Un château italien du XVe siècle près de Florence cherche un nouveau seigneur

Ce château du XVe siècle situé dans la campagne toscane occupe une place durable dans l’histoire de Florence, en Italie.

Le château de Cavalcanti a été construit vers 1427 par un descendant de Guido Cavalcanti, poète renommé et ami de l’écrivain-philosophe Dante Alighieri. Lorsque le château a été construit, il n’y avait pas de personnalités notables au sein de la famille encore en vue, mais ils sont restés actifs dans la vie politique et religieuse florentine. Les Cavalcantis retrouveront leur influence lorsque le mariage les unira à la puissante famille des Médicis.

Au cours des siècles qui ont suivi, le château a subi de nombreux agrandissements et restaurations tout en conservant son architecture et ses caractéristiques distinctives. Des parapets bordent le toit de la structure en pierre solide (autrefois une tour de guet), qui se dresse au sommet d’une colline couverte d’arbres matures.

« Au cours des dernières années, il a été utilisé par des personnalités politiques de premier plan et pour célébrer divers mariages », explique Francesco Di Pinto, agent inscripteur de Building Heritage. « Actuellement, la propriété est utilisée pour des événements, des cérémonies et des conférences. »

Le vaste terrain et le jardin de style italien ont été conçus vers 1860 par le baron Adolfo Levi, alors propriétaire, qui a ensuite commandé la restauration du château lui-même. L’éclairage nocturne et la piscine dans le jardin intérieur sont des améliorations plus récentes.

Les plus de 26 000 pieds carrés (2 450 mètres carrés) d’espace intérieur, répartis sur trois étages plus un sous-sol, comprennent des détails architecturaux tels que des plafonds voûtés décoratifs, des arcades et des salles décorées de fresques.

Un plafond aux poutres apparentes surmonte la salle à manger massive, qui dispose d’une cheminée seigneuriale et d’un lustre central. Il y a 17 chambres et 14 salles de bains.

Le prix demandé pour la propriété, à environ 30 kilomètres ou près de 19 miles de Florence, est de 6 millions d’euros ou environ 6,35 millions de dollars américains.

« Le domaine pourrait certainement être acheté par un investisseur étranger ou italien, bien que les demandes actuelles proviennent principalement de l’étranger », a déclaré Di Pinto. « La propriété présente une opportunité d’investissement idéale pour la création d’un hôtel de charme ou d’une résidence de luxe juste à l’extérieur de la ville de Florence. »