de nombreux parcs nationaux et d’État, dont la forêt nationale de Mount Hood, la forêt d’État de Tillamook et la forêt d’État de Clatsop, tous à moins de 75 miles de route.

Seattle est à environ 3 heures en voiture via l’Interstate 5 North.