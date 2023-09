Un joyau éclectique recherche 4 millions de dollars dans l’une des villes historiques les plus appréciées du Mexique

La conception architecturale et les jardins spacieux confèrent à la petite ville du centre du Mexique de San Miguel de Allende son charme incontestable. On pourrait dire la même chose d’un complexe de 4 millions de dollars situé dans le centre historique, à proximité de l’un des espaces verts emblématiques de la ville.

La Casa Las Palmas située à Solano 81, Centro, en face du parc Benito Juarez, date de la fin des années 1990, lorsque Dolores Gazzotti, alors propriétaire, s’est tournée vers la conception d’une maison qui reflète un mélange d’accents coloniaux européens, art déco, asiatiques et mexicains.

Les jardins avec des plantes matures et des palmiers jouent un rôle clé dans la création d’un refuge tranquille au sein de l’une des villes les plus pittoresques et les plus populaires du pays.

Selon ceux qui l’ont connue, Gazzotti a personnellement conçu les portes cintrées, les panneaux décoratifs et les volets de la maison. Elle a importé d’Italie des œuvres d’art et des meubles triés sur le volet qui restent aujourd’hui dans la maison. La façade ocre rouge de la maison, qui se fond dans les couleurs traditionnelles de San Miguel, ne donne que peu d’indices sur le design éclectique de l’intérieur.

Le niveau principal de la maison de quatre chambres est construit autour d’un jardin encadré d’arcs gracieux sur des socles en pierre, créant un espace de vie intérieur-extérieur qui peut être utilisé pour se divertir, manger ou se détendre. La plupart des pièces ont des portes qui s’ouvrent sur l’extérieur.

À l’intérieur, le riche mélange de design est pleinement visible. L’entrée et le salon présentent des accents sur le thème asiatique, tels que des sculptures de grues plus grandes que nature, des peintures murales et de grands vases. Deux chambres au niveau principal sont équipées de salles de bains privatives qui amènent le carrelage à un autre niveau. Les colonnes de mosaïque bleue scintillante dans l’une et les carreaux verts aux motifs complexes dans l’autre créent une note opulente.

La cuisine reste fidèle au style traditionnel local avec des carreaux de céramique bleu profond et jaune décoré. Il cède la place à une salle à manger formelle ainsi qu’à un salon, un bureau, une buanderie et une demi-salle de bain.

Le deuxième niveau abrite un appartement avec une entrée indépendante. Deux chambres avec salle de bains privative, également avec des motifs de carrelage distinctifs, reflètent des peintures et des détails art déco. La propriété dispose également d’une casita inachevée qui peut être utilisée comme habitation séparée ou comme agrandissement de la maison principale.

La propriété est située dans le quartier Centro, dont une partie a été désignée site du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son style architectural distinctif des XVIe et XVIIIe siècles et son importance historique.

La maison fait face au parc Benito Juarez, surnommé le « salon extérieur » de San Miguel par le groupe environnemental Audubon du Mexique. Il a été construit au début du XXe siècle dans un style inspiré des jardins à la française : verdure sur mesure, fontaines, bancs en fer forgé et sentiers sinueux. Non loin de là se trouve le plus célèbre El Jardin, la place centrale entourée de certains des bâtiments les plus beaux et historiques de la ville.

Au cours des 500 dernières années, San Miguel est passée d’un avant-poste espagnol et d’un centre d’extraction d’argent au XVIe siècle au lieu de naissance du soulèvement contre l’Espagne pour l’indépendance au XIXe siècle et à un refuge pour les artistes et artisans au début du XXe siècle. Aujourd’hui, c’est une destination de voyage privilégiée où les riches peuvent acheter une résidence secondaire pas comme les autres, comme Casa Las Palmas, dans une ville pas comme les autres.

La maison est évaluée à 3,99 millions de dollars, ce qui comprend une partie du mobilier et des œuvres d’art. Vanessa Garay du CDR San Miguel est l’agent inscripteur.