Rien que du sable et de la mer à partir d’une maison de plage de 15 millions de dollars à Del Mar, en Californie

Les gens aiment chasser des trésors le long de la côte sud de la Californie. Au milieu des baigneurs, des surfeurs et des constructeurs de châteaux, il n’est pas rare de voir des chasseurs de plage balayer des détecteurs de métaux sur le sable.

Mais toutes les grandes trouvailles ne sont pas cachées sous la surface ensoleillée. Certains sont bien en vue, comme cette maison de plage impressionnante directement sur le sable à Del Mar.

Au prix de 14,95 millions de dollars américains, la maison combine un design contemporain attrayant, des finitions de haute qualité et un espace extérieur abondant.

La façade face à l’océan fait une impression immédiate avec des lignes épurées, des murs de verre et des lumières d’accentuation sophistiquées. Un patio en bord de mer avec des espaces de restauration et de détente jouxte la plage. Des murs luxuriants de plantes succulentes flanquent l’espace. Un balcon bordé de jardinières avec des balustrades claires se trouve au-dessus.

Au-delà du patio au rez-de-chaussée, des portes vitrées révèlent la grande pièce à aire ouverte contenant un salon avec une cheminée spectaculaire entourée de marbre du sol au plafond. La salle à manger attenante mène à la cuisine où un îlot central massif a un comptoir en marbre poli, une table de cuisson électrique et des sièges de bar pour quatre.

Des escaliers flottants avec des balustrades claires montent deux paliers au deuxième étage. La suite principale à l’étage s’ouvre directement sur le balcon et offre une vue sur les vagues déferlantes.

Sa salle de bains privative est dotée de lavabos doubles avec vasques. Il y a un total de trois chambres et trois salles de bains.

Les autres caractéristiques intérieures comprennent un parquet en chêne blanc, des stores motorisés personnalisés et de hauts plafonds.

En plus des 1 700 pieds carrés d’espace intérieur, le salon/salle à manger sur le toit ajoute 1 300 pieds carrés supplémentaires de séquences en plein air. Un foyer, des encastrés et un évier extérieur font partie des commodités. Ailleurs est un centre de barbecue et un bar.

Le gazon artificiel le long d’un côté de la maison crée un endroit pour pratiquer son putting.

Shawn Rodger de Willis Allen Real Estate est l’agent inscripteur du 2048 Ocean Front, qui a été achevé en 2019.

Del Mar, connue pour sa célèbre piste de chevaux de course, est une résidence secondaire populaire dans le nord du comté de San Diego. À seulement 2 miles carrés environ, les restaurants, les boutiques, les brasseries et les services sont tous facilement accessibles. Un mélange de nouvelles et de charmantes constructions anciennes, le centre-ville animé cède la place à des quartiers calmes.

Propriétés mondiales Forbes