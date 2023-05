Santa Fe Contemporary baigne dans un cadre à couper le souffle du Nouveau-Mexique

Des genévriers et des pins parsèment le terrain vallonné ouvert. Les sommets des montagnes s’étendent le long de l’horizon lointain. Au-delà d’eux, le soleil couchant laisse des traces roses et dorées dans le ciel qui s’assombrit.

Cet adobe contemporain situé sur 1,2 acres à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, tire le meilleur parti de l’intimité, des vues et de la commodité d’une nouvelle construction. Achevé en 2020, il se trouve dans le complexe de Monte Sereno, un développement de luxe à environ 5 minutes en voiture du centre-ville de Santa Fe.

La communauté de bien-être et de vie durable, avec ses sentiers pédestres partout, attire les propriétaires de résidences secondaires, les couples et certains retraités, déclare l’agent inscripteur Mark Banham de Barker Realty. « Un bon mélange de tous les types de personnes, des médecins aux éleveurs. »

Une cour pavée de briques avec une fontaine se trouve juste à travers les portes d’entrée de la maison à un niveau. Des murets abritent les terrains entourant immédiatement la résidence de style Santa Fe. L’espace et une deuxième cour agissent comme une extension des espaces de vie intérieurs et comprennent une cheminée extérieure avec des sièges, des grils intégrés et de multiples espaces de détente.

« Santa Fe consiste à faire entrer l’extérieur », déclare Banham, « puisque nous aimons nous divertir / manger à l’extérieur plus de cinq mois par an. »

À l’intérieur de la maison de plus de 2 800 pieds carrés, des espaces de vie surmontés de poutres en bois, y compris une cuisine à aire ouverte et un espace salle à manger, se fondent les uns dans les autres. Une cheminée à foyer surélevé ancre le salon.

De grandes portes vitrées donnent accès aux espaces de divertissement extérieurs et offrent une vue sur les montagnes Sangre de Cristo, que Banham décrit comme « tout simplement magiques, surtout connues pour la lueur orange lorsque le soleil se couche ».

Un îlot central offre un espace repas décontracté dans la cuisine, qui est équipée d’appareils Wolf, Sub-Zero et Miele, de comptoirs en pierre et d’un bar intégré. Le garde-manger du majordome est équipé d’un réfrigérateur à vin.

Les vues se poursuivent dans la suite principale. Un foyer en coin, des planchers de planches de bois et un garde-robe avec éléments intégrés font partie des caractéristiques.

Il y a deux chambres supplémentaires en suite, une salle d’eau, une buanderie et un garage pour deux voitures.

Les autres caractéristiques haut de gamme de cette propriété comprennent les murs en plâtre, les plafonds avec poutres apparentes, la chaleur rayonnante au sol, l’air réfrigéré, l’accès fermé, un garage chauffé pour deux voitures surdimensionné avec armoires, une demi-salle de bain pour les invités et une belle buanderie/mudroom.

Le prix d’inscription du 3104 Monte Sereno Drive est de 2,7 millions de dollars. Banham envisage un couple ou une personne seule qui achète la propriété comme résidence principale ou secondaire.

« Une grande serrure et un congé étant donné que ‘The Compound at Monte Sereno’ est fermé », dit-il. « La seule exigence pour faire partie de notre » ville différente « est la gentillesse. »