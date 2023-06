Serenity enveloppe un contemporain de 5 millions de dollars dans le Tarrytown d’Austin

Centré sur la musique, Austin, au Texas, est en effervescence avec de la musique live sur la pelouse, des concerts en plein air et du blues sur le green. Mais la capitale animée de l’État du Texas abrite également des quartiers résidentiels calmes entourés d’une abondance de verdure.

L’emblématique de ces communautés est Tarrytown bien établie, caractérisée par des maisons dans un large éventail de styles architecturaux situés dans des rues tranquilles ombragées. Les avantages du quartier central d’Austin, explique Diane Humphreys de Moreland Properties, comprennent « de superbes écoles, des parcs de quartier et un accès facile au lac Lady Bird et au centre-ville ».

Parmi les maisons sur le marché à Tarrytown se trouve la liste de 5 millions de dollars de Humphreys au 2107 Bridle Path, un contemporain aux lignes épurées construit en 2004 et conçu par Hugh Jefferson Randolph Architects, basé à Austin. Entré par une cour centrale fermée, la maison sereine est entourée de chênes et de verdure luxuriante.

Un mélange de murs blancs et de briques jaunes claires unit les espaces extérieurs et intérieurs. La brique chaleureuse de la façade cède la place aux allées et aux portes cintrées tout en continuant à l’intérieur sur les murs d’accent et dans la salle familiale.

Les fenêtres à claire-voie et les portes vitrées apportent de la lumière dans le salon et la salle à manger aux hauts plafonds, où une cheminée moderne et élégante occupe le devant de la scène. Les hauts murs créent un espace semblable à une galerie pour exposer des œuvres d’art.

Un îlot central surdimensionné surmonté de quartz ancre la cuisine et crée un espace supplémentaire pour la préparation des aliments et les repas. Les armoires blanches jouent sur les comptoirs et les dosserets noirs tandis que les fenêtres à double hauteur révèlent des touches de couleur avec des vues sur des chênes matures.

La salle familiale confortable dispose d’une cheminée en brique, d’un bar adjacent et d’un accès à des espaces de vie extérieurs tels qu’une terrasse pour manger.

À l’étage se trouvent la suite principale, un autre espace de vie et des chambres supplémentaires pour un total de quatre chambres, trois salles de bain complètes et une salle d’eau dans les presque 4 800 pieds carrés d’intérieurs. Le troisième étage contient un bureau perché.

La cour arrière dispose d’une piscine et d’une terrasse couverte avec un grand coin salon, une salle pour griller et un foyer extérieur.

« La maison serait idéale pour une famille », dit Humphreys, « mais cela fonctionne aussi pour les nids vides. »

Les données sur le marché du logement d’Austin de Moreland Properties montrent une augmentation actuelle du nombre d’inscriptions actives.

« C’est toujours un marché concurrentiel », dit-elle, « mais il y a plus de stocks et une certaine stabilisation des prix. »