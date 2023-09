Sir Elton John met en vente sa maison de longue date à Atlanta pour près de 5 millions de dollars

Sir Elton John a récemment inscrit son condo d’Atlanta pour 4,995 millions de dollars après trois décennies de propriété.

Le musicien britannique a acheté le condo, situé dans le complexe de condominiums Park Place on Peachtree, au début des années 1990 après être tombé amoureux d’Atlanta. Pendant ce temps, il sortait tout juste de sa cure de désintoxication et avait trouvé des centres de récupération à Atlanta, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec WSJIl aimait tellement la ville qu’il utilisait ce condo comme port d’attache pour ses tournées aux États-Unis.

Il a acheté un duplex au 36e étage en 1992 et, au cours des décennies suivantes, a acheté cinq autres logements dans l’immeuble. Le résultat de la combinaison de ces six unités est une immense maison de 13 500 pieds carrés dans le ciel. La maison est configurée avec quatre chambres, une salle de sport, une galerie, une salle de massage, une salle à manger formelle, un bureau lambrissé, un grand salon et un immense placard plus grand que les appartements de nombreuses personnes.

Classée auprès de Chad Mizell d’Atlanta Fine Homes Sotheby’s International Realty, la vaste résidence offre une vue panoramique sur Atlanta depuis presque toutes les pièces. Telle une galerie d’art vivante, la maison présente de hauts plafonds blancs à caissons et des espaces bien éclairés dans chaque pièce qu’il a conçus pour présenter sa vaste collection de photographies. Le point culminant de la maison est sans aucun doute le grand salon sur deux étages qui est inondé de lumière naturelle grâce à un mur de fenêtres à double hauteur. La salle d’opéra dispose d’une grande salle à manger et d’une vue imprenable sur l’horizon. Pour ceux qui aiment recevoir comme John, il y a un salon pouvant accueillir deux sièges et un piano à queue, parfait pour le crooner « Rocket Man ».

La vaste suite principale est comme sa propre aile privée et dispose d’un coin salon, d’une salle de bains en onyx inspirée du spa et, bien sûr, de placards si spacieux et si grands que seule une personne aussi fabuleuse que John pourrait conceptualiser. Le placard lambrissé est doté d’un éclairage de style galerie, de rangées et de rangées de rangements pour chaussures le long des murs, de présentoirs de vêtements de style boutique et de miroirs pleine longueur à chaque tournant.

Aucune pièce n’a été réfléchie après coup, et le design méticuleux et élégant de la maison se retrouve dans chaque espace, de la salle de sport aux salles d’eau et au-delà. En plus de plusieurs coins salons et espaces de galerie, il y a un bureau et un salon lambrissés avec des plafonds à double hauteur et une salle de sport complète avec des murs de fenêtres donnant sur la ville, pour que vous puissiez faire de l’exercice tout en profitant de la vue. Il y a aussi une salle de spa/massage, trois chambres supplémentaires pour la famille ou les amis et une terrasse panoramique.

Même si vous n’accueillez peut-être pas le même calibre d’invités internationaux que John, la maison est construite pour recevoir avec style. Le condo comprend neuf places de stationnement réservées, six unités de stockage privées et cinq unités de stockage de vin dédiées.

Même si John aimait la ville d’Atlanta, sa maison transcendait le simple fait d’être un lieu de vie. Au fur et à mesure que sa collection de photographies s’agrandissait, la résidence est devenue une galerie pour présenter sa collection personnelle de photographies de photographes de renom. En fait, la collection de photographies est si vaste et si prestigieuse que les représentants du musée ont demandé à la visiter, a-t-il déclaré.