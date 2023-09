Quelle est la ville la plus riche de New York ? Les données du dernier recensement apportent un nouvel éclairage

L’État de New York abrite bien sûr la ville de New York, qui à son tour abrite certains des codes postaux les plus riches, tous regroupés dans la petite île de Manhattan. Mais qu’en est-il du reste de l’État ? Quelles sont les villes les plus riches de l’Empire State ?

Dans une série d’études, nous avons analysé et ciblé les 50 villes les plus riches du Texas, de l’Alabama ainsi que les villes les plus riches de l’Ohio, entre autres. Ici, nous allons approfondir les données et identifier les villes les plus riches de New York.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche de New York, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche de New York ?

En nous appuyant sur les données provenant des estimations quinquennales de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau, nous avons mis en place un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches de New York :









Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de New York et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque indicateur :

La ville la plus riche de l’État de New York est Brookeville, une petite ville de 733 ménages, située sur la côte nord de Long Island (probablement non loin de la zone qui a inspiré West Egg et East Egg de F. Scott Fitzgerald dans Gatsby le magnifique). ). Le revenu médian des ménages de Brookeville dépasse 250 000 dollars, tandis que le revenu moyen des ménages est le plus élevé parmi les 1 400+ villes de New York que nous avons analysées, à 617 173 dollars. La valeur médiane des maisons déclarée à Brookeville dépasse les 2 millions de dollars et les impôts fonciers médians payés par les ménages dépassent 10 000 dollars par an.

La deuxième ville la plus riche de New York est Tuxedo Park, un village fermé au nord-ouest de New York, dans le comté d’Orange. La ville est centrée sur le lac Tuxedo et comprend le club de golf Tuxedo Club. Comme à Brookeville, la valeur médiane des maisons à Tuxedo Park dépasse la limite de 2 millions de dollars telle que suivie par le Bureau du recensement, et les impôts fonciers médians payés dépassent également la limite de 10 000 $. Outre un revenu médian des ménages supérieur à 250 000 $, Tuxedo Park a un revenu moyen des ménages de 597 528 $, le deuxième montant le plus élevé de l’État. Avec 22 % de la main-d’œuvre employée dans le secteur de la finance et des assurances, selon Data USA, il n’est pas surprenant que les revenus soient si élevés à Tuxedo Park.

Parmi les 10 villes les plus riches de New York, la plus grande est Scarsdale, avec 5 448 ménages. Malgré sa taille, Scarsdale maintient toujours un revenu médian par ménage supérieur à 250 000 $. Parallèlement, le revenu moyen des ménages est l’un des plus élevés de New York, soit 516 371 dollars. Et la valeur médiane de sa maison est supérieure à 1,47 million de dollars, tandis que les impôts fonciers médians payés par les ménages dépassent 10 000 dollars par an.