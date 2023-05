Si le plafond de la dette n’est pas relevé, la hausse des taux hypothécaires nuira aux ventes de maisons

Un défaut sur la dette nationale, si le Congrès n’est pas en mesure de relever le plafond de la dette fédérale dans les semaines à venir, augmenterait les taux hypothécaires d’au moins deux points de pourcentage et entraînerait une chute des ventes de maisons, car un financement plus coûteux met l’immobilier hors de portée d’un plus grand nombre d’Américains. , selon Jeff Tucker, économiste principal chez Zillow.

Bien qu’il soit encore peu probable que le gouvernement fédéral ne paie pas ses factures, les chances ont augmenté ces dernières semaines en raison d’une impasse au Congrès, a déclaré Moody’s Analytics la semaine dernière. La probabilité d’un défaut de paiement s’élève désormais à 10%, contre une estimation précédente de 5%, a indiqué le cabinet d’études.

« Toute perturbation majeure de l’économie et des marchés de la dette aura des répercussions majeures sur le marché du logement, en refroidissant les ventes et en augmentant les coûts d’emprunt, juste au moment où le marché commençait à se stabiliser et à se remettre du ralentissement majeur de la fin de 2022 », a déclaré Zillow’s Tucker.

Le taux américain moyen pour un prêt immobilier fixe de 30 ans augmenterait probablement à 8,4% dans les mois à venir, a-t-il déclaré, contre 6,35% la semaine dernière, tel que mesuré par Freddie Mac. Cette augmentation des coûts d’emprunt entraînerait une chute des ventes de maisons de 23%, tandis que le taux de chômage américain grimperait probablement à 8,3% contre 3,4% le mois dernier alors que l’économie entrait en récession, a déclaré Tucker.

Ce serait un « désastre auto-infligé », a déclaré Tucker.

Jaret Seiberg, analyste de la politique du logement pour Cowen Washington Research Group, considère les estimations de Tucker comme peut-être trop conservatrices.

« Notre point de vue est que le rapport Zillow pourrait être le meilleur scénario, car nous craignons que les marchés du crédit ne se bloquent en cas de défaut », a déclaré Seiberg.

Les commentaires faits par l’ancien président Donald Trump lors d’une « mairie » sur CNN la semaine dernière ont augmenté les risques d’une catastrophe de la dette, a déclaré Seiberg. Trump a déclaré à Kaitlan Collins de CNN qu’un défaut de paiement « pourrait n’être rien » et pourrait être juste « une mauvaise semaine ou une mauvaise journée ».

Cela contraste fortement avec les remarques qu’il a faites lorsqu’il était à la Maison Blanche. Le 19 juillet 2019, Trump a décrit l’obligation de la nation de payer ses factures comme « une chose très, très sacrée dans notre pays » et a ajouté : « Je ne peux imaginer que quiconque songe à utiliser le plafond de la dette comme coin de négociation. ”

Avec une majorité républicaine très mince à la Chambre des représentants, même quelques récalcitrants inspirés par les remarques de Trump pourraient condamner une chance de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, a déclaré Seiberg. Les négociations sur le plafond de la dette ne portent pas sur le montant à dépenser, mais sur le paiement des factures déjà encourues.

« Nous continuons à considérer un défaut comme peu probable, mais cela repose sur notre conviction que les politiciens réalisent à quel point un défaut serait dangereux pour l’économie », a déclaré Seiberg. « Le problème est que, contrairement aux combats précédents, tous les dirigeants politiques ne sont pas d’accord, comme nous l’avons entendu cette semaine de l’ancien président Donald Trump. C’est pourquoi nous ne pouvons pas exclure un défaut.

Alors que les économistes s’accordent à dire qu’un échec du gouvernement américain à payer ses factures serait une catastrophe entraînant une récession, ils ne sont pas d’accord sur la « date X », c’est-à-dire le jour où un défaut commencerait. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, définit le mois comme juin et le premier jour potentiel comme le 1er juin. Le Trésor américain a déclaré en janvier qu’il utiliserait des « mesures extraordinaires » pour déplacer l’argent afin de retarder un défaut aussi longtemps que possible.

Les économistes de Goldman Sachs estiment que les États-Unis « épuiseront probablement leur trésorerie et leur capacité d’emprunt d’ici la fin juillet ». Zillow fixe la date par défaut à « presque certainement d’ici août, en fonction du flux de recettes fiscales ce printemps ».

« Il est impossible de prédire avec certitude la date exacte à laquelle le Trésor ne sera pas en mesure de payer toutes les factures du gouvernement », a déclaré mardi Yellen aux Independent Community Bankers of America. « Chaque jour où le Congrès n’agit pas, nous subissons une augmentation des coûts économiques qui pourrait ralentir l’économie américaine. »

Le marché hypothécaire montre déjà des signes de crainte chez les investisseurs. Le mois dernier, l’écart entre les taux hypothécaires fixes à 30 ans et les rendements du Trésor à 10 ans a atteint le plus large en près de 40 ans. Lorsque les écarts sont larges, les taux hypothécaires qui suivent le rendement du Trésor à 10 ans sont plus élevés qu’ils ne le seraient normalement, car les investisseurs exigent une prime de risque.

Au cours de la première semaine de mai, l’écart était de 2,95 points de pourcentage, proche des 3,07 à la mi-mars qui marquaient la marge la plus large depuis 1987, et battant les 2,96 fin décembre 2008 qui constituaient l’écart le plus important de la Grande Récession, comparant l’hebdomadaire de Freddie Mac taux moyen avec les données du Trésor sur 10 ans de la Réserve fédérale.

« Nous voyons déjà les impacts de la corde raide », a déclaré Yellen. « L’économie américaine est en jeu. »