Un regard sur le manoir de Miami de Patrick Carroll conçu par Achille Salvagni

En février 2022, le promoteur immobilier M. Patrick Carroll a déménagé son entreprise Carroll en Floride et a acheté un tout nouveau domaine à Miami Beach pour 1 635 000 $. Cette incroyable maison a été conçue dès le départ par le légendaire architecte et designer Achille Salvagni. Achevée en 2020, la maison est véritablement une œuvre d’art en soi, inspirée par Gio Ponti et le caractère historique des années 1950 à Miami.

La maison moderne est située sur une vaste propriété riveraine de 111 pieds et comprend sept chambres et 6 salles de bains et demie. La spacieuse propriété de 7951 pieds carrés dispose également d’une piscine à débordement de 90 pieds, de détails en feuille d’or 24 carats, d’un escalier en bronze et d’un quai privé.

Bien que Carroll ne connaisse pas le travail de Salvagni avant de voir la maison, il est immédiatement devenu un fan. « Honnêtement, je n’avais jamais entendu parler de lui, mais maintenant il est de loin mon préféré. Achille Salvagni est connu pour ses meubles italiens de haute qualité et ses designs étonnants. Chaque meuble, chaque luminaire et l’ensemble du schéma de conception directement d’Achille.

Carroll voulait également une maison clé en main qui ne nécessitait que peu ou pas d’améliorations. Il me dit : « Il était important que la maison ait un design moderne. J’ai toujours aimé le look moderne et élégant et il semblait parfait pour Miami. Je voulais aussi être sur l’eau et je voulais acheter une maison meublée. Le fait que cette maison ait été meublée par un designer de premier ordre la rendait idéale.

Il est extrêmement rare qu’un individu du calibre de Carroll emménage dans une maison et y change très peu, surtout lorsqu’il s’agit d’une résidence principale. «Nous avons beaucoup de clients fortunés qui achètent une maison entière, y compris les meubles de mise en scène. C’est rare, mais ça arrive. Et quand c’est le cas, cela coûte très cher. Habituellement, le client ne veut pas s’occuper de l’ameublement d’une maison entière, surtout quand la maison fait plus de 3000 pieds carrés », explique Francesca Grace, décoratrice d’intérieur et scénographe professionnelle, qui n’a pas travaillé avec Carroll. « Il devient difficile de le fournir, le délai d’expédition peut être un cauchemar et de nombreux acheteurs n’ont pas de vision de ce qu’ils veulent. C’est pourquoi la mise en scène existe – pour aider à guider ceux qui ne savent peut-être pas comment concevoir un nouvel espace ou créer leur maison parfaite. Cela aide de le voir terminé en premier.

Les seuls changements que Carroll a apportés, bien que remarquables, étaient incroyablement mineurs compte tenu de l’échelle de la maison – il suffit d’ajouter une salle de sport, ce qui est essentiel de nos jours avec un home cinéma. « C’est comme être dans votre salle de cinéma. J’ai les stores occultants et tous les jouets. C’est le meilleur moyen de se détendre la nuit ou de légumes le week-end », explique le développeur.

Un manoir conçu à distance

Bien qu’il existe de nombreuses caractéristiques uniques de la propriété, l’une des choses les plus intéressantes à ce sujet est que Salvagni a conçu l’ensemble du projet à distance en raison des restrictions de voyage de Covid. Bien que la conception à distance n’ait rien de nouveau, même si elle est certainement devenue plus courante depuis la pandémie, la plupart du temps, les concepteurs décoreront une pièce ou planifieront la construction d’une salle de bain ou d’une cuisine. Ce projet était beaucoup plus intensif, surtout compte tenu de l’emplacement et du prix.

L’architecte me dit: «Pour l’installation des intérieurs, je l’ai entièrement réalisée sur Zoom, en travaillant à l’heure de la côte Est depuis mon domicile et mon bureau à Rome. Je me réveillais à mon heure habituelle et commençais à travailler, puis je changeais de vitesse pour passer à l’heure normale de l’Est et commençais à diriger des séances où j’instruisais l’équipe sur le placement de tous les meubles, tapis, tissus, éclairage, armoires, œuvres d’art – jusqu’au détails en bronze sur l’escalier.

L’extérieur a également été conçu et exécuté virtuellement. « C’était un peu surréaliste de sélectionner des palmiers et des spécimens de plantes avec les membres de l’équipe locale. Ils m’avaient sur WhatsApp pendant qu’ils visitaient les pépinières en me montrant des plantes afin que je puisse sélectionner les bonnes. Ensuite, lorsque les arbres et les plantes ont été livrés à la propriété, j’étais de retour en ligne, orchestrant chaque détail jusqu’à l’emplacement exact des palmiers au bord de l’eau pour créer de l’intimité sur l’Intracoastal Waterway.

Une maison organisée

La maison comprend du Negresco brossé, du Verde Alpi, du calcaire Malyat et du marbre Absolute Belgium Black, ainsi que de l’acajou poli français et du chêne brossé pour les panneaux muraux et les armoires.

Salvagni a meublé la maison avec une variété de pièces et d’éclairages personnalisés qu’il a créés spécialement pour ce projet, ainsi que des pièces antiques d’Europe. « Tout le design du XXe siècle a été acheté aux enchères (en ligne), auprès de marchands italiens que je connaissais et de la Maison Gerard à New York. Je leur parlais du projet et de ce que je cherchais et ils m’envoyaient des photos d’œuvres qu’ils avaient dans (leur) inventaire et à partir de là, nous constituions la collection.