Un manoir de 30 millions de dollars à Los Angeles surplombe un plan d’eau secret

Toutes les maisons du sud de la Californie avec vue sur l’eau ne font pas face à l’océan. Dans le quartier exclusif de Bel-Air à l’ouest du centre-ville de Los Angeles, un grand réservoir dans les montagnes de Santa Monica crée une toile de fond semblable à un lac qui ressemble à un paysage méditerranéen, une astuce pour une enclave urbaine à moins de 20 miles du centre-ville et de Los Angeles International Aéroport.

Un exemple: le manoir orné à vendre au 1940 Bel-Air Road qui a été construit sur une petite colline surplombant le pittoresque réservoir de Stone Canyon. Le cadre offre un cadre naturel et pittoresque pour la maison de 17 000 pieds carrés avec huit chambres et 15 salles de bains construite il y a dix ans.

Il est sur le marché pour 30 millions de dollars.

L’entrée de la maison et le plan d’étage ouvert créent un flux d’une pièce à l’autre qui fonctionne aussi bien pour se divertir que pour se détendre. Il a un salon formel avec des portes vitrées qui s’ouvrent sur l’extérieur et une salle à manger formelle ainsi qu’une salle familiale, un bureau et une cuisine avec un îlot en pierre personnalisé. L’aspect luxueux de la maison provient des finitions de matériaux tels que l’onyx persan, le travertin italien et le calcaire français.

La suite principale au niveau supérieur avec une salle de bains de type spa s’ouvre également sur un patio environnant et offre une vue sur les collines et l’eau. À l’extérieur, il y a deux terrasses avec des foyers et une piscine à débordement avec de grandes chaises et un spa. Les autres équipements haut de gamme comprennent une cave à vin, un home cinéma, une piscine intérieure carrelée et deux garages pouvant contenir jusqu’à sept voitures.

La propriété appartenait autrefois à feu Ursula Theiss, une actrice allemande et deuxième épouse de l’acteur hollywoodien Robert Taylor. Elle a vécu à l’adresse de Bel-Air pendant près de quatre décennies à partir de 1969 après la mort de Taylor.

La maison se trouve derrière les portes de Bel-Air et au-dessus du réservoir inférieur construit en 1924. Il y a deux réservoirs artificiels sur le site (inférieur et supérieur) sur lesquels peu d’Angelenos ont jamais vu car l’accès est restreint. Le Stone Canyon Overlook au 13931 Mulholland Drive à Los Angeles offre un aperçu lointain.

Le réservoir inférieur, où se trouve le domaine, n’est plus utilisé car l’eau ne répond pas aux normes fédérales en matière d’eau potable. Il est apparu dans des films hollywoodiens. En 1974, le réservoir a doublé en tant que réservoir fictif d’Oak Pass dans le film « Chinatown » (et comprend la scène où le personnage de l’acteur Jack Nicholson se fait trancher le nez), selon un article du LA Times.

David Kramer de Hilton & Hyland a la liste.