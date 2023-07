Nous sommes sur la bonne voie pour l’été le plus chaud jamais enregistré – et juillet 2023 a déjà été le mois le plus chaud jusqu’à présent. Il semble que ce soit la nouvelle norme pour les étés, et cela change la façon dont nous nous préparons, gérons et essayons d’atténuer la flambée des températures. En fait, nous avons décidé d’inclure des articles pour rester au frais à la maison dans notre série des meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère.

De plus, David Steckel, expert maison chez Thumbtack, nous a donné quatre conseils que nous pouvons tous utiliser pour rester au frais à la maison. « Améliorez la puissance de refroidissement de votre ventilateur en plaçant un bol de glace ou d’eau froide devant », dit-il. « Lorsque le ventilateur souffle de l’air sur la glace ou l’eau, il dispersera une fraîcheur dans toute votre pièce – et pour assurer une distribution uniforme, envisagez d’utiliser un ventilateur oscillant. »

Une autre façon de garder les espaces frais est de fermer les portes et de sceller les espaces. « En fermant les portes des pièces inutilisées et en scellant les espaces autour des portes et des fenêtres, vous pouvez empêcher l’air frais de s’échapper et maintenir une température intérieure agréable », déclare Steckel.

Ensuite, il recommande un surmatelas rafraîchissant pour rester au frais pendant la nuit. « Ces surmatelas spécialement conçus, souvent fabriqués à partir de matériaux respirants comme le latex et infusés de gel rafraîchissant, peuvent aider à réguler la température corporelle pendant le sommeil. »

Enfin, Steckel recommande de profiter de la fraîcheur naturelle de la nuit en ouvrant les fenêtres après le coucher du soleil. Permettre à l’air nocturne de circuler dans la pièce peut aider à réguler la température et à garder les meubles et les sols agréablement frais.

Ce sont les 10 meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour rester au frais à la maison pendant la chaleur fulgurante (et brûlante).

Rideaux occultants en lin européen Quince

Les propriétaires peuvent bloquer le soleil et la chaleur avec ces rideaux occultants en lin européen Quince. Les panneaux de lin de luxe mesurent 48 po de largeur et sont disponibles en trois longueurs de panneau : 84 po, 96 po et 108 po. Le traitement à double dessus comprend des languettes arrière et également un dessus de poteau. Les choix de couleurs incluent nuage, gris, gris clair, bleu, sable, lin et blanc.

Oreiller Sleep Number TrueTemp

L’oreiller Sleep Number True Temp utilise 37,5® Technologie (une technologie de matériau volcanique naturel) pour réguler la température corporelle en capturant l’énergie infrarouge humaine et en accélérant également l’évaporation de l’humidité. La technologie est intégrée dans le tissu, elle dure donc toute la vie de l’oreiller. De plus, la housse de l’oreiller est froide au toucher et hypoallergénique.

Surmatelas en mousse viscoélastique Saatva Graphite

La couche de mousse à mémoire de forme de 3 pouces du surmatelas rafraîchissant Saatva Graphite offre non seulement une expérience moelleuse qui soulage la pression. La mousse est infusée de graphite, une technologie de refroidissement avancée, conçue pour empêcher les propriétaires d’avoir chaud. Le surmatelas moulant minimise également le transfert de mouvement et fonctionne avec les dormeurs sur le dos, sur le côté et sur le ventre.

The Company Store Seersucker Housse de couette

Quelle que soit la saison, certaines personnes aiment dormir sous des édredons et des couettes. La housse de couette en seersucker de coton The Company offre un look côtier cool. Il est composé à 100 % de coton et s’inverse en percale de coton à 200 fils. Le matériau seersucker est frais les nuits chaudes et comprend une fermeture à boutons ainsi que quatre liens de coin intérieurs.

Masque SweetNight Eye Tech

Le masque SweetNight Eye Tech offre un blocage de la lumière à 100 % et une vibration douce. Il contient également une compresse de gel froid (ainsi qu’une compresse chaude) qui peut être utilisée pour apaiser les yeux et réduire l’inflammation oculaire, en plus de procurer une sensation de refroidissement globale. Le masque dispose d’une batterie amovible qui se recharge avec des câbles USB Type C et USB 2.0. Il peut également être utilisé câblé avec le câble d’alimentation magnétique.

Ensemble de draps en lin parachute

Le lin impeccable vous aide toujours à dormir au frais, et l’ensemble de draps en lin Parachute est composé à 100 % de lin européen et frais au toucher. De plus, la fermeture de l’enveloppe arrière sur les taies d’oreiller offre une expérience de literie plus soignée et plus élégante. L’ensemble de draps en lin est disponible dans plus d’une douzaine de couleurs, y compris vague, melon, mousse, argile, crème et os.

TCL 8 000 BTU Climatiseur portatif 3 en 1

Avec la capacité de refroidir des pièces jusqu’à 325 pieds carrés, le climatiseur portable 3 en 1 TCL 8 000 BTU est également un ventilateur et un déshumidificateur. Il dispose d’un écran LED, d’une télécommande et de fonctionnalités intelligentes qui peuvent être contrôlées via l’application TCL ou avec les commandes vocales Alexa et Google Assistant. Les poignées et les roues intégrées permettent de transporter facilement la machine. Le climatiseur portable s’évacue par la fenêtre.

Ventilateur tour Dreo Cruiser Pro T1

La conception mince dément la puissance du ventilateur tour Dreo Cruiser Pro T1, qui a six vitesses et quatre modes. Le ventilateur oscille à 90 degrés et peut atteindre 29,5 pieds. Le ventilateur sans lame a un moteur à couple élevé et l’affichage LED est facile à lire.

Machine à glaçons HiCOZY Nugget

Vous souvenez-vous du conseil de Steckel de mettre un bol de glace ou d’eau froide devant le ventilateur ? La machine à glaçons HiCOZY Nugget peut produire de la glace en 5 minutes – et peut fabriquer jusqu’à 83 tasses de glace par jour, tout en restant silencieuse. Il fait de la glace pépite, qui est également idéale pour les boissons, et surtout pour les réceptions. La glace aux pépites est également plus douce et idéale pour mâcher et croquer.

Purificateur d’air et ventilateur Dyson Pure Cool TP01

Il est possible de purifier l’air et de le refroidir en même temps avec le purificateur d’air et ventilateur Dyson Pure Cool TP01. La fonction de purificateur d’air capture et retient les odeurs, les gaz, le pollen, les squames d’animaux, la poussière et d’autres polluants. Il libère également un flux d’air purifié qui refroidit également. La machine oscille jusqu’à 70 degrés et dispose d’une télécommande magnétisée qui peut être stockée sur la machine pour ne jamais la perdre.