Une ancienne ville devenue hotspot pour les acheteurs de luxe modernes

L’historien grec ancien, Hérodote, est attribué à la citation, « La fin n’est pas évidente au début. » Connu comme le « père de l’histoire », Hérodote est né en 484 avant JC dans la ville d’Halicarnasse, ou ce qui est aujourd’hui Bodrum, en Turquie.

Si l’historien était miraculeusement en mesure de visiter à nouveau cette éblouissante étendue de côtes sur la mer Égée, il répéterait probablement ce sentiment. Après tout, le voyage de Bodrum d’une capitale persane à une petite ville de plongeurs d’éponges à ce qu’elle est aujourd’hui – une destination de luxe de renommée mondiale – n’aurait pas pu être évident pour le célèbre auteur du à l’époque.

Cela étant dit, la récente désignation de Bodrum comme lieu de vie haut de gamme et de « société de champagne » n’est guère un mystère. La richesse de la ville balnéaire en plages Pavillon bleu, ses eaux bleues éclatantes et ses paysages de collines ont établi des comparaisons avec Saint-Tropez et la côte amalfitaine. Ce qui était autrefois un simple port de pêche est maintenant devenu le foyer de clubs de plage exclusifs et de marinas de mégayachts.

Ainsi, au cours des dernières années, un certain nombre de marques de luxe ont cherché la ville sur la côte sud de la Turquie, y compris des marques hôtelières comme Ritz-Carlton, Mandarin Oriental et Edition ainsi que des créateurs comme Dior, Prada et Dolce & Gabbana. , pour n’en nommer que quelques-uns.

Suivant cette tendance vers le haut de gamme, le marché de l’immobilier de luxe à Bodrum a connu une croissance exceptionnelle, déclare Mihane Sadiku de l’agence Best Invest basée à Antalya.

« Le marché immobilier a connu une augmentation incroyable de la demande, tirée à la fois par des acheteurs locaux et internationaux, en particulier du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’autres pays européens. Avec la croissance du tourisme d’année en année et un marché locatif solide, nous prévoyons que la demande de propriétés de luxe augmentera.

Alors qu’Hérodote a peut-être raison de dire que « la fin n’est pas évidente au début », avec l’industrie touristique toujours dynamique de Bodrum, sa scène culturelle florissante et son marché immobilier en expansion, cela ne ressemble pas à la fin pour la ville turque mais plutôt au début.

Bien qu’il s’agisse d’un marché relativement petit, l’immobilier de Bodrum s’adresse à une diversité de budgets et de goûts, des appartements plus abordables aux villas haut de gamme en passant par les terrains à développer.

Un littoral étendu et largement surélevé signifie que de nombreuses maisons sont positionnées avec une vue exceptionnelle sur l’océan. Pour garantir cela, les réglementations d’urbanisme pour la péninsule de Bodrum limitent les hauteurs de développement à deux étages maximum, déclare Sadiku, ajoutant : « Cela limite l’offre et entraîne une augmentation de la demande ».

En raison de la récente montée en popularité et de la présence croissante d’investisseurs, une part importante du marché du luxe est constituée de maisons nouvellement développées. Ces nouvelles maisons de construction suivent souvent des conceptions modernes avec des lignes épurées, des plans d’étage à aire ouverte et des extérieurs élégants. Les équipements communs comprennent des balcons spacieux, des parois de verre rétractables et des piscines.

Poussées par le désir de résidences au style de vie de villégiature, de nombreuses nouvelles communautés de villas de luxe offrent des équipements et des installations hôtelières, notamment des restaurants sur place, des spas et des services de taxi maritime.

« Les prix à Bodrum peuvent varier considérablement en fonction de l’emplacement, de la taille et du type de propriété. Les propriétés en bord de mer et les villas de luxe dans des zones recherchées comme Yalikavak, Gümüşlük et Türkbükü commandent des prix élevés », déclare Sadiku.

Selon les statistiques de l’Institut turc des statistiques, le prix moyen de l’immobilier à Bodrum en 2021 était d’environ 490 dollars le pied carré.

Au cours de la dernière décennie, la valeur des propriétés a considérablement augmenté, l’évaluation totale des transactions immobilières à Bodrum passant de 892 millions de dollars en 2010 à plus de 2,1 milliards de dollars en 2020.

Si la comparaison avec d’autres stations balnéaires populaires d’Europe est juste, elle n’est pas absolue. Bodrum possède un charme distingué grâce à son architecture traditionnelle et ses ruines antiques. Le plus remarquable de ces ruines est le mausolée d’Halicarnasse, l’une des sept merveilles du monde antique, qui a été achevé en 350 av.

Au fur et à mesure que son statut de destination de luxe continue de croître, la réputation de Bodrum en matière de yachting s’est également accrue. La marina de Yalikavak, lauréate du Gold Award 2018 de la Yacht Harbor Association, accueille des superyachts jusqu’à 140 mètres de long du monde entier.

Bordée de boutiques et de cafés, la marina abrite plus que de simples bateaux – les boutiques de luxe comprennent des vitrines pour Louis Vuitton, Gucci et Dior.

La vie nocturne de Bodrum est animée et populaire, avec de nombreux bars et clubs, y compris des lieux en bord de mer.

L’aéroport Milas-Bodrum est situé à 36 kilomètres au nord-est de la ville. Des vols directs depuis les principales villes européennes sont disponibles, comme une aventure de quatre heures depuis Londres et trois heures depuis Berlin. Istanbul est à un peu plus d’une heure d’avion.

Parsemées dans la mer Égée au large de la côte de Bodrum se trouvent un certain nombre d’îles, dont l’île grecque de Kos qui se trouve à 25 kilomètres au sud.