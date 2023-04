Surf Resort ou maison de luxe ? Une propriété insulaire de 11 millions de dollars aux Philippines vous permet de choisir

Mam-On Island aux Philippines est aussi authentique que la vie insulaire le devient. Des plages de sable blanc, des eaux turquoises, des récifs coralliens, des spots de surf secrets – et rien d’autre – font de son cadre naturel l’océan Pacifique. Que demander de plus ? Peut-être une propriété vierge de 11 millions de dollars avec 2 300 pieds de rivage dans la principale zone de surf du pays.

« C’est sans aucun doute un emplacement parfait pour un complexe de luxe durable et vert avec une salle de sport et un spa sur la colline », déclare l’agent inscripteur Mary Anne Meily. « Ou il pourrait aussi s’agir d’une grande maison de luxe privée » sur l’île isolée avec environ 300 habitants.

Le potentiel de construction d’une villa privée ou d’un complexe exclusif sur la propriété de 538 200 pieds carrés serait une entreprise unique en son genre. Le terrain fait face à l’ouest, parfait pour les levers et couchers de soleil et comprend une colline offrant une vue à 360 degrés sur les îles environnantes.

Bien que Mam-On soit située dans la capitale du surf des Philippines, elle est peu visitée par les touristes. « Les surfeurs viennent rarement sur l’île », explique Meily. « Sa vague unique est presque exclusivement surfée par quelques locaux et connaisseurs. Le propriétaire a essayé de garder l’endroit très privé. Ceux qui visitent apprécient le style de vie local tranquille sans encombrement commercial.

L’île est située à environ 15 minutes en bateau de l’île de Siargao, l’un des spots de surf les plus populaires du pays et du monde. Il a pris de l’importance en 1980 après que deux étrangers – l’Américain Tony Arruza et l’Australien Steve Jones – sont venus trouver la «vague parfaite» et ont fini par aimer le nouveau lieu. Au début des années 1990, les images du photographe John Callahan de surfeurs chevauchant de grosses vagues ont mis Siargao sur la carte.

Le boom du surf a déclenché le développement du tourisme local et d’autres activités, telles que la plongée en apnée, la plongée, la voile, le parachute ascensionnel et le kite surf. Le sport est devenu si populaire que le gouvernement organise chaque année une compétition de surf ouverte aux locaux et aux étrangers.

Même ainsi, Siargao conserve une ambiance authentique et reste une destination de voyage appréciée. En 2021, Siargao a été élue meilleure île d’Asie par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler.

Mam-On reste également éloigné et privé, parfait pour tous ceux qui recherchent un refuge insulaire.