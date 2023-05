Un condo de 16 millions de dollars à l’hôtel Plaza est conçu pour les fans d’Eloise

Même si vous n’avez jamais lu le livre pour enfants emblématique de Kay Thompson, le nom est devenu presque synonyme de l’emblématique Plaza Hotel cinq étoiles de New York.

Le bâtiment de style château de la Renaissance française a été construit en 1907 et considéré comme un monument de la ville de New York en 1969. Bien qu’il soit un hôtel en activité depuis plus d’un siècle, il a également accueilli des résidents célèbres comme Alfred Vanderbilt et Harry Frank Guggenheim. Situé au coin de la Cinquième Avenue et de Central Park South, le Plaza Hotel est surmonté de plusieurs condominiums ultra-luxueux, allant des studios aux résidences de huit chambres.

Actuellement disponible est l’unité 1901, un condo ultra-luxueux mesurant près de 4 000 pieds carrés. La maison en duplex d’angle dispose de quatre chambres et de quatre salles de bains avec une vue incroyable sur Central Park. Il y a des plafonds de 12 pieds de haut, un foyer au gaz, un salon spacieux, un coin bar et plusieurs endroits pour se détendre ou se divertir. Il y a une grande salle à manger formelle pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, sans oublier de superbes vues depuis deux portes françaises qui donnent sur la cour paysagée et les fontaines.

Pour ceux qui aiment être dans la cuisine, ce sera certainement un lieu de rassemblement à la maison. Il est doté de comptoirs en marbre Nero Marquina et d’appareils électroménagers Viking et Miele en acier inoxydable à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’un espace bien éclairé pour cuisiner vos plats préférés ou les faire préparer pour vous.

En ce qui concerne les chambres, chacune est assez spacieuse avec des fenêtres élégantes et des vues sur la ville. La suite principale, cependant, occupe une aile privée et calme avec un espace de rangement généreux et une salle de bain lumineuse et baignée de lumière naturelle. L’un des principaux attraits, en particulier pour ceux qui sont fans, est la salle sur le thème d’Eloïse, basée sur le livre pour enfants de l’auteur Kay Thompson. La série de livres, que Thompson a écrit dans les années 1950, suit une fille précoce de six ans nommée Eloise qui vit à l’hôtel Plaza.

Les futurs acquéreurs peuvent soit garder la pièce telle quelle, soit la personnaliser comme ils le souhaitent. La salle a été mise en scène par Jason Saft de Staged to Sell Home, qui avait la vision de créer une salle Eloise basée sur le résident (fictif) le plus célèbre de The Plaza. La chambre présente les rayures roses emblématiques sur la couverture du livre, des œuvres d’art ludiques, des lits jumeaux et des sculptures fantaisistes. Pour un coût supplémentaire, le mobilier peut être acheté tel quel.

À l’étage, accessible via une balustrade architecturale impressionnante arborant le logo « PP » de The Plaza, se trouvent deux chambres supplémentaires qui pourraient être utilisées comme salle de sport, bureau à domicile, suites d’invités, studio d’art, etc.

L’avantage de vivre au Plaza, c’est comme être un client d’hôtel à temps plein avec accès à un service de ménage deux fois par jour, à un service de restauration en chambre 24 heures sur 24, à un service de majordome et à un concierge. Vous avez également accès à l’emblématique Palm Court, au Champagne Bar, au Rose Club, au salon Warren Tricomi, à la salle Terrace, à la grande salle de bal, au spa Guerlain et au centre de remise en forme. Sur les lieux se trouvent également de beaux jardins et des fontaines, sur lesquelles l’appartement surplombe, et des magasins de détail. Christopher Franklin et Brian Manning de Brown Harris Stevens détiennent la liste.

Et si vous voulez tester vous-même la vie au Plaza à la manière d’Eloise, l’hôtel dispose d’une suite Eloise dédiée remplie de livres, de poupées et de vêtements Eloise. Le forfait comprend un sac cadeau et du thé pour quatre au Palm Court.