Concevoir une belle chambre de bébé peut être presque aussi excitant que d’accueillir un bébé. Il est important de créer un espace non seulement pour dormir mais aussi pour profiter d’un moment si spécial. Pourtant, on ne peut nier la pression exercée sur les nouveaux parents pour choisir les choses à acheter ou à mettre sur un registre de bébé. Ce n’est pas seulement à cause des médias sociaux, mais aussi parce qu’il y a tellement de choix que cela peut sembler écrasant.

Cependant, il existe des meubles de pépinière avec lesquels il est impossible de se tromper. Soit il résiste à l’épreuve du temps pendant des décennies, soit il devient un incontournable presque instantanément. Voici six meubles emblématiques pour bébé que les parents adorent.

Happiest Baby Snoo Berceau intelligent pour bébé

Le berceau Happiest Baby Snoo Smart Baby Sleeper est devenu un véritable symbole de statut ces dernières années. Il y a une bonne raison à cela : bien qu’il s’agisse de l’un des moïses les plus chers du marché (bien que la marque ait un programme de location), rien ne vaut le coût d’une bonne nuit de sommeil pour les nouveau-nés et surtout leurs parents. Cette pièce conçue par un médecin berce le bébé pour s’endormir et aide à l’entraînement au sommeil.

Mieux encore, contrairement à la plupart des produits de technologie intelligente, il est magnifiquement conçu. Avec un style d’inspiration moderne du milieu du siècle, il présente des pieds inclinés blancs et des accents de bois chaleureux et charmants.

Snoo propose également une gamme amusante d’accessoires de pépinière, notamment la sucette intelligente Snoobie, qui est une adorable machine à sons en forme de nuage qui joue tout, du bruit blanc aux sons de la pluie.

Petite Boxer Keep

Techniquement, Petite Keep Trunks n’est peut-être pas encore emblématique, mais cette marque émergente est définitivement en route, en particulier pour les parents qui créent des crèches traditionnelles ou du grand millénaire. Les malles Petite Keep sont magnifiquement conçues et constituent l’endroit idéal pour tout ranger, des souvenirs de bébé aux animaux en peluche. Disponibles en bleu, rose, vert, blanc et bleu marine, ou sans accents tels qu’un cadenas gravable, ces malles peuvent être personnalisées avec un choix de tissus différents et de broderies à l’intérieur.

Il existe de nombreuses façons de styliser une Petite Donjon dans une pépinière. Certaines personnes le gardent ouvert, tandis que d’autres l’aiment fermé, ou des multiples de différentes tailles peuvent être empilés.

Berceau Nestig Wave

Le berceau Wave de Nestig se transforme d’un mini-berceau en un lit de bébé pleine grandeur et un lit pour tout-petit. Ainsi, il peut être utilisé pendant plusieurs années, ce qui en fait un investissement intelligent. Les roues verrouillables permettent également de passer facilement de la chambre des parents à la chambre de bébé.

Disponible en bois naturel et blanc, durable provenant du Brésil, il est également non toxique, sans plomb et sans phtalates. Cela le rend encore plus attrayant pour les parents « croquants » d’aujourd’hui.

L’esthétique de cette pièce est vraiment représentative du look moderne d’inspiration scandinave qui est si incroyablement populaire dans les pépinières d’aujourd’hui. Les bords incurvés en font également une pièce unique qui se sent très bien dans l’air du temps.

Collection DaVinci Jenny Lind

Pour ceux qui préfèrent un look de pépinière traditionnel, il n’y a rien de plus emblématique que la collection Jenny Lind aux accents fuselés de DaVinci. Il existe depuis plus de 30 ans et reste populaire aujourd’hui. Il s’agit de l’une des collections les plus abordables sur le marché, le lit de bébé convertible ne coûtant que 199 $.

Il est également disponible dans une variété de couleurs allant du bois foncé au blanc, vert et même un rose féminin. Il y a aussi suffisamment de pièces dans cette collection pour décorer toute la pépinière, y compris les étagères, les tables de chevet et les commodes. La collection Jenny Lind est également non toxique et certifiée Greenguard Gold.

Stokke Tripp Trapp

Tout comme la Jenny Lind, la chaise haute Stokke Tripp Trapp a une grande endurance. Elle vient de fêter ses 50 ans. Conçu par Peter Opsvik, il est difficile de croire que le design n’est pas nouveau car il était tellement en avance sur son temps. Les adultes apprécient le Tripp Trapp car, contrairement aux chaises hautes en plastique standard, il ne ressort pas comme un pouce endolori parmi les meubles pour adultes.

Avec une hauteur, une profondeur et des repose-pieds réglables, c’est un produit qui peut grandir avec les familles pendant des années. Fabriquée principalement à partir de bois de hêtre et de chêne européens, cette chaise haute est à la fois durable et durable. Mieux encore, il est disponible en dix-sept couleurs différentes, dont le chêne naturel, le noir et le rose serein.

Planeur Oilo Studio

Icône moderne, les planeurs Oilo Studio ont été rendus populaires par les nombreuses célébrités qui les ont dans leurs pépinières, notamment Khloe Kardashian, Christina Haack, Halle Berry et Sienna Miller. Disponibles dans un choix de 24 tissus avec des poufs assortis, ces chaises sont aussi confortables que chics. Mieux encore, ils s’intègrent facilement dans n’importe quel style de pépinière, qu’il soit traditionnel, contemporain ou moderne. De nombreux parents les utilisent même comme chaises d’appoint dans un salon lorsqu’il n’y a plus besoin d’un fauteuil oscillant.