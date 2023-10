Quelle est la ville la plus riche de Pennsylvanie ? Les dernières données du recensement révèlent les détails

Dans une étude récente, nous avons analysé et identifié les villes les plus riches du New Jersey sur la base de plusieurs facteurs financiers clés. Cette fois-ci, nous nous tournons vers le voisin à l’ouest du New Jersey, la Pennsylvanie, l’État de Keystone.

Nous avons analysé plus de 17 00 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches de Pennsylvanie. La façon dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche de Pennsylvanie, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches de Pennsylvanie ?

Afin de dresser une liste des villes les plus riches de Pennsylvanie, nous avons extrait les données de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau et nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches de Pennsylvanie :









En ce qui concerne les données du recensement, pour certains facteurs, leurs chiffres ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Enfin, pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $+ ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen ou moyen des ménages est essentiel car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de Pennsylvanie et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche de Pennsylvanie dans notre classement est Sewickley Heights, un arrondissement composé de seulement 276 ménages, situé dans la région métropolitaine de Pittsburgh. À Sewickley Heights, le revenu médian des ménages est de 228 000 $, tandis que leur revenu moyen des ménages de 381 964 $ est le plus élevé de Pennsylvanie. La valeur médiane des maisons déclarée à Sewickley Heights est également la plus élevée de notre étude, à 947 600 $, et les impôts fonciers médians payés dépassent 10 000 $ par an. Sans surprise pour la ville la plus riche de Pennsylvanie, selon Data USA, la principale profession en termes d’emploi est celle des professions de gestion, qui représentent 27,5 % de la main-d’œuvre, suivie par les praticiens du diagnostic et du traitement de la santé et autres professions techniques, qui représentent 16,8 % de la population active. la main d’oeuvre. Les trois principales industries de Sewickley Heights sont les services professionnels, scientifiques et techniques (17,9 % de la main-d’œuvre), la fabrication (16,8 % de la main-d’œuvre) et les soins de santé et l’assistance sociale (16,2 % de la main-d’œuvre).

La deuxième ville la plus riche de Pennsylvanie est Villanova, qui est une banlieue de Philadelphie et qui, sans surprise, abrite l’Université Villanova, l’une des meilleures universités de Pennsylvanie. Villanova compte 802 ménages au total et un revenu médian des ménages supérieur à 250 000 $, la seule ville de notre étude à présenter cette caractéristique. Comme à Sewickley Heights, les impôts fonciers médians payés par an dépassent 10 000 $, tandis que la valeur médiane des maisons à Villanova est de 780 200 $. Le revenu moyen des ménages de Villanova est le deuxième plus élevé de Pennsylvanie, à 344 997 $, soit environ 37 000 $ de moins que le revenu moyen de Sewickley Heights.

Fox Chapel, un arrondissement de plus de 1 700 foyers, situé dans la région métropolitaine de Pittsburgh, comme Sewickley Heights, n°1, est la troisième ville la plus riche de Pennsylvanie. Fox Chapel a le deuxième revenu médian des ménages le plus élevé, à 247 930 $, et le troisième revenu moyen des ménages le plus élevé, à 341 148 $. La valeur médiane déclarée d’une maison à Fox Chapel est de 769 300 $, les impôts fonciers médians payés par an étant supérieurs à 10 000 $. La répartition de l’emploi dans l’arrondissement est similaire à celle de Sewickley Heights. Selon Data USA, les professions de gestion emploient le pourcentage le plus élevé de la main-d’œuvre, à 23,4 %, suivies par les praticiens du diagnostic et du traitement de la santé et autres professions techniques, à 21,6 %. En ce qui concerne les secteurs qui emploient le plus, les principaux de Fox Chapel sont les soins de santé et l’assistance sociale (24,3 % de la main-d’œuvre), les services professionnels, scientifiques et techniques (15,5 % de la main-d’œuvre) et la fabrication (9,6 % de la main-d’œuvre). la main d’oeuvre).

La quatrième ville la plus riche de Pennsylvanie est Merion Station, une communauté non constituée en société du canton de Lower Merion et qui fait partie de la ligne principale de Philadelphie. Merion Station est un peu plus grande que les trois villes les plus riches de Pennsylvanie, avec 1 847 ménages au total. Avec un revenu médian des ménages de 233 340 $, Merion Station a le troisième revenu médian le plus élevé de Pennsylvanie, tandis que son revenu moyen des ménages de 288 309 $ est le cinquième plus élevé. La valeur médiane des maisons est de 693 800 $, les impôts fonciers médians payés annuellement dépassant 10 000 $.

La cinquième ville la plus riche de Pennsylvanie est une autre banlieue de Pittsburgh : Edgeworth. Juste à côté de Sewickley Heights, Edgeworth a un revenu médian par ménage de 190 000 $, ce qui est le huitième plus élevé de l’étude ; cependant, son revenu moyen par ménage de 307 396 $ est le quatrième plus élevé de Pennsylvanie. Comme dans les cinq villes les plus riches de Pennsylvanie, les impôts fonciers médians payés chaque année à Edgeworth dépassent 10 000 $, tandis que la valeur médiane de sa maison est de 628 000 $. Le paysage économique d’Edgeworth est similaire à celui de Fox Chapel et de Sewickley Heights. Selon Data USA, les principaux secteurs en termes d’emploi sont les soins de santé et l’assistance sociale (19,8 % de la main-d’œuvre), les services professionnels, scientifiques et techniques (17,8 % de la main-d’œuvre) et les services éducatifs (11,1 % de la main-d’œuvre). ).

Parmi les 50 villes les plus riches de Pennsylvanie, la plus grande est Franklin Park, qui compte 5 445 ménages et une population de plus de 15 000 habitants. Franklin Park, comme la plupart des villes les plus riches de Pennsylvanie, se trouve dans la région métropolitaine de Pittsburgh, dans le comté d’Union. Le revenu médian des ménages de Franklin Park est de 142 850 $, tandis que le revenu moyen des ménages est de 186 411 $.