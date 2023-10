Répondre à l’appel des résidences multigénérationnelles

À différentes époques au cours du siècle dernier, les Américains se sont retrouvés à vivre sous les mêmes toits avec des membres de leur famille sur plusieurs générations.

Les difficultés financières de la Dépression ont engendré une vie générationnelle dans de nombreux ménages américains. La pénurie de logements de 1946 à 1950, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, a déclenché le même phénomène de salle comble. Aujourd’hui, cela se reproduit. Un récent sondage Harris pour Bloomberg a révélé qu’environ 45 % des 18 à 29 ans vivent au domicile de leurs parents. Cela représente le pourcentage le plus élevé depuis – vous l’aurez deviné – les années 1940. Ajoutez à cela le grand nombre de grands-parents vivant avec leurs enfants et petits-enfants, et vous obtenez un renouveau de la vie multigénérationnel.

Qu’il s’agisse d’une évolution de la dynamique sociétale, d’une appréciation renouvelée de l’importance du lien générationnel ou – comme c’est bien plus probable – d’un simple manque de liquidités, le logement d’aujourd’hui a plus de valeur s’il peut répondre aux besoins de plusieurs générations. Ce qui suit sont de courts aperçus de conceptions résidentielles haut de gamme attrayantes pour tous les âges.

La polyvalence est le maître mot de ce développement de la célèbre société de développement Blue Heron, basée à Las Vegas et axée sur le design. Nichée dans l’enclave convoitée de la section 10 à l’ouest de Las Vegas, la communauté propose un assortiment de maisons unifamiliales tentaculaires qui allient fonctionnalité et vie multigénérationnelle.

Les acheteurs ont la possibilité de choisir des maisons à un ou deux niveaux ainsi que des casitas individuelles. Ces options peuvent allier intimité et indépendance lorsque vous le souhaitez avec un sentiment d’appartenance lorsque ce sentiment est recherché.

«Lors de la conception de maisons de luxe modernes pour la vie générationnelle, il est très important de créer des espaces de réunion et d’intimité», déclare Chris Beucler, président de la division Nexus de Blue Heron. « Prado, situé dans un quartier emblématique des domaines de Vegas, excelle dans ce domaine. Chaque maison du Prado est située sur des terrains d’un demi-acre avec d’incroyables suites générationnelles avec chambre privée, salle de bains et coin salon, ainsi que des casitas indépendantes pour encore plus d’espace et d’intimité, ce qui en fait un endroit fantastique pour les familles agrandies.

Cette communauté et club immobilier privé séduit de nombreux acheteurs, y compris ceux qui souhaitent des résidences à l’année capables d’accueillir toute la famille.

Parmi les caractéristiques de conception populaires recherchées par les acheteurs de maisons personnalisées figurent les « suites de belle-mère » attenantes et les chambres individuelles, qui permettent toutes deux un mélange d’intimité et de convivialité.

« Au Whitetail Club, la base de notre communauté est conçue pour une utilisation multigénérationnelle, et nos architectes gardent toujours cela à l’esprit lorsqu’ils conçoivent des maisons personnalisées pour les membres, qui envisagent de créer des souvenirs avec leurs grands-parents, parents, enfants et petits-enfants, pour des générations. à venir », déclare Joey Snyder, directeur des ventes immobilières du Whitetail Club. « Parmi nos constructions personnalisées, beaucoup comprennent un minimum de quatre chambres, toutes avec salle de bain attenante, un grand espace flexible pouvant servir de dortoir, des espaces de vie autonomes et un salon à aire ouverte qui se jette dans la cuisine et la salle à manger. zones, créant un espace pour toute la famille.

Parmi les caractéristiques exceptionnelles des plans d’étage Oak et Madrone de Vineyard Homes de 3,5 chambres à Stanly Ranch se trouve une conception révolutionnaire permettant d’accéder aux pièces intérieures des résidences via des cours extérieures.

Le résultat : les membres de la famille peuvent profiter de la sérénité et, lorsqu’ils le souhaitent, de la séparation des rassemblements dans la plus grande résidence, tout en savourant le paysage naturel spectaculaire offert par la Napa Valley environnante.

Kohanaiki, une communauté résidentielle privée de 450 acres située sur la pittoresque côte de Kona, sur la grande île, offre une expérience de club privé offrant quelque chose pour chaque génération de la famille. Les options immobilières comprennent des terrains résidentiels, des maisons unifamiliales personnalisées et des habitations jumelées de style maison de ville. Les expériences vont du golf aux soins de spa pour les membres adultes plus âgés et plus jeunes de la famille, aux sports nautiques pour les adolescents et aux alternatives éducatives pour les jeunes de tout groupe familial.