Un domaine de conte de fées en Pennsylvanie a une ancienne grange au centre de la scène

Un domaine de Pennsylvanie comprend une maison construite autour d’une grange bancaire vers 1801, accentuée par un silo moderne spectaculaire et entourée de jardins luxuriants qui donnent à la propriété une atmosphère de livre de contes.

La propriété paysagée de 6 acres, appelée Walmere Manor, est située dans un cul-de-sac tranquille à Blue Bell, dans le canton de Whitpain, en Pennsylvanie.

Des sentiers de gravier sinueux serpentent à travers des arches et des jardins couverts de vigne. Un étang de 1 acre a son propre quai et une fontaine bouillonnante.

La maison a été construite au milieu des années 1980 et est un mélange d’ancien et de moderne qui « déborde de caractère », a déclaré l’agent inscripteur Arthur Herling, de Long & Foster Real Estate. Les murs en pierre et les poutres en bois de la grange du XIXe siècle accentuent plusieurs des espaces de vie tandis que la porte d’entrée est livrée avec une clé squelette vintage, ajoutant encore à l’esthétique fantaisiste de la maison.

Dans les années 1990, un ajout a été construit sous la forme d’un silo, avec quatre bandes de fenêtres qui s’élèvent jusqu’au sommet de la structure, inondant l’espace de lumière et présentant des vues sur les pâturages ouverts et les bois depuis un espace de vie séparé. Un escalier en colimaçon accède à deux niveaux supplémentaires : l’un avec une salle de bain complète et l’autre avec un espace bonus.

Une longue cuisine d’office relie la maison principale au silo. Il y a beaucoup d’espace de comptoir de bloc de boucher avec un bar à petit-déjeuner, des murs d’armoires blanches modernes et un double four en acier inoxydable. De hautes fenêtres inondent la pièce de lumière naturelle et une extrémité de la cuisine est une porte hollandaise en harmonie avec l’architecture de la ferme.

Commencez et terminez chaque journée dans l’une des trois chambres, dont une suite principale avec des planchers en bois à larges planches d’origine et une salle de bain avec une baignoire, une cabine de douche et une double vasque. Une buanderie séparée se trouve à proximité au même niveau.

En haut d’un escalier en colimaçon qui fait écho au premier se trouvent deux chambres supplémentaires et une salle de bain complète dans le couloir.

Une terrasse attenante à deux niveaux surplombe les jardins et la propriété tentaculaire, un endroit parfait pour les divertissements en plein air. Il y a aussi un garage pour trois voitures au bout d’une large allée, mais les voitures ne sont pas le seul mode de transport que cette propriété peut prendre en charge.

Herling a déclaré que la propriété est idéale pour les propriétaires de chevaux car elle dispose également d’une écurie à trois stalles pour un ou plusieurs chevaux fidèles, avec beaucoup d’espace pour l’équitation. Juste à l’extérieur du quartier, Whitpain Township est parsemé de cafés, de restaurants et de parcs.

Le domaine est vraiment l’étoffe des contes de fées. « Vous ne trouverez pas une autre propriété comme celle-ci à Blue Bell », a déclaré Herling. « C’est à voir absolument. »

La propriété est cotée pour 2,5 millions de dollars.