Un billet de 16 millions de dollars pour de grandes vues sur l’océan dans la côte californienne

Un domaine rare dans le quartier Ortega Ranch de Montecito tire le meilleur parti du ciel ensoleillé de la Californie avec des vues panoramiques sur l’océan Pacifique qui s’étendent à l’horizon.

L’une des 14 maisons de l’enclave privée, la maison récemment rénovée se trouve sur environ 5 acres de terrain paysager luxuriant. Des routes tranquilles, l’accès à un sentier pédestre et la proximité de Montecito, Santa Barbara et Summerland font partie des avantages du quartier. À proximité de Loon Point Beach, une bande de sable nichée contre les falaises, est un joyau local.

Alors que la vue sur l’océan capture également les îles anglo-normandes, d’autres points de vue, les montagnes de Santa Ynez, les contreforts de Santa Barbara et même la pointe de Malibu sont visibles.

De plain-pied et approchant 10 000 pieds carrés lorsqu’elle est combinée avec la maison d’hôtes et la cabane de la piscine, la maison tentaculaire a un prix que les maisons de ce marché d’élite peuvent atteindre : 16,25 millions de dollars.

Conçu pour une vie de famille à la fois divertissante et intime, le domaine comprend de vastes salles publiques, des terrasses couvertes et un espace privé. Le foyer s’ouvre sur le salon et une salle de galerie de chaque côté.

Un mur entier de portes en verre escamotables glisse dans le salon massif, se connectant à l’espace extérieur. Un plafond voûté avec poutres apparentes, une cheminée surdimensionnée et des éléments intégrés sont entre autres caractéristiques. Le foyer au gaz est l’un des trois à l’intérieur. À l’extérieur, un foyer au bois et un foyer au gaz.

Située juste à côté de la salle à manger formelle, la cuisine de l’îlot central comprend des comptoirs en marbre, des appareils en acier inoxydable, une salle de petit-déjeuner et un garde-manger de majordome.

Construite en 1998, la maison principale a été rénovée en 2019 et compte trois chambres, trois salles de bains et une salle d’eau sur près de 8 000 pieds carrés. Les sols en pierre, en pin et en calcaire français portent partout.

La suite principale et le dressing sont situés sur un côté de la maison, tout comme un bureau. Les autres chambres et un salon sont de l’autre.

La maison d’hôtes et la cabane de la piscine ont été ajoutées en 2018. La maison d’hôtes de 900 pieds carrés comprend un salon, une kitchenette, une chambre et une salle de bain complète. La cabane contient une salle de sport, une salle multimédia et des salles de bain complètes sur 858 pieds carrés.

La piscine et le spa donnent à la propriété un air de villégiature. Des agrumes, des avocatiers, des chérimoyes, des pêchers, des kakis et des pommiers remplissent les terrains bien entretenus, entièrement clôturés et dotés de vastes étendues de pelouse.

Le domaine, au 2170 Ortega Ranch Lane, est répertorié avec Riskin Partners Estate Group à Village Properties.