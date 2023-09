Un domaine le long de la côte d’Émeraude en Italie possède un pedigree architectural

Porto Cervo, une station balnéaire de la Costa Smeralda en Italie, sur l’île de Sardaigne, est exactement ce qu’elle était censée être.

La ville centrale et la partie environnante de la Côte d’Émeraude ont été fondées par le prince Karim Aga Khan et des investisseurs au début des années 1960 en tant que destination touristique haut de gamme. Le développement est devenu un favori de la jet set internationale en tant que lieu de jeu et de séjour.

« La Costa Smeralda est l’une des destinations les plus recherchées au monde pour les acheteurs à la recherche d’une résidence secondaire, à utiliser non seulement pour les vacances d’été mais, de plus en plus, aussi pour des périodes plus longues où ils peuvent travailler à distance ou passer leur retraite », déclare Rarex. fondateur Fernando Velez, spécialisé dans la vente de biens immobiliers dans la région. « La région s’avère très attractive non seulement pour les acheteurs nationaux mais aussi pour les investisseurs internationaux, notamment d’Europe du Nord et d’Amérique du Nord. »

Parmi les différents architectes et paysagistes employés pour mettre en œuvre la création de la communauté planifiée se trouvait le célèbre architecte Luigi Vietti. On lui doit également la conception du centre du village, des hôtels Cervo et Pitrizza, du complexe résidentiel Dolce Sposa et des villas privées dont Cerbiatte, la résidence princière. Les directives architecturales préconisaient des conceptions méditerranéennes rustiques utilisant des formes irrégulières, des arcs décoratifs, des extérieurs pastel et du bois naturel brut.

Velez possède actuellement la liste d’une maison conçue dans les années 1970 par Vietti. Rénovée plus tard, la résidence au bord de l’eau conserve la façade d’origine et est surmontée d’un toit de tuiles rouges.

Le site du domaine d’un hectare, soit environ 2,5 acres, borde deux baies de sable divisées en deux par un quai de baignade. La vue s’étend sur le littoral, l’église emblématique Stella Maris et le yacht club.

La propriété contient la villa principale de 450 mètres carrés (près de 4 900 pieds carrés) avec un patio central, une piscine et une annexe séparée de 70 mètres carrés (750 pieds carrés) pour les invités ou le personnel. Les intérieurs utilisent du granit, de la terre cuite, du bois et du marbre. Il y a un total de cinq chambres et six salles de bains.

Quant à l’emplacement ? La marina se trouve à cinq minutes à pied tandis que le centre de la ville est à environ 20 minutes à pied ou quelques minutes en bateau-taxi, selon Velez.

« Accessible à quelques heures de vol des grandes capitales européennes, dit-il, la Costa Smeralda est une destination privilégiée des HNWI (personnes fortunées) des pays germanophones, d’Europe de l’Est, du Royaume-Uni et des États-Unis. États, à la recherche de leur propre oasis de paix privée avec un climat doux toute l’année et un littoral préservé.

Le prix demandé pour la propriété est disponible sur demande. Deux places à la marina voisine sont incluses.