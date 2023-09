Redéfinir une fois de plus le paysage urbain de Singapour

À une époque où les modalités de travail hybrides sont devenues la norme et le bien-être une priorité pour beaucoup, les entreprises et les consommateurs exigeants sont à la recherche de biens immobiliers alliant fonctionnalité, flexibilité et qualité de vie. Au milieu de ce paysage changeant, des développements à usage plus mixte (comprenant des offres résidentielles, de bureaux et de commerces avec un accès facile aux réseaux de transport) ont émergé pour satisfaire le désir des locataires et des résidents d’avoir tout ce dont ils ont besoin à leur porte.

L’un des développements à usage mixte les plus emblématiques de Singapour est la tour Guoco, le plus haut bâtiment de la cité-État situé dans le centre-ville animé de Tanjong Pagar. Développé par GuocoLand, l’édifice imposant a non seulement redéfini l’horizon de la région avec son architecture saisissante, mais a également élevé Tanjong Pagar d’un quartier d’affaires traditionnel à un centre d’affaires et résidentiel sophistiqué.

En effet, en tant que l’un des principaux promoteurs immobiliers de Singapour, GuocoLand a constamment démontré sa capacité à créer des développements emblématiques à usage mixte grâce à une combinaison de prospective stratégique et d’excellence architecturale. Cette expertise commence par la sélection judicieuse des sites de développement et s’étend jusqu’au rajeunissement actif des quartiers environnants.

Dans le cas de la Guoco Tower, le promoteur a réussi à fusionner la riche histoire de Tanjong Pagar avec une allure contemporaine. Le bâtiment abrite un éventail d’espaces haut de gamme, depuis des bureaux de catégorie A et des résidences de luxe jusqu’à un centre commercial et le somptueux hôtel Sofitel Singapore City Centre, le tout relié de manière transparente à une station de MRT. Cet écosystème de vie, de travail et de loisirs a rajeuni la région, insufflant une nouvelle vie et un nouveau dynamisme à Tanjong Pagar.

Au-delà des infrastructures physiques, GuocoLand accorde également une grande importance à la durabilité et au bien-être de la communauté dans ses développements. La tour Guoco, par exemple, abrite une oasis de verdure à l’abri de l’agitation urbaine environnante, connue sous le nom de City Room, témoignage de l’importance de la conscience environnementale dans la conception architecturale moderne.

Suite au succès de Guoco Tower, les projecteurs se tournent désormais vers la nouvelle entreprise de GuocoLand : Guoco Midtown. Situé dans le secteur d’affaires Downtown Core de Singapour, Guoco Midtown reflète le modèle à succès de la Guoco Tower. Une fois terminé, le développement intégré à usage mixte de 3,2 hectares ajoutera 770 000 pieds carrés de nouveaux espaces de bureaux haut de gamme de catégorie A dans sa tour de bureaux de 30 étages, trois pôles de vente au détail, plus de 400 000 pieds carrés d’espaces paysagers et publics et deux luxueux copropriétés. Le poste de police historique préservé de Beach Road fera également partie de cette nouvelle communauté urbaine.

GuocoLand envisage ce projet comme une « Ville du futur », présentant un équilibre harmonieux entre le dynamisme urbain et la nature. En effet, Guoco Midtown comptera une trentaine de jardins et espaces paysagers au cœur de la ville. Une fois achevé en 2024, ce nouveau quartier « Midtown » situé dans le quartier de Beach Road-Bugis devrait accueillir chaque jour plus de 10 000 dirigeants d’entreprise, résidents, commerçants et touristes.

« Tout comme la tour Guoco a redéfini Tanjong Pagar, Guoco Midtown est sur le point de remodeler la zone Beach Road-Bugis, réaffirmant notre engagement en faveur du rajeunissement urbain », déclare Cheng Hsing Yao, PDG de GuocoLand.

Un élément distinctif de Guoco Midtown est l’accent mis sur le « Placemaking », une approche multidimensionnelle de la planification, de la conception et de la gestion des espaces publics. Ce concept cherche à exploiter les atouts, l’inspiration et le potentiel d’une communauté locale pour créer des espaces publics qui améliorent la vitalité urbaine et favorisent la santé, le bonheur et le bien-être de ses habitants.

Avec plus de 400 000 pieds carrés d’espaces paysagers et publics, le développement facilitera les interactions sociales et accueillera des événements à grande échelle tels que des concerts, des marchés éphémères et des activités de remise en forme de masse. De plus, les résidences de luxe de Guoco Midtown offrent une nouvelle vision de la vie urbaine, remplie d’espaces flexibles et d’une suite complète d’équipements publics et privés.

Reconnaissant que l’adaptabilité est essentielle dans le paysage commercial instable d’aujourd’hui, Guoco Midtown présentera un concept innovant connu sous le nom de Network Hub. Cette installation offre des espaces qui peuvent passer facilement des séminaires aux sessions de réseautage, dotés de fonctionnalités telles que des salles de réunion, des espaces de séminaire et de mairie, des installations de formation et un café-salon. « L’avenir est hybride. La demande d’espaces de travail flexibles ne fera qu’augmenter à mesure que la dynamique du lieu de travail évoluera », déclare Valerie Wong, directrice générale de la gestion des actifs de GuocoLand.

Guoco Midtown a déjà suscité l’intérêt de nombreuses sociétés internationales. Avec 80 % des pré-engagements commerciaux pour ses bureaux sécurisés ou en cours de négociation, le développement promet d’être un creuset dynamique d’entreprises diverses, de la finance et de la technologie aux produits chimiques et aux marques de consommation.

Wong déclare : « Nos locataires apprécient la diversité. Il ne s’agit pas seulement de louer un espace ; il s’agit de faire partie d’une communauté d’affaires dynamique, menant à des collaborations imprévues.

Collectivement, les diverses fonctionnalités innovantes de Guoco Midtown représentent la vision passionnante du développeur de l’avenir de la vie. Qu’il s’agisse d’offrir un espace de vie véritablement flexible ou d’étendre le concept de maison au-delà du seuil de la porte à la communauté environnante, ce projet révolutionnaire au cœur de la ville répond aujourd’hui aux besoins des modes de vie futurs.

Fort de son expertise globale et de son approche visionnaire, GuocoLand est sur le point de rehausser une fois de plus le tissu urbain de Singapour avec Guoco Midtown. Alors que le promoteur continue de créer de nouveaux espaces transformateurs, il remodèle non seulement l’horizon de Singapour, mais redéfinit également la ville du futur.