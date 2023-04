Un nid de luxe derrière des portes dans le quartier Bird Streets de LA cherche 8,5 millions de dollars

Toutes les maisons du quartier historique de Bird Streets à Los Angeles ne sont pas toutes dotées de vues panoramiques et d’une intimité garantie. Ceux qui réussissent réussissent, mêlant la beauté des collines au-dessus de Sunset Boulevard avec la tranquillité de vivre dans une retraite fermée.

La maison avec vue au 9405 Sierra Mar Place à Los Angeles en est un exemple. La maison de style contemporain dispose de trois chambres sur deux niveaux, dont une suite d’invités avec une entrée privée au niveau inférieur. Il est situé légèrement à l’ouest des rues qui donnent son nom au quartier.

Le plan d’étage ouvert de la maison apporte une atmosphère chaleureuse et aérée aux espaces salon et salle à manger ainsi qu’à la chambre principale avec cheminée. Le verre du sol au plafond dans le salon à double hauteur profite pleinement des vues orientées au sud. « Vous pouvez voir le centre-ville de LA, Century City, et regarder directement vers Oriole Drive et certaines rues Bird sur la crête suivante », explique l’agent inscripteur Patrick Fogarty de Hilton & Hyland.

Les chambres du niveau principal mènent à de vastes espaces de divertissement extérieurs. Le bar du salon s’ouvre sur la grande terrasse avec piscine rectangulaire et vue sur la ville. La maison de 5 000 pieds carrés dispose également d’un théâtre privé, d’une salle de sport et de huit places de parking.

« Les maisons contemporaines des collines peuvent être austères », dit Fogarty. « Celui-ci a une bonne sensation, offrant le genre de flux intérieur-extérieur que les gens veulent dans les collines. »

Les rues Bird – Flicker Way, Thrasher Avenue, Warbler Way et autres – ont été nommées à partir des années 1920. Le quartier est bordé par Trousdale Estates à l’ouest, Hollywood Hills au nord et à l’est et Sunset Strip au sud. Blue Jay Way, en particulier, est devenu célèbre après que George Harrison y soit resté à la fin des années 1960 et ait écrit une chanson utilisant le nom de la rue comme titre.

Des célébrités telles que Jennifer Aniston, Jerry Seinfeld et Leonardo DiCaprio y ont vécu au fil des ans, selon cette histoire de Forbes. Les prix de vente ont atteint plus de 70 millions de dollars en raison de l’emplacement privilégié du quartier et des propriétés de luxe.

La maison Sierra Mar Place se vend 8,5 millions de dollars.

