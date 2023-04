Un sentier Apple Orchard guide de la maison à l’écurie dans ce domaine de 35 millions de dollars du New Jersey

Un domaine fermé de 75 acres au cœur de Bedminster, dans le New Jersey, le pays de la chasse peut accueillir un éventail d’activités équestres, avec plusieurs manèges et des granges modernes soigneusement conçues entourées d’un aménagement paysager méticuleusement détaillé.

La propriété établit des comparaisons inévitables avec les propriétés équestres de classe mondiale à Lexington, Kentucky, et Wellington et Ocala, Floride, a déclaré Sharon Ortepio de Turpin Realtors, l’agent inscripteur du domaine. L’esthétique du design fusionne l’architecture moderne avec une sensation traditionnelle.

Les installations exceptionnelles comprennent une salle d’équitation intérieure de 20 000 pieds carrés conçue par Beyer Blinder Belle qui comprend des puits de lumière qui s’étendent sur toute la longueur de l’arène, des fenêtres rétractables, des fermes à portée libre et un salon d’observation surélevé à température contrôlée. Un abreuvoir importé du XVIIe siècle se trouve à l’entrée du hall. À l’extérieur, un terrain de Grand Prix de plus de 5 acres avec des obstacles naturels et traditionnels et une arène extérieure de 100 pieds sur 200 pieds avec irrigation, drainage étendu et un belvédère adjacent.

Une série de granges est équipée de 20 boxes pour chevaux conçus par la société britannique Loddon Equestrian Ltd. Chacune est équipée de tapis de box souples, d’un ventilateur au plafond et de deux portes qui assurent une ventilation transversale. Les granges disposent toutes d’une allée centrale avec des sols en caoutchouc chauffés par rayonnement, ainsi que des lofts, des selleries chauffées et des cabines de toilettage.

Une grange vintage à quatre stalles est attenante à deux cottages rénovés, l’un avec deux chambres et l’autre avec trois, conçus pour héberger les entraîneurs, les palefreniers et autre personnel de soutien. Il y a un bâtiment de stockage séparé pour abriter les remorques, les tracteurs et autres véhicules agricoles.

Une pergola voûtée entourée de pommiers mène des ailes de l’écurie, l’une des nombreuses caractéristiques conçues par Deborah Cerbone, une architecte paysagiste basée à Far Hills, dans le New Jersey, spécialisée dans la planification de sites équestres. Au bout de l’allée du verger se trouve une sculpture moderne « Cheval à l’eau » de l’artiste britannique Nic Fiddian-Green, la pièce maîtresse d’une grande cour.

Des clôtures en bois dur fabriquées à la main en Amérique du Sud entourent 11 paddocks et un étang assure la décoration ainsi que le drainage et l’irrigation. La propriété a accès à des centaines de kilomètres de sentiers équestres.

« C’est un domaine équestre exceptionnel », a déclaré Ortepio.

Beyer Blinder Belle a également conçu une maison principale de quatre chambres, qui présente une architecture classique de style bardeau qui complète les bâtiments de la grange. Un salon, une cuisine et une salle à manger à aire ouverte présentent des planchers en bois de noyer et des accents de pierre. Les portes vitrées donnent sur une terrasse en pierre couverte de pergola, un foyer, une piscine chauffée en gunite et un pool house avec une chambre en suite. La suite principale de la maison dispose d’un foyer au gaz et donne sur la piscine et les jardins. Un garage abrite deux voitures.

La propriété est récemment arrivée sur le marché pour 35 millions de dollars et conviendrait à un amateur ou à un compétiteur de Grand Prix, pouvant accueillir une installation de chasse / saut d’obstacles, de dressage ou de polo.

Le domaine situé au 151 Spook Hollow Road se trouve à environ 80 km de Manhattan, dans une zone rurale comprenant des domaines et des fermes de campagne traditionnels où se déroulent encore des chasses au renard traditionnelles.

