Un grand espace frappe le sweet spot dans cet élégant loft de New York

Un appartement multi-pièces élégamment rénové à New York, doté de grands espaces de vie, est situé dans les Lifesaver Lofts, une usine du début du siècle dernier qui fabriquait autrefois les bonbons emblématiques.

Le bâtiment est situé dans le quartier de Chelsea à Manhattan, à moins d’un pâté de maisons de la High Line et du complexe sportif Chelsea Piers ainsi que du Hudson River Park. Il est entouré de galeries d’art, de restaurants et de boutiques de classe mondiale.

Autrefois considéré comme une usine de fabrication de bonbons à la fine pointe de la technologie, le bâtiment a été converti en condos il y a un peu plus d’une décennie.

Les propriétaires actuels ont dépensé plus d’un million de dollars pour une rénovation sophistiquée de l’espace de 4 000 pieds carrés qui mélange des éléments d’avant-guerre et des mises à jour modernes et élégantes.

« Tout a été bien pensé », a déclaré l’agent inscripteur Ignacio Cesped d’Elegran.

Il y a de larges fenêtres, des colonnes en fonte et des briques apparentes partout, rehaussées par des planchers en chêne européen, un papier peint élégant et un éclairage artistique moderne. Il y a beaucoup d’espace mural pour accrocher des œuvres d’art.

L’appartement a des plafonds en plâtre de 11 pieds et une grande salle de 38 pieds de large avec une cheminée flottante qui crée deux grands coins salons, dont l’un a un bar et un espace pour un petit coin repas. Cet espace est actuellement occupé par deux canapés semi-circulaires qui font écho au passé du bâtiment.

La pièce principale est inondée de lumière par de hautes fenêtres et s’ouvre sur une grande salle à manger qui peut actuellement accueillir une table pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Cela mène à une cuisine moderne avec un îlot central en marbre et des armoires personnalisées de style Shaker bleu foncé, ainsi que des appareils en acier inoxydable Miele et Viking.

Outre la grande pièce, il y a un salon séparé doté d’une télévision à écran plat et de haut-parleurs intégrés.

La buanderie / salle de boue séparée de l’appartement s’étend sur plus de 300 pieds carrés et comprend un espace pour laver les animaux de compagnie, ce qui, selon Cesped, est un excellent équipement dans le quartier acceptant les chiens.

Il y a trois chambres en suite, avec une quatrième chambre actuellement utilisée comme bureau. Deux des chambres, dont la suite principale, sont équipées de dressings. Les chambres sont grandes et équipées de nombreux meubles, notamment des commodes, des bureaux et des coins salons. La salle de bain principale est dotée de planchers chauffants, de carreaux de calcaire, d’une douche à l’italienne séparée et d’une baignoire autoportante.

Le bâtiment dispose d’un portier en personne à temps partiel ainsi que d’un service de portier virtuel qui surveille l’entrée à distance, a déclaré Cesped. Les résidents ont également accès à un centre de remise en forme et à un toit-terrasse avec vue sur la rivière Hudson et la ligne d’horizon de Manhattan.

Cesped note que les frais de possession – un peu moins de 3 000 dollars par mois – sont faibles pour l’unité, qui est cotée à 6,5 millions de dollars.