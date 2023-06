Un joyau au bord du lac dans une banlieue de Tony Portland fait surface à 5 millions de dollars

Suivez la rivière Willamette au sud de Portland, dans l’Oregon, et vous arriverez dans la communauté de carte postale du lac Oswego, l’un des endroits les plus riches de l’État. C’est à 15 minutes de la ville mais on se sent à des années-lumière.

Terry Sprague de la société de courtage immobilier Luxe décrit le lac Oswego comme une «ville phare». Aucun centre commercial linéaire, aucun trottoir et aucun étalement ne définissent l’allure de style de vie durable du lac.

C’était également vrai il y a un siècle, lorsque de nombreuses demeures majestueuses au bord du lac ont été construites.

«Le lac Oswego, il y a cent ans, était l’exemple du nord-ouest du week-end d’escapade des Hamptons», explique Sprague, faisant référence aux communautés balnéaires tony à l’extrémité est de Long Island.

Aujourd’hui, l’une des maisons riveraines classiques du lac Oswego n’est sur le marché que pour la quatrième fois depuis sa construction en 1931.

La maison de style cottage anglais au 128 Northshore Circle appartenait à l’ancien maire Oscar Roehr, qui a défendu le développement des parcs et des espaces verts pendant son mandat. Son frère, l’architecte de Portland Frank Roehr, a conçu la maison orientée au sud avec trois chambres et trois salles de bains et demie pour tirer parti du cadre boisé du lac.

Son style bien préservé et son lien avec les débuts de la ville en ont fait une référence culturelle. La maison porte une désignation de point de repère local et une liste du registre national des lieux historiques. Il conserve de nombreuses caractéristiques d’origine, telles que des planchers en chêne partout, ainsi que des baies vitrées avec des écrans rétractables en laiton dans le salon.

Les propriétaires actuels ont réinventé certaines parties de la maison au cours des 14 dernières années tout en restant fidèles à son état historique. La cuisine, par exemple, a été agrandie et modernisée, avec un poêle à chaleur radiante AGA, des comptoirs de quartz et un îlot au dessus de marbre.

Ils étaient également méticuleux sur le mélange de l’ancien et du nouveau. Lorsque certains panneaux du hall ont dû être remplacés, ils ont embauché une scierie pour créer une scie sur mesure qui pourrait correspondre aux contours des pièces de bois historiques. « Il est difficile de voir ce qui était original et ce qui a été le plus récemment conçu », dit Sprague.

La salle à manger formelle a des portes françaises qui s’ouvrent sur un grand patio entouré de rochers, de sapins de Douglas et d’arbustes. C’est un endroit privé qui peut être utilisé pour se divertir ou se détendre. Les trois chambres, dont la primaire, sont situées à l’étage.

À l’extérieur, la maison dispose de 224 pieds de front de mer et d’un hangar à bateaux couvert avec deux glissades, dont une pouvant accueillir un navire jusqu’à 22 pieds de long. Il y a aussi un jardin et une serre originale qui peut être utilisée pour les plantes ou comme retraite tranquille.

Les autres caractéristiques comprennent un ajout de 1990 qui a été transformé en un studio avec une cuisine complète et un sous-sol.

Qui est l’acheteur probable ? « L’acheteur idéal apprécie beaucoup le sentiment nostalgique et la chaleur, le caractère de l’architecture », déclare Sprague.

La maison se trouve sur Half Moon Bay dans le quartier de Lakewood. Le prix est de 4,99 millions de dollars. Terry Sprague est l’agent inscripteur.