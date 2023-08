Quelle est la ville la plus riche du Texas ? Les dernières données du recensement sont venues des réponses

Ces dernières années, le Texas a vu affluer des milliers d’Américains de divers États, la Californie étant le premier. Le Lone Star State a certainement un certain attrait, en particulier le fait qu’il n’y a pas d’impôt sur le revenu. C’est aussi « favorable aux entreprises », se classant au 13e rang sur 50 pour son climat fiscal des affaires, selon la Tax Foundation. D’autre part, les taux d’imposition foncière sont en moyenne plus élevés au Texas que dans de nombreux autres États. Dans des études récentes, nous avons analysé et identifié les 50 villes les plus riches du Michigan ainsi que les villes les plus riches du Texas. Ici, nous allons jeter un œil aux villes les plus riches du Texas.

Lisez la suite pour découvrir quelle est la ville la plus riche du Texas, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche du Texas ?

En utilisant des données provenant des estimations sur 5 ans de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau (qui sont les données les plus récentes disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane des maisons et les taxes foncières médianes payées, nous avons analysé et dressé une liste des 50 villes les plus riches du Texas. Mais d’abord, il est crucial de prendre note des caractéristiques importantes concernant les données du recensement. Par exemple, le Census Bureau mesure le revenu médian des ménages jusqu’à 250 000 $, les ménages gagnant plus étant désignés par « 250 000 $ et plus ». Le recensement le fait également avec la valeur médiane de la maison, qui va jusqu’à 2 millions de dollars et tout ce qui dépasse ce montant étant exprimé par « 2 000 000 $ et plus ». Troisièmement, les mêmes paramètres s’appliquent à la mesure des impôts fonciers médians payés, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur est désigné par « 10 000 $ et plus ».

Par conséquent, le revenu moyen des ménages a été particulièrement utile dans notre analyse car, contrairement au revenu médian des ménages, le revenu moyen (ou moyen) des ménages a des valeurs exactes pour chaque ville du Texas. Ces quatre mesures ont été notées, additionnées, puis classées en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Texas et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque métrique :

Sur la base de cette mesure à quatre facteurs du revenu médian des ménages, du revenu moyen des ménages, de la valeur médiane des maisons et des taxes foncières médianes payées, la ville la plus riche du Texas est Redfield. Il s’agit d’un minuscule lieu désigné par le recensement (CDP) au sein de Nacogdoches. En surface, Redfield semble être une communauté rurale et agricole, mais en regardant plus en profondeur – par exemple, County Road 2092 – vous trouverez de grandes maisons. Parce que la ville ne compte que 60 ménages, il est facile de confondre cela avec une communauté à faible revenu, sauf si vous creusez plus profondément. D’après les données du recensement, Redfield a un revenu médian des ménages supérieur à 250 000 $, une valeur médiane de la maison supérieure à 2 millions de dollars et des impôts fonciers médians payés supérieurs à 10 000 $. Son revenu moyen par ménage est un incroyable 600 792 $. Gardez à l’esprit, cependant, que la petite taille de Redfield permet à ces valeurs d’être biaisées vers le haut.

La ville n ° 2 la plus riche du Texas est beaucoup plus grande que Redfield, avec un total de 1 115 ménages. Piney Point Village est situé dans le comté de Harris, juste à l’ouest de Houston. Cette ville du Texas est la plus riche de l’État en termes de revenu par habitant. Et sa richesse se reflète également dans nos données de recensement : son revenu médian par ménage est supérieur à 250 000 $, avec un revenu moyen par ménage de 465 566 $. La valeur médiane des maisons à Piney Point Village est d’un peu moins de 2 millions de dollars, tandis que les taxes foncières médianes payées dépassent 10 000 dollars par an.

No. 3 Westlake a une population d’environ 1 900 et 441 ménages au total. Situé dans les comtés de Denton et de Tarrant, Westlake se trouve au nord de Fort Worth et à proximité du lac Grapevine. À Westlake, comme Piney Point Village, le revenu médian des ménages est supérieur à 250 000 $. La valeur médiane des maisons de Westlake est supérieure à 1,9 million de dollars et les taxes foncières médianes dépassent 10 000 dollars par an. Le revenu moyen des ménages à Westlake est de 471 768 $, ce qui est le quatrième revenu moyen des ménages le plus élevé de toutes les villes du Texas pour lesquelles le recensement dispose de données. Les principales industries en termes d’emploi, selon Data USA, sont les services professionnels, scientifiques et techniques – représentant 24,8% de la main-d’œuvre – et les soins de santé et l’assistance sociale, qui représentent 22,4% de la main-d’œuvre.

La quatrième ville la plus riche du Texas est Hunters Creek Village, une ville de 1 512 foyers située dans le comté de Harris, dans la région métropolitaine de Houston. Le revenu médian des ménages de Hunters Creek Village est supérieur à 250 000 $, ses impôts fonciers médians payés sont supérieurs à 10 000 $ et la valeur médiane de sa maison est supérieure à 1,8 million de dollars. Quant à son revenu moyen par ménage, Hunters Creek Village est le troisième plus élevé du Texas, à 477 852 $. En termes de professions, une grande partie de la main-d’œuvre de Hunters Creek Village est employée dans des domaines professionnels traditionnellement mieux rémunérés : professions de gestion (34,5 % de la main-d’œuvre) ; Professions des opérations commerciales et financières (14,9 % de la main-d’œuvre); et Professions juridiques (10,3 % de l’effectif).

La ville n ° 5 la plus riche du Texas – Bunker Hill Village – fait partie de la même collection de communautés résidentielles haut de gamme appelées Memorial Villages dans laquelle se trouve Hunters Creek Village. Comme les 5 autres villes les plus riches, le revenu médian des ménages à Bunker Hill Village dépasse 250 000 $ et ses impôts fonciers médians payés dépassent 10 000 $ par année. Le revenu moyen des ménages de la ville est juste en dessous de 400 000 $, mais la valeur médiane de sa maison est de près de 1,65 million de dollars.

Parmi les 10 villes les plus riches du Texas, la ville la plus peuplée est la 10 West University Place, qui abrite 5 222 ménages. Situé dans la région métropolitaine de Houston, son nom provient probablement du fait qu’il se trouve juste à l’ouest de l’Université de Houston, le troisième plus grand collège du Texas. Le revenu médian des ménages de West University Place est supérieur à 250 000 $ et, encore une fois, ses impôts fonciers médians payés dépassent 10 000 $ par an. La ville a un revenu moyen des ménages de 365 547 $, tandis que la valeur médiane de sa maison est d’un peu moins de 1,2 million de dollars. La plus grande industrie de West University Place en termes d’emploi est celle des services professionnels, scientifiques et techniques, qui représente 21.5% de la main-d’œuvre.