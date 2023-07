Un magasin de 8 millions de dollars à Singapour conserve un riche patrimoine

Les soi-disant shophouses de Singapour sont un élément déterminant dans certains des quartiers historiques de la cité-État. Construits au début des années 1900, ils se trouvent généralement dans le centre-ville, mélangent une architecture traditionnelle avec des détails ornés et affichent des façades colorées.

« Les shophouses font traditionnellement référence à des maisons mitoyennes à deux ou trois étages que l’on trouve couramment en Asie du Sud-Est, en particulier dans des pays comme Singapour ou la Malaisie », explique Sammi Lim de Brilliance Capital. «Ces bâtiments ont généralement un magasin ou un espace commercial au rez-de-chaussée tandis que les étages supérieurs servent de zones résidentielles. Cependant, au fil du temps, certaines maisons de commerce ont été converties en maisons unifamiliales sans espaces commerciaux.

Ceux de la zone de conservation d’Emerald Hill reflètent les styles géorgien et régence, avec des détails baroques chinois sur la façade, les murs et les sols en carreaux de céramique. Les propriétés peuvent subir des travaux importants, dit Lim, mais doivent respecter et conserver la façade et les matériaux utilisés.

« Il existe des réglementations ou des restrictions spécifiques pour préserver leur valeur patrimoniale », dit-elle. « Selon l’emplacement et les réglementations locales, il existe des limitations sur les modifications, les changements extérieurs ou la démolition des bâtiments patrimoniaux. »

Lim représente actuellement une de ces propriétés sur un terrain de 1 600 pieds carrés dans un quartier calme à proximité d’Orchard Road, une rue commerçante et de divertissement de premier ordre. Le prix demandé pour le 44 Emerald Hill Road est de 10,9 millions SGD, soit près de 8,1 millions USD.

« Il y a toujours des prix premium étiquetés à cet endroit, qui est une zone très convoitée », dit Lim.

Offrant 4 700 pieds carrés d’espace à aire ouverte, la propriété a deux niveaux et une mezzanine avec des intérieurs modernisés tout en conservant le charme traditionnel. Il y a quatre chambres et quatre salles de bains.

Le prochain propriétaire pourrait provenir d’un large bassin d’acheteurs potentiels.

« Les maisons-boutiques, en particulier celles situées dans des zones recherchées ou historiques, peuvent attirer des acheteurs qui apprécient le charme architectural et la valeur patrimoniale », explique Lim. « Ces propriétés pourraient être attrayantes pour les individus ou les familles à la recherche d’un mélange unique d’espaces résidentiels et commerciaux ou pour ceux qui souhaitent préserver les propriétés historiques. »

La petite communauté d’Emerald Hill abritait traditionnellement les riches familles de banquiers et de gens d’affaires. Aujourd’hui, il est également populaire auprès des expatriés.

Lim dit qu’elle pourrait imaginer que quelqu’un achète sa liste pour son propre usage « ou même un investisseur qui la louera pour un revenu ».