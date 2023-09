Quelle est la ville la plus riche du New Jersey ? Les dernières données du recensement révèlent les détails

Dans une étude récente, nous avons analysé et identifié les villes les plus riches de l’État de New York sur la base de plusieurs facteurs financiers clés. Cette fois-ci, nous nous tournons vers le voisin du sud de New York, le New Jersey, le Garden State.

Nous avons analysé plus de 700 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches du New Jersey. La façon dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche du New Jersey, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelle est la ville la plus riche du New Jersey ?

Afin de dresser une liste des villes les plus riches du New Jersey, nous avons extrait les données des estimations quinquennales de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau, et nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches du New Jersey :









En ce qui concerne les données du recensement, pour certains facteurs, leurs chiffres ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Et enfin, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $+ ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen ou moyen des ménages est crucial car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du New Jersey et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche du New Jersey dans notre classement est Rockleigh, une toute petite ville de seulement 74 ménages, située à l’extrême nord du Garden State, le long de la frontière avec l’État de New York. Il borde Palisades, New York, dont le nom vient des falaises abruptes de la rive est de la rivière Hudson, qui ressemblent à des palissades. Il n’est pas surprenant que pour la ville la plus riche du New Jersey, selon Data USA, la principale profession en termes d’emploi soit celle de la gestion, qui représente 31,5 % de la main-d’œuvre. Les trois principales industries de Rockleigh sont les soins de santé et l’assistance sociale (21,3 % de la main-d’œuvre), les services professionnels, scientifiques et techniques (20,4 % de la main-d’œuvre) et la construction (10,2 % de la main-d’œuvre). Le revenu médian des ménages à Rockleigh est de 201 500 $, tandis que son revenu moyen par ménage est le deuxième plus élevé parmi les 700+ villes de New York que nous avons analysées, à 413 309 $. La valeur médiane déclarée des maisons à Rockleigh dépasse 2 millions de dollars et les impôts fonciers médians payés par les ménages dépassent 10 000 dollars par an.

La deuxième ville la plus riche du New Jersey est Saddle River, qui, comme Rockleigh, est située dans le comté de Bergen, non loin de l’État de New York. Ce qui est particulièrement intéressant à propos de Saddle River, c’est qu’elle a conservé un aspect très rustique et naturel, rempli de forêts, de rivières et de terres agricoles. La valeur médiane des maisons à Saddle River est d’un peu plus de 1,94 million de dollars, et les impôts fonciers médians payés dépassent la limite de 10 000 $. De même, le revenu médian des ménages de Saddle River dépasse également la limite de 250 000 $ du Census Bureau. Saddle River a un revenu moyen par ménage de 330 303 $ et est nettement plus grand que Rockleigh n°1, comptant plus de 1 300 ménages au total. Comparées à certaines des autres villes les plus riches du New Jersey, les principales industries de Saddle River constituent un mélange intéressant : soins de santé et assistance sociale (20,2 % de la main-d’œuvre), commerce de gros (11,1 % de la main-d’œuvre) et services professionnels et scientifiques. , & Services Techniques (10,4% de l’effectif), selon Data USA.

Short Hills, une importante communauté non constituée en société de plus de 4 500 ménages, située dans le comté d’Essex, qui est notamment le comté où les inégalités de revenus sont les plus élevées du New Jersey, est la troisième ville la plus riche du New Jersey. Comme à Saddle River, le revenu médian des ménages de Short Hills est supérieur à 250 000 $ et les impôts fonciers médians payés dépassent également la limite supérieure de 10 000 $ du Census Bureau. Short Hills se démarque le plus en ayant le revenu moyen des ménages le plus élevé du New Jersey, à 428 352 $. Pendant ce temps, la valeur médiane de sa maison est de près de 1,39 million de dollars.

Parmi les 50 villes les plus riches du New Jersey, la plus grande est Westfield, qui compte 10 514 ménages. Westfield, comme la plupart des villes les plus riches du New Jersey, se trouve dans la région métropolitaine de New York, dans le comté d’Union. Le revenu médian des ménages à Westfield est de 185 319 $, tandis que le revenu moyen des ménages est de 259 377 $. Bien que la valeur médiane de sa maison ne soit que de 810 400 $, les impôts fonciers médians payés à Westfield dépassent toujours 10 000 $, car le New Jersey a des taux d’impôt foncier notoirement élevés.