Un grand victorien de San Diego a l’air pimpant après 134 ans

Une maison rare de l’époque victorienne – son apogée éclairée au gaz marquée par des soirées en gants blancs – est arrivée sur le marché dans le quartier de Bankers Hill à San Diego.

La maison de style Queen Anne de 1889, avec sa tour surmontée d’un dôme, son porche en pain d’épice enveloppant, sa remise à calèches et son intérieur impeccablement entretenu, coûte 6,485 millions de dollars.

« C’est l’un des meilleurs de San Diego », déclare Bruce Coons, historien de l’architecture et directeur exécutif de Save Our Heritage Organization, basée à San Diego. “C’est l’une des 10 meilleures maisons de l’époque victorienne de la ville.”

Alors que de nombreux autres Victoriens de San Diego ont été défigurés, la maison Long-Waterman de quatre chambres, du nom de ses deux premiers propriétaires, a été honorée par des acheteurs soucieux de la préservation. Cela comprend huit décennies consécutives de propriété familiale, de 1897 à 1977.

Construite pour John et Kate Long, la maison de 6 180 pieds carrés est inscrite au registre national des lieux historiques.

Située dans un coin bien en vue à 7 minutes à pied du parc Balboa, la majestueuse maison de trois étages est imprégnée d’excès décoratifs. Les lucarnes à sourcils du grenier flanquent les pignons recouverts d’une bordure de rive ornée, leurs sommets incrustés d’un motif en éventail. Des faîteaux élégants s’élèvent des crêtes. Le dôme de la tour est couvert d’une plaque de terne en forme de losange.

Le porche enveloppant est un mélange de fretting et de fuseaux tournés, leurs formes en blocs incrustées de rosaces. Les écoinçons sont coupés avec un design sunburst. Cet assortiment est précédé de balustres sciés bordés d’un motif de découpe circulaire.

Trois cheminées desservant quatre cheminées s’élèvent de la structure qui est ancrée avec un arbre de magnolia massif dans la cour avant, planté en 1906. Dans la cour arrière de la maison, il y a un camphrier qui serait parmi les plus grands de Californie.

Le motif de la maison sur le revêtement en séquoia à motifs (il y a quatre motifs) a récemment été peint en grège et accentué de garnitures blanches, conformément à la tradition.

Peut-être le plus révélateur – et c’est un petit détail facilement négligé dans une structure qui en regorge – est la girouette originale de la maison qui s’élève du faîteau du dôme. Un cœur orné est placé à la base de la girouette, symbole du soin affectueux prodigué à la structure et à son intérieur somptueux depuis 134 ans.

«Nous avons toujours eu un lien émotionnel profond avec la propriété», explique Allegra Ernst, qui, avec son mari John Ernst, a acheté la maison en 1993 et, compte tenu de leur retraite, vend. John Ernst ajoute : « Nous avons fait de notre mieux pour ne jamais le prendre pour acquis – c’est un tel chef-d’œuvre. »

En entrant par la porte en séquoia richement sculpté de la maison dans le hall, un bel escalier se trouve droit devant, une pièce maîtresse du design anglo-japonais, une esthétique popularisée au Royaume-Uni à l’époque victorienne.

Les broches tournées sont orientées à des angles horizontaux et verticaux sous la rampe. Ils sont situés juste au-dessus des ventilateurs japonais découpés avec des poignées qui bordent chaque marche. Des lambris ornés, que l’on retrouve dans toute la maison, ornent la base de la structure massive en séquoia.

Le sol en losange du foyer est réalisé en trois couleurs d’ardoise. La cheminée et le manteau à haut miroir de la pièce sont sertis de colonnes cannelées surmontées de chapiteaux à volutes. La base du manteau est sculptée d’un motif d’œuf et de fléchette.

Les quatre cheminées de la maison, taillées dans différentes essences de bois, ont des tuiles vernissées d’origine et des portails en fonte. Les tuiles ont très probablement été créées par l’American Encaustic Tiling Company, fondée en 1875, selon Coons.

Les Ernst ont égayé la maison lors de l’achat en remplaçant le papier peint foncé par des revêtements muraux blanc cassé avec un motif en losange. Ils ont en outre banni les sombres sensibilités victoriennes en installant un nouveau tapis ivoire tourbillonnant d’un motif floral, qui reste en excellent état. Un nouveau toit en bardeaux composites ― un investissement majeur de 75 000 $ ― a été installé sur les bardeaux de cèdre d’origine il y a une dizaine d’années, entre autres améliorations.

La plupart des fenêtres hautes de 7 pieds de la maison sont d’origine et sont principalement des châssis à guillotine double. D’autres sont en verre au plomb ou en vitrail orné de volutes, de flûtes et de motifs floraux. Le séquoia à cœur est largement utilisé dans toute la structure, pour les portes, les panneaux, les moulures, les garnitures et pour d’autres usages.

Passé le hall d’entrée, le salon distingué de la maison (vraiment une grande pièce) est ancré par deux piliers en acajou et une traverse ornée. La cheminée a un écran en laiton incrusté de carrés de verre biseautés qui lui confèrent un poli raffiné. Les portes de retrait des cendres sont décorées de colibris et de fleurs.

Au-delà du salon se trouve une véranda et, à droite, une salle à manger avec une table à tambour en chêne des années 1890, achetée par un ancien propriétaire du Milton S. Hershey Mansion en Pennsylvanie. Cela et d’autres meubles sont disponibles à l’achat en négociation avec le prix de vente.

Le deuxième étage de la maison éclectique a un invité et une salle de bain complète, et il y a une salle de bain d’invité au premier étage.

Les Ernst ont acheté certains des lustres de la maison dans des magasins d’antiquités, ajoutant à la collection existante, dont certains provenaient d’Autriche.

La maison Long-Waterman a été conçue par l’Irlandais Domenick P. Benson, qui a immigré aux États-Unis vers l’âge de 20 ans. Il a créé un couvent et plusieurs autres bâtiments publics dans la région, ainsi que de nombreuses maisons de style victorien. « Les bâtiments de Benson étaient réputés pour leurs meubles en boiseries intérieures élaborées », selon un document historique.

La dernière résidente de la maison après 80 ans de propriété familiale ininterrompue était Florence Hart Gilbert, décédée en 1975. Elle était la fille du troisième propriétaire, Fred Root Hart, qui a acheté la propriété en 1897.

John Parker, qui possédait la radio KYKY de San Diego, a acheté la maison en 1977, en payant environ 400 000 $. Il a lancé un projet de rénovation de quatre ans qui s’est terminé en 1981. Il comprenait une nouvelle fondation pour la maison et une autre sous la remise à calèches, qui en manquait. La peinture de la maison a été décapée jusqu’au bois d’origine et son papier peint a été enlevé. Toutes les menuiseries intérieures ont été décapées et repeintes. La cuisine a été modernisée, les cheminées ont été réparées, les systèmes mécaniques ont été mis à jour et un nouvel aménagement paysager a été installé – c’est la liste restreinte.

Neuf ans avant que les Ernst n’achètent la maison, ils ont commencé à louer la remise de 1 530 pieds carrés de la propriété pour leur société de services financiers, qu’ils ont vendue l’année dernière. Comme pour Parker, ils ont déménagé leur entreprise dans la maison, qui est zonée pour un usage résidentiel et commercial.

La propriété est sous un contrat Mills Act, qui donne aux propriétaires soucieux de la préservation un allégement fiscal. Les Ernst sont allés plus loin en obtenant une servitude de façade de bâtiment historique – un accord conclu avec la ville de San Diego qui accorde à la ville des intérêts et des droits sur la façade, mais pas la propriété, pour protéger son apparence.

Il y a environ 50 maisons victoriennes à Bankers Hill, selon Coons. Allegra Ernst cite des bureaux juridiques à proximité, réaffectés, qui ont été profanés avec des modifications et des ajouts.

« Ils ont l’air horribles », dit-elle. « L’utilisation la plus élevée et la meilleure de cette propriété est servie par son état actuel – en tant qu’œuvre d’art. »

La liste de la maison Long-Waterman, 2408 First Avenue, San Diego, est détenue par Christine Baker et Cornelia Siem de Willis Allen Real Estate.