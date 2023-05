Un joyau de Montecito avec des panoramas sur l’océan et une sécurité fermée demande 13 millions de dollars

Confidentialité? Oui. Vue sur l’océan ? Bien sûr. Le cadre et le style de cette maison contemporaine dans la prestigieuse communauté de Montecito allient la beauté côtière naturelle du sud de la Californie à un style de vie résolument intérieur-extérieur.

La maison du 303 Meadowbrook Drive s’étend sur 1,38 acre en lignes horizontales avec du verre du sol au plafond et des piliers qui brouillent la ligne entre les patios extérieurs et les espaces de vie intérieurs. Les designers Sherry & Associates appellent ce style simple et épuré « l’Ibiza méditerranéenne contemporaine ».

Il est situé à l’intérieur des portes gardées d’Ennisbrook, une communauté dont les racines remontent au milieu du XIXe siècle. Au début des années 1900, la propriété abritait des terrains de polo et une scène de polo florissante qui a faibli dans les années 1930 après la Grande Dépression.

Le terrain est passé par plusieurs propriétaires avant que les maisons ne soient construites en 1986, ce qui a établi la communauté actuelle à flanc de colline de moins de 100 maisons.

La maison Meadowbrook Drive a été construite en 2010 avec un plan d’étage ouvert qui accentue les vues sur l’océan et les îles anglo-normandes depuis presque toutes les pièces. La maison a cinq chambres et cinq salles de bain et demie plus un pool house sur 7 143 pieds carrés.

Au rez-de-chaussée, de hauts plafonds et des portes vitrées escamotables dans le salon ainsi que la salle à manger et la salle familiale s’ouvrent sur des espaces patio. La cuisine a un grand îlot de chef et des sièges de bar, avec un bar complet à proximité.

La chambre principale avec un dressing et un patio avec vue privée se trouve également au premier étage. Quatre autres chambres avec salles de bains sont situées au niveau supérieur.

À l’extérieur, des pelouses à plusieurs niveaux et des jardins fleuris entourent la piscine et le spa, parfaits pour se divertir ou simplement se détendre. Les haies matures et les arbres sur la propriété maintiennent l’ambiance du cadre extérieur paisible et éloigné.

Les commodités qui accompagnent la vie à Ennisbrook comprennent l’accès à des piscines chauffées, des courts de tennis, des terrains de pickleball, une salle de sport, un terrain de basket, des installations de barbecue et une réserve naturelle. Il y a un sentier court et facile qui suit le ruisseau San Ysidro qui est populaire auprès des randonneurs.

Le district scolaire de Montecito Union supervise les écoles voisines tandis que les magasins et les restaurants sont également à proximité des villages supérieur et inférieur de Montecito.

À quel point Montecito est-il exclusif ? Pour une si petite communauté, la zone non constituée en société du comté de Santa Barbara attire l’attention du monde entier en raison de ses résidents célèbres, à savoir les anciens animateurs de talk-shows télévisés Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres ainsi que le prince britannique Harry et sa femme, Meghan, le duc et la duchesse de Sussex.

La maison se vend 13 millions de dollars. L’agent inscripteur est Marcy Bazzani avec Village Properties.