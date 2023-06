Un domaine historique dans les hautes terres du sud de l’Australie cherche le prochain propriétaire foncier

Le fait que le domaine Glenrock à Tallong, en Australie, n’ait eu que cinq propriétaires en plus de 200 ans témoigne de son attrait et de sa durabilité.

Au cœur de la propriété agricole de plus de 2 300 acres se trouve un grand manoir néo-géorgien et grec des années 1830 soigneusement restauré sur une période de 12 ans. La propriété historique, agrandie depuis sa concession de terre originale, bénéficie d’une façade sur deux routes principales et de permis d’eau perpétuels. Le domaine fait également face à deux ruisseaux et contient une gorge à couper le souffle avec une cascade.

Commercialisés sous le nom de « prix sur demande », les attributs rares de la propriété historique la placent en dehors de la méthodologie d’évaluation normale, déclare Ken Jacobs de Private Property Global, l’un des agents représentant Glenrock. « Aucune véritable preuve de vente comparable n’existe.

Les deux plus grandes ventes de superficies de la Nouvelle-Galles du Sud en 2022 sont les références les plus proches. Une exploitation de neuf parcelles non contiguës totalisant 3 232 acres a été vendue l’année dernière par Hume Coal pour plus de 100 millions de dollars australiens (environ 67,2 millions de dollars américains) ou 30 000 dollars australiens par acre (environ (20 150 dollars américains par acre). La ferme Mereworth de 1 250 acres vendue pour près de 49,7 millions de dollars australiens (environ 33,4 millions de dollars américains) ou 39 750 dollars australiens par acre (environ 26 700 dollars américains par acre).

« Glenrock vient juste d’être lancé, mais il y a eu un intérêt initial de la part d’acheteurs locaux fortunés », déclare Jacobs. « La combinaison d’une grande superficie et d’installations combinées à une importance historique et à un mérite architectural garantira l’attrait d’un mélange éclectique d’acheteurs locaux et internationaux. »

En plus du manoir en grès et des pâturages de choix, Glenrock comprend des chambres d’hôtes, une tour de l’horloge de cinq étages avec une plate-forme d’observation, des écuries, des parcs à bestiaux et deux lacs privés, dont un avec un hangar à bateaux de style japonais.

La propriété foncière des Southern Highlands se concentre sur la majestueuse résidence principale, qui est entourée de plus de 5 acres de terrain éclairé semblable à un parc rempli de pelouses vallonnées et d’arbres matures. Un pont inspiré de Giverny traverse l’eau en vue de l’hôtel particulier.

Dix-huit colonnes cannelées de style dorique soutiennent un large porche enveloppant sur toute la largeur de la maison, donnant à la façade une agréable symétrie. Des volets encadrent les multiples portes françaises qui s’ouvrent sur le porche. La menuiserie en cèdre et les boiseries fines se retrouvent dans toute la maison de cinq chambres et cinq salles de bains.

En plus d’une maison d’hôtes du XIXe siècle, il y a des bâtiments et des installations plus récents pour les invités et le personnel pour un total de 10 chambres et 10 salles de bains sur le domaine. Parmi eux se trouvent une résidence de directeur séparée, un complexe d’invités et d’opérations, de vastes garages, un atelier et un espace de stockage.

L’écurie, dotée de pavés en briques, de puits de lumière et d’un plafond en bois clair, comprend 10 stalles, une sellerie et une sellerie.

Bien que Glenrock soit à deux siècles de ses débuts, le domaine se trouve à moins de deux heures de route, ou d’une balade rapide en hélicoptère, de Sydney.