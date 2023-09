Un vaste condo de deux étages bénéficie d’un perchoir cinq étoiles à Toronto

La crème monte très certainement au sommet dans les résidences Shangri-La Toronto.

Les étages inférieurs de la tour recouverte de verre astucieusement conçue constituent le célèbre hôtel cinq étoiles, la section médiane contient des résidences en copropriété et les niveaux les plus élevés sont consacrés à ce que l’on appelle la collection du « domaine privé ». C’est dans ce domaine qu’un condo de luxe Shangri-La se distingue.

« En règle générale, les inscriptions dans des immeubles de luxe du centre de Toronto qui sont à vendre dans une fourchette de prix de 8 à 12 millions de dollars ne dépasseront pas une superficie intérieure de 3 500 pieds carrés », explique Natasha Omrin, qui représente la suite 5402 avec Barry Cohen, tous deux de Barry Cohen Homes. Cette maison a cependant une superficie de 4 431 pieds carrés.

Ensuite, il y a le volume. Au cœur du condo de luxe se trouve un salon sur deux étages doté de baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits de Toronto, y compris l’emblématique Tour CN. Un élégant lustre central ancre l’espace et un escalier en verre avec des marches en verre de style flottant rehausse le drame visuel.

Un point focal supplémentaire est le long bar avec évier intégré avec une base d’aquarium d’angle remplie de poissons tropicaux.

On retrouve dans tout le condo des détails tels que des planchers de bois franc à chevrons, des cheminées avec des contours en marbre et des salles de bains en dalles de marbre. Quatre balcons vitrés offrent un accès à l’extérieur et à une vue dégagée.

La cuisine élégante est équipée d’armoires contemporaines, de comptoirs en granit, d’un garde-manger walk-in et d’appareils Miele et Sub-Zero. L’îlot central pour manger est doté d’un évier et d’une cuisinière à gaz. Il jouxte un coin repas doté de baies vitrées et d’une cheminée.

La suite principale à l’étage dispose d’un plafond à plateaux, d’une salle de bains composée de sept pièces, d’un dressing et d’un balcon privé. A proximité se trouve un salon donnant sur le séjour et la ville en contrebas. Il y a deux autres chambres, chacune avec dressing et salle de bains privative, ainsi qu’une salle d’eau.

Deux places de parking sont incluses et un service de voiturier est disponible. Parmi les équipements du bâtiment figurent une piscine intérieure, un club de santé avec concierge ouvert 24h/24, des restaurants, un service d’étage et des services de ménage.

Situé au cœur de la ville, le 180 University Avenue se trouve à proximité des théâtres, des galeries d’art, des boutiques, des cafés et des restaurants gastronomiques.

« Ce condo pourrait être le refuge idéal pour un couple dynamique et puissant ayant une carrière dans le quartier financier animé », déclare Omrin. Le prix demandé pour la propriété est de 10 millions CAD, soit près de 7,4 millions USD.