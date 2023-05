Quelles formations suivre pour devenir agent immobilier ?

En déployant les qualités du bon négociateur, l’agent immobilier se charge de la vente ou de la mise en location des biens immobiliers. Pour ce métier, il faut suivre une formation professionnalisante en immobilier ou en commerce. Découvrez les différentes possibilités.

Formation BTS en profession immobilière ou en commerce

Pour devenir agent immobilier, il faut faire deux années d’études supérieures dans une école de l’immobilier. Cette formation est sanctionnée par un BTS Profession Immobilière (BTS PI). Vous pouvez également vous former aux métiers du commerce ou du management dans une business school pour occuper la fonction d’un négociateur immobilier.

Si vous souhaitez exercer votre activité avec un diplôme commercial, un BTS Négociateur et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), ou Management Commercial Opérationnel est plus approprié au métier. À l’issue de vos études de commerce ou de profession immobilière, vous aurez droit à votre carte professionnelle d’agent immobilier. Vous pouvez alors ouvrir votre propre agence et travailler à votre compte en toute légalité.

Formation en alternance pour licence pro et master

Les titulaires d’un BTS PI ou commercial peuvent suivre une formation en alternance pour se spécialiser dans le domaine de l’immobilier. Avec cette option, vous aurez votre licence professionnelle et votre master, dans la spécialisation de votre choix. Parmi les filières pour obtenir une licence pro spécialisée dans l’immobilier, vous avez :

Le droit de l’immobilier ;

La gestion et transactions immobilières ;

La gestion et développement de patrimoine immobilier ;

La transaction et commercialisation de biens immobiliers.

Vous pouvez ensuite continuer vos études pour un cursus bac + 5 ou 6. Les cycles masters vous permettent de devenir agent immobilier indépendant gérant votre propre entreprise. Vous pouvez aussi occuper un poste de directeur d’agence dans un cabinet immobilier. Les cursus disponibles sont les suivants : Master Gestion du patrimoine, Master immobilier, Master spécialisé Immobilier, et Master droit public.

Vous pouvez également intégrer un MBA immobilier pour maîtriser le métier et rester attractif sur le marché du travail. Les formations pour licence pro et master sont à la fois académiques et professionnalisantes. Elles permettent de débuter facilement votre carrière d’expert immobilier salarié ou indépendant, avec de nombreuses perspectives d’évolution.

Formation professionnelle à distance

La formation d’agent immobilier est également disponible en ligne. Cette option est intéressante si vous souhaitez travailler en tant que salarié dans une agence immobilière ou dans un réseau de mandataires immobiliers. Vous pouvez aussi gérer votre propre activité, en créant un site web immobilier pour trouver vos clients.

La formation à distance ne requiert pas d’expérience préalable dans le métier de négociateur immobilier. Elle est ouverte à tous, et les horaires des cours sont plus flexibles. Les travailleurs qui souhaitent s’initier dans le métier d’agent immobilier peuvent profiter des avantages de cette formation en ligne. C’est aussi la meilleure option en cas de reconversion professionnelle.

La formation à distance en profession immobilière est octroyée par les centres d’apprentissage, le Compte Personnel de Formation pour les adultes (CPF) et Pôle Emploi. Les fonds publics de la formation professionnelle peuvent prendre en charge les frais pédagogiques.