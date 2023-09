Un contemporain saisissant dans une banlieue de Washington, DC demande 9,2 millions de dollars

Un couple construisant une maison contemporaine haut de gamme près de la rivière Potomac, près de Washington, DC, avait des idées distinctes sur ce qu’elle devrait être. Une personne était favorable à un design de style cour marocain ; l’autre voulait une maison durable et bien construite.

Ce serait aux architectes de faire en sorte que cela fonctionne – et ils l’ont fait de façon spectaculaire.

« Notre réponse a été de créer un grand noyau intérieur délicat et transparent en acier, verre et zinc, flanqué de deux ailes en béton robustes, recouvertes de stuc, contenant les espaces privés », indique le site Web de McInturff Architects basé à Bethesda, Maryland. « Les trois parties partagent une largeur et un rythme structurel communs. »

Le bâtiment primé situé au 410 Chain Bridge Road à McLean, en Virginie, a été conçu par l’architecte Mark McInturff et son équipe et construit par Added Dimensions Constructions.

La maison de cinq chambres construite en 2016 contient 8 367 pieds carrés d’espace intérieur dans un trio équilibré de boîtes. La section Potomac Valley de l’American Institute of Architects a décerné à la maison un prix de design en 2018.

Il est désormais sur le marché pour 9,2 millions de dollars.

Les lucarnes et les baies vitrées créent une atmosphère aérée et lumineuse. C’est une maison remarquable, idéale pour recevoir à l’intérieur comme à l’extérieur, des réunions décontractées en plein air aux événements formels.

La spectaculaire façade vitrée est centrée sur un grand salon au lieu d’une cour (un clin d’œil au climat local) qui « s’ouvre complètement à travers des murs de portes coulissantes en verre sur un porche, une piscine et des terrasses menant au ravin boisé en contrebas », indique le site Internet. . Des accents durables, tels que des persiennes en bois et des stores motorisés qui offrent une protection contre le soleil ainsi que de l’intimité, ont été parfaitement intégrés aux détails de la maison.

À l’intérieur du niveau principal, la grande salle avec des plafonds de 25 pieds et un lustre parsemé de cristaux Swarovski donne un ton européen sophistiqué. À côté de la grande salle, il y a une salle à manger formelle dans une aile et une salle multimédia dans l’autre.

La cuisine, située à l’arrière de la maison, est dotée d’appareils électroménagers haut de gamme ainsi que d’un élégant îlot en bois dont les courbes ressemblent à un bateau. Il a été construit par la société européenne de cuisine Alno. Les sols combinent trois éléments : chêne blanc, pierre calcaire blanche et béton ciré.

A l’étage, la chambre principale occupe une aile entière. Elle comprend un coin salon, un dressing et deux salles de bains dotées d’une baignoire et d’une douche à vapeur. Les autres chambres sont situées dans l’aile opposée.

À l’extérieur, des arbres matures bordent l’avant et l’arrière-cour. La cour paysagée surplombe un ruisseau et comprend un patio en travertin avec un foyer à gaz et un barbecue. Il y a aussi une piscine à débordement d’eau salée ainsi qu’un ascenseur, une salle de sport et plusieurs patios.

Qui pourrait être sur le marché pour cette maison ?

L’agent inscripteur Fouad Talout de Long & Foster Real Estate pense que l’acheteur sera quelqu’un qui apprécie l’architecture de la « forteresse robuste dans sa conception et sa durabilité ».