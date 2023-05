Sept conseils de design moderne que vous n’avez jamais entendus auparavant

Les maisons modernes sont plus populaires que jamais, mais beaucoup d’entre nous pensent qu’il est possible d’en décorer une en achetant le mobilier et la décoration modernes appropriés, comme s’il s’agissait d’une formule. Cependant, cela finit par ressembler au tableau Pinterest de quelqu’un d’autre ou pire, à une salle d’exposition. Si vous êtes en train de décorer une maison moderne et que vous souhaitez créer un espace vraiment unique, il est crucial de considérer les détails d’une nouvelle manière. Voici sept conseils de design moderne selon les meilleurs designers d’intérieur dont vous n’avez probablement pas encore entendu parler.

Amusez-vous avec un design moderne

L’un des plus gros problèmes des maisons modernes est qu’elles sont souvent froides et impersonnelles, presque comme des musées. Mais selon Berkeley Minkhorst et Kelley Lentini, designers et co-fondateurs de House of Nomad, les espaces de design modernes n’ont pas besoin d’avoir cette esthétique sérieuse et austère. « Nous aimons superposer des matériaux naturels tels qu’un luminaire tissé, une toile de ramie ou une chaise d’appoint en rotin et incorporer des moments d’intérêt inattendus dans tout l’espace. »

Les designers aiment aussi mélanger ce qu’un client a déjà, comme ses trouvailles de voyage, son art personnel et ses pièces vintage. Ces éléments sont ce qui peut rendre un espace plus personnel.

Enfin, ils préfèrent choisir des meubles et des décors aux formes variées. « Essayez d’équilibrer les arêtes vives avec quelques courbes avec une table basse ronde ou des chaises pivotantes à dossier arrondi par exemple. »

Tout simplement, vous n’avez pas besoin d’un canapé incurvé, d’une étagère et de chaises. Choisissez simplement une ou deux pièces.

Mélangez-le avec des matériaux naturels

De nombreux designers utilisent des matériaux artificiels tels que des comptoirs en quartz ou des chaises en acrylique lors de la conception de maisons modernes. Bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, le mélanger avec des matériaux naturels rend un espace plus intéressant, selon Rita Naffas, directrice chez Rita Naffas Design. « J’aime équilibrer les lignes épurées et simples des meubles modernes avec des matériaux naturels et des éléments organiques. Ceci peut être réalisé en apportant du bois, de la pierre, du marbre ou des matériaux en béton pour créer de la chaleur et de l’intérêt.

Le cadre est aussi l’art

Vous voulez améliorer votre art ? Ignorez le cadre noir, blanc ou doré standard et optez plutôt pour quelque chose de plus audacieux. « Une œuvre d’art moderne ou abstraite avec une palette de couleurs audacieuse ou limitée peut sembler digne d’un musée avec un cadre plus orné ou traditionnel », explique l’architecte d’intérieur Kate Marker. « Cette juxtaposition renforce la complexité du point focal. Même une pièce simple paraîtra spéciale avec un cadre luxueux ou décoratif.

Choisissez la menuiserie sur un mur standard dans les petits espaces

Alors que la conception de petits espaces peut être un défi, Joe McGuier, co-fondateur et directeur de Jam a une approche intelligente : utiliser des menuiseries pour diviser un espace au lieu d’un mur standard. « En traitant la menuiserie comme une pièce autoportante, votre œil voit un soupçon de l’espace au-delà, et la lumière naturelle est autorisée à voyager et à circuler plus librement entre les pièces, ce qui rend la maison plus grande et plus lumineuse », explique-t-il. « Une intimité sonore peut même être obtenue avec cette approche en installant intelligemment du verre transparent dans les espaces entre la menuiserie et les murs. »

Intégrez des éléments texturaux dans chaque pièce

La texture égale l’intérêt visuel. Qu’il s’agisse d’un oreiller en velours, d’une couverture en tricot surdimensionnée ou d’un drapé en soie, ces touches peuvent faire toute la différence selon l’architecte d’intérieur Caitlin Kah. « La texture est extrêmement importante lors de la conception d’espaces modernes, en particulier dans un espace neutre monotone. Ajoutez de la texture à une pièce grâce à des textiles, des tapis, des traitements de fenêtre et d’autres accents décoratifs. Le papier peint apporte également un élément supplémentaire de chaleur et de texture à un espace.

Allez bas pour un design haut de gamme

Aller bas peut rendre le design encore plus haut. Expérimenter avec des pièces de différentes hauteurs et niveaux est un moyen idéal pour décorer un espace moderne. Victoria Holly de Victoria Holly Interiors me dit : « Avec un design moderne, vous pouvez vous en sortir avec des tables de chevet et des canapés plus bas, et même abaisser votre éclairage suspendu pour une ambiance plus intime.

Une autre façon d’aborder cela consiste à créer une grande pile de livres dans un salon ou un bureau à domicile.

Ajoutez des couleurs vives aux espaces neutres

Les espaces modernes neutres, tels que les pièces monochromes, sont très tendance en ce moment. Alors que cette esthétique était autrefois considérée comme assez frappante, à ce stade, elle n’a plus l’air originale. Cependant, Sarah Solis, fondatrice et directrice de Sarah Solis Design Studio a un moyen de rendre cette esthétique plus unique et actualisée. « Choisissez une couleur ou un ton et penchez-vous dessus avec un moment audacieux singulier. Un bon exemple de cela serait d’avoir un environnement de couleur neutre avec un canapé aux couleurs vives ou un tapis tendance.