Un artisan du nord de la Californie profite d’un cadre pittoresque dans la «capitale de l’endurance»

Vous ne savez peut-être même pas qu’il existe une ville du nord de la Californie connue sous le nom de capitale mondiale de l’endurance. Oui, Auburn, avec son histoire de la ruée vers l’or et son statut historique, a été le théâtre de décennies d’événements épiques, tels que la course d’endurance de 100 milles des États de l’Ouest, la course équestre d’endurance de 100 milles de la Tevis Cup et le triathlon d’Auburn.

L’ancien territoire minier, autrefois riche en or, possède aujourd’hui une richesse naturelle sous la forme du parc régional d’État d’Auburn avec randonnées, camping et rafting.

S’étendant le long de deux fourches de la rivière américaine, la zone de loisirs se heurte au quartier de 62 maisons de Montecelio. La communauté exclusive de grandes maisons, développée à partir de 1993, borde un parc et une école primaire.

Parmi les maisons personnalisées actuellement en vente, il y a un charmant artisan avec un porche enveloppant qui s’étend sur toute la façade de la maison grise avec des garnitures blanches. Une porte cochère soutenue par des colonnes de pierre mène au garage détaché pour cinq voitures.

Une passerelle couverte abritée par des colonnes en pierre mène à l’arrière de la maison à une maison d’hôtes indépendante, avec une cheminée, une kitchenette et une salle de bain complète.

Des rochers et une cascade bordent un côté de la piscine de forme libre. Des rubans de chemins imitent la forme ondulante de la piscine.

Les planchers en hickory unissent le niveau principal de la maison, qui comprend une salle familiale au plafond voûté avec une cheminée, un bureau, une salle à manger avec des éléments intégrés et un garde-manger de majordome avec un évier et un réfrigérateur à boissons.

La cuisine de l’îlot central est équipée de comptoirs en quartzite, d’électroménagers GE Monogram haut de gamme, d’un évier de ferme et d’un garde-manger de plain-pied.

Deux suites principales au rez-de-chaussée comprennent des caractéristiques telles que des plafonds voûtés, des cheminées et des portes françaises qui s’ouvrent sur le patio. En incluant l’étage, il y a un total de quatre chambres, cinq salles de bain et 3 794 pieds carrés d’espace de vie.

Suburban-vibe Auburn est à environ 35 miles de Sacramento et à 40 miles de l’aéroport international de Sacramento. Son centre-ville regorge de restaurants, de bars et de boutiques, et les parcs sont nombreux. La population, selon Niche.com, est un mélange de jeunes professionnels et de retraités.

Michele Colombo de GUIDE Real Estate est l’agent inscripteur du 1820 Vista Del Lago à Auburn. Le prix demandé est de 1,699 million de dollars américains.

